Филипп Киркоров отметил свой день рождения концертом в Кремле

Филипп Киркоров отметил 56-й день рождения грандиозным концертом в Кремле! За трехчасовое выступление артист сменил 27 нарядов! Тем самым он побил рекорд американской певицы Шер, которая во время своего шоу переодевалась 16 раз.

«Я равнялся на этих звезд и в какой-то степени даже, может быть, хотел в чем-то их перещеголять. Вот Шер мы обогнали по количеству переодеваний», - гордится Филипп.

«Я бы умер на месте сразу после второго раза. Я, когда в магазин прихожу, если жена уговорит, два раза надену, и у меня сразу припадок. 27 раз переодеться - это сразу надо трижды народного», - восхищается коллегой Олег Газманов.

В какой-то момент Киркоров выехал на сцену в инвалидном кресле. Присутствующие заволновались. Но оказалось, это часть номера.

Вскоре Филипп уже снова зажигательно танцевал, летал над залом, сидя в роскошном троне и стрелял в поклонников футболками со своим изображением!

Киркоров признался, что долго готовился к знаменательному событию. И потратил на него внушительную сумму.

«Я никогда не умел копить. Я всегда все, что зарабатывал, вкладывал. Потому что это шоу. По самым скромным масштабам стоило около пяти миллионов долларов», - говорит артист.

Коллеги не могли скрыть восхищения от шоу Киркорова! Среди зрителей были Лев Лещенко, Александр Буйнов, Наташа Королева и другие звезды шоу-бизнеса. Пришла и бывшая домработница Люся. С недавних пор женщина помогает отцу Филиппа.

«Мне Бедрос позвонил и сказал, что нужна на два-три дня. Вот мы, как говорится, вместе», - говорит Людмила Дороднова, бывшая домработница Филиппа Киркорова.

90-летний Бедрос Киркоров, который недавно заявил о новом романе, посетил мероприятие в компании молодой спутницы Олеси Ивановой. Певец сиял от счастья. Но был немногословен.

«Все концерты были хорошие, все понравилось, все новое, молодец он», - не скрывает радости за сына гордый отец.

Филипп поддержал решение отца развестись с предыдущей супругой после 26 лет брака. Певец объяснил: у папы своя жизнь.

«Мне не нравится. Если есть рядом человек, который о нем заботится, то слава Богу, что есть такой человек», - комментирует именинник.

Конечно, в этот день не обошлось без подарков! Артист хвастался презентами, которые получил от друзей.

«Посмотрите, тут написано «Киркоров Мартин, Киркорова Алла-Виктория». Это мой герб. Киркорова Виктория – это моя мама, Киркоров Бедрос. Смотрите, какой уникальный браслет», - показывает подарки певец.

Одним из самых дорогих подарков стала драгоценная брошь. По словам Филиппа, украшение выполнено всего в трех экземплярах!

«Одна у меня, вторая у… Кто муж Бейонсе? Джейзи! И третья у Джастина Бибера», - говорит Киркоров.

Наташа Королева преподнесла Киркорову пляжные халаты. Анита Цой - целый ящик корейских блюд собственного приготовления и конверт с деньгами.

«Филипп обожает ким чи. Он говорит это всё время. Говорит, чтобы я везла и несла. Ну, и ещё кое-что подарила», - сообщила Анита Цой.

Завершился вечер ужином в кругу близких. Филипп облачился в леопардовый комбинезон, который подчеркивал его идеальную, после пластических операций, фигуру.

Кульминацией стал вывоз шикарного торта. Киркоров легко задул все 56 свечей!

Весь следующий день Филипп разбирал подарки. Певец стал счастливым обладателем дизайнерской одежды, обуви и аксессуаров из лимитированных коллекций, эксклюзивной посуды и предметов интерьера.

Сразу после праздничного марафона Киркоров улетел с детьми в Дубай. Сказал, что очень устал от суеты и хочет отдохнуть в окружении семьи.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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