Первые компьютеры, автобус-вездеход и декорации из знаменитых фильмов

В Москве принимает гостей Международная выставка-форум «Россия». Ее открытие в ноябре 2023 года стало знаковым событием не только для ВДНХ, но и для всей страны. Смотр главных достижений каждого из 89 регионов, крупнейших корпораций, федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций продлится до 12 апреля 2024 года. Экспозиционная деятельность на ВДНХ и в прежние времена впечатляла своим размахом. Главная выставка страны предлагает заглянуть в историю и вспомнить масштабные мероприятия 1960-1980-х годов. Они опередили свое время и стали окном в будущее для советских граждан.

Опытные образцы мобильных телефонов и новые носители информации

С мая по июнь 1965 года в четырех залах павильона «Машиностроение» и в одном из бывших павильонов животноводческого городка ВДНХ прошла выставка «Инфорга-65». На ней были представлены новейшие средства механизации, автоматизации и подготовки научно-технической информации.

Здесь можно было увидеть устройства для работы с перфокартами и микрофильмами, копировальные аппараты, счетные машины, диапроекторы. Впервые на выставке был продемонстрирован опытный комплект мобильной связи, состоящий из базовой станции на 15 номеров и переносных автоматических радиотелефонов болгарской фирмы «Радиоэлектроника». Кроме того, широкая публика увидела карту, на которую можно записать 7,2 тысячи адресов, систему поиска информации на машинных перфокартах из Германской Демократической Республики (ГДР), а также чехословацкий комплект счетно-перфорационных машин «Аритма», состоящий из аппарата электронной сортировки, картораскладочного автомата-репродуктора и вычислительной машины (аппарат, воспринимающий данные с перфокарт, и связанное с ним вычислительное устройство). Впервые показали советскую систему «Поиск-1», аппарат «Электрофильм» и автоматическую дескрипторную информационно-поисковую систему, разработанную специалистами на базе ЭВМ «Минск-22».

Молоковозы «Рено» и советский автобус-внедорожник

В 1966 году на ВДНХ проходила международная выставка «Современные сельскохозяйственные машины и оборудование». В ней участвовали 700 фирм из 20 стран. Здесь можно было увидеть образцы самой лучшей сельскохозяйственной техники. Среди них были современные тракторы, самоходные шасси, погрузчики и транспортеры, оборудование для внесения удобрений, почвообрабатывающие машины, машины для борьбы с вредителями, болезнями сельскохозяйственных культур и сорными растениями.

Кроме того, многие участники представили приборы и лабораторное оборудование, применяемое в сельском хозяйстве, лесозаготовительную технику и пищевое оборудование, в том числе зарубежного производства. Из последней категории на выставке можно было увидеть, например, молоковозы автомобильного гиганта «Рено».

В павильоне «Машиностроение» располагался советский раздел выставки. Среди новинок Советского Союза выделялись полноприводная модель колесного трактора Т-40А, предназначенного для механизации трудоемких работ в сельском хозяйстве и обладающего высокой проходимостью, автобус УАЗ-452Б для перевозки пассажиров по всем видам дорог и бездорожью, седельный тягач КАЗ-608 с самосвальным полуприцепом грузоподъемностью пять тонн, автоцистерна АЦ-2-51А емкостью две тонны.

Первая Московская международная книжная выставка-ярмарка

В 1977 году на ВДНХ состоялась первая Московская международная книжная выставка-ярмарка. Она длилась девять дней, с 6 по 14 сентября, и проходила в двух павильонах: межотраслевом № 1 (теперь — павильон № 57) и № 2 «Химическая промышленность (ныне — павильон № 20).

Более 1,5 тысячи фирм из 67 стран мира экспонировали около 100 тысяч книг различной тематики, а также репродукции, плакаты, ноты, грампластинки. 206 советских издательств продемонстрировали почти 15 тысяч изданий. Выставка-ярмарка была призвана укрепить международные культурные связи, а ее девизом стали слова: «Книга на службе мира и прогресса».

Книжные выставки в Сокольниках проводились и раньше (в 1967 и 1970 годах), но они были гораздо скромнее. К тому же прежде книжные выставки приурочивали к разным знаменательным датам. Московская международная выставка-ярмарка, открывшаяся в 1977 году на ВДНХ, стала первой регулярной.

Фестиваль в честь 60-летия советского кино

В 1979 году на ВДНХ с огромным успехом прошел фестиваль, посвященный 60-летию советского кино. В павильоне № 70 «Москва» можно было увидеть экспозиции многочисленных киностудий Советского Союза, производивших научные и мультипликационные фильмы. Экспонаты выставки отражали становление и развитие советского кинематографа. Здесь представили первый фотоаппарат, разнообразные камеры и объективы, в том числе зарубежных киностудий.

Впечатляла и обширная уличная экспозиция. Рядом с павильоном были размещены декорации из знаменитых отечественных фильмов: макеты техники, зданий, а также фигуры чудищ из русских сказок. Здесь можно было найти и реконструкцию танковой битвы под Прохоровкой, и даже прообраз 3D — макет самолета, в котором сидел трехмерный летчик — персонаж фильма «Небесный тихоход», которого сыграл Николай Крючков. Трехмерный герой разговаривал с посетителями.

Новинки «Автопрома-84»

Следующая масштабная выставка на ВДНХ состоялась в 1984 году. Экспозиция «Автопром-84» была посвящена 60-летию советского автомобилестроения. Помимо автомобилей, на ней демонстрировались велосипеды, мотоциклы, вагоны метро, комбайны и грузовики, скотовозы, цистерны, машины для перевозки цыплят и продуктовые фургоны. Немало внимания было уделено и новым автобусам: вахтовым, междугородным, повышенной проходимости.

Центральное место выставки «Автопром-84» было отведено первому в СССР переднеприводному автомобилю ВАЗ-2108. Самым впечатляющим экспонатом был БелАЗ-7521 грузоподъемностью 180 тонн с двигателем мощностью 2,3 тысячи лошадиных сил, а самыми необыкновенными машинами — электромобили ВАЗ-2702 и РАФ-2210. Кроме того, советские любители автомобильного спорта могли полюбоваться на новую модель для ралли — ВАЗ-2105 ВФТС.

ГДР на ВДНХ

В 1988 году на ВДНХ можно было познакомиться с достижениями Германской Демократической Республики. Выставка работала в павильоне № 57 с 17 сентября по 9 октября. Ее посетили около 500 тысяч москвичей и гостей столицы.

Микроэлектроника и вычислительная техника, гибкая автоматизация и робототехника, транспорт и связь, биотехнология и пищевая индустрия, быт, культура, досуг — такими стали главные разделы экспозиции. Это был разносторонний показ научно-технических достижений, возможностей экономического и производственного потенциала социалистической индустрии и науки ГДР.

Центральное место в экспозиции микроэлектронных изделий заняла микросхема оперативного запоминающего устройства на 1 мегабит. Обширной и разнообразной была экспозиция комбината «Роботрон», с продукцией которого в ГДР были тесно связаны успехи в области вычислительной техники. «Роботрон» являлся крупнейшим поставщиком ЭВМ в СССР. На выставке была представлена одна из последних разработок комбината — 32-разрядный супер-мини-компьютер с виртуальной памятью, который использовался как рабочая станция для проектирования специализированных интегральных схем.

В 1989 году в павильоне «Монреальский» в рамках Дней Берлина в Москве прошла последняя для ГДР выставка на ВДНХ.