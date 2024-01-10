Число посетителей музеев на ВДНХ за год достигло 2,5 миллиона

В 2023 году музеи, расположенные на ВДНХ, посетили свыше 2,5 миллиона жителей и гостей столицы — на 25 процентов больше, чем годом ранее. С открытием нового павильона «Атом» число экспозиционных пространств на выставке достигло 25. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

«За год музейные площадки ВДНХ приняли больше 2,5 миллиона человек. Чаще всего гости посещали центр “Космонавтика и авиация”, где рассказывают о становлении и развитии космической отрасли. Здесь побывали около 620 тысяч москвичей и туристов», — отметила Наталья Сергунина.

Еще более полумиллиона человек привлек павильон «Макет Москвы», он стал вторым по популярности. На третьем месте Музей городского хозяйства Москвы: с его экспозицией познакомились почти 250 тысяч посетителей.

Среди других выставочных площадок на ВДНХ — музей славянской письменности «Слово», исторический парк «Россия — моя история», Музей кино, центр современных биотехнологий «Музей “Биотех”», интерактивный музейный комплекс «Буран».

Здесь представлены экспозиции, благодаря которым можно узнать о разных науках, творческих индустриях, отраслях промышленности, инновациях и многом другом. Для удобства посетителей разработано пять маршрутов: «Технологии», «Общество», «Искусство», «Экология», «Национальные культуры».

В 2023 году гостей встретила обновленная постоянная экспозиция павильона «Умный город». Там организовано несколько тематических пространств, в том числе «Москва — больше, чем город», «Центр управления городом», «Благоустройство и комфорт». Они знакомят с электронными сервисами и другими цифровыми проектами, которые делают жизнь в столице комфортнее.

Недавно в павильоне открылся VR-кинотеатр. Зрители могут отправиться в виртуальное путешествие и увидеть, как менялась Москва, в том числе Северный речной вокзал, Тверская улица, ВДНХ.