Елена Север, Юрий Киселев и Владимир Киселев-младший посетили Луганск и Донецк в новогодние праздники

В новогодние дни актриса, певица и телеведущая Елена Север вместе с сыновьями Юрием Киселевым и Владимиром Киселевым отправились в Луганск и Донецк – отвезти гуманитарную помощь, поддержать бойцов российской армии и мирных жителей, привезти им немного праздничного настроения.

В день приезда в Донецк артистам пришлось понервничать: их оглушила серия взрывов у соседнего здания. Как оказалось, сработала система ПВО.

Невзирая на это, Елена Север, Юрий и Владимир Киселевы побывали в отделении недоношенных детей городской клинической больницы номер 3. Они не в первый раз помогают врачам и их пациентам. В этот раз вместе с новогодними подарками и сладостями от жигулевской фабрики «Услада» актриса и ее сыновья подарили отделению аппарат УЗИ.

Для врачей и пациентов этот подарок особенно ценный: ранее подобной техники в отделении не было. На диагностику малюток приходилось носить в соседнее здание роддома. Так что и врачи, и мамы малышей были очень рады.

Встретила российских исполнителей заведующая отделением Татьяна Валерьевна Нудьга. Не так давно она побывала в Москве – как почетный гость XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон». Кстати, гости мероприятия могли заметить около входа в концертный зал машину скорой помощи. Это был подарок Луганской республиканской клинической больнице, где есть не только перинатальный центр, но и госпитальные отделения для раненых бойцов.

В Донецке несколько тонн сладостей перегрузили в транспорт волонтеров, которые повезли их на фронт бойцам и на прифронтовые территории, где остаются еще мирные жители, в основном, пожилые, не сумевшие покинуть опасные районы, где идут бои. Представитель фонда «Народной дипломатии» Ирина Коханова была так растрогана приездом артистов с гуманитарной помощью, что не могла сдержать слез, говоря слова благодарности.

В эту поездку Елена Север с сыновьями также посетили Луганск. Они привезли подарки врачам и увидели врученную машину скорой помощи в действии.

В свою миссию артисты включили обязательное поздравление и вручение подарков российским бойцам прямо на передовой. Штурмовому отряду «Ахмат» они привезли дизельные генераторы. Без такой техники невозможно зарядить ни БПЛА, ни телефон, ни обеспечить элементарное освещение блиндажей.

Елена Север, Юрий и Владимир Киселевы поблагодарили бойцов за их нелегкое самоотверженное дело, поздравили их с Новым годом.

«Пусть исполнятся все заветные желания наших мужественных защитников. Мне кажется, что этого хочет и вся наша страна. Победа будет за нами!» – подчеркнула Елена Север.

Информация предоставлена «Русской Медиагруппой» для АртМосковии