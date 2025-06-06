В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная презентации проекта «Если бы у Пушкина был фотоаппарат».

Об идее проекта, использовании первоначальных фототехнологий работы с изображениями, а также городах экспонирования рассказали директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры РФ Елена Харламова, автор идеи и проекта, директор Государственного музея-заповедника «Остафьево» — «Русский Парнас» Андрей Лоскутов и фотограф, автор работ Алексей Серебряков.

Фотопроект представляет усадьбу Остафьево в фототехнике первой половины XIX века. Стеклянные фотокадры – каждый весом в несколько килограммов – переносят посетителя, нашего современника, в атмосферу XIX века, позволяя увидеть окружающий мир таким, каким его мог бы увидеть сам Александр



«Отгремел не так давно Международный фестиваль «Интермузей», который собрал более 7000 профессионалов в области музейного дела. Тема фестиваля в 2025 году — «Лаборатория наследия». Как работать с наследием и как его донести, в том числе до современной молодежи, в каких формах? Над этим мы работаем со многими музеями. Музей-заповедник «Остафьево» сегодня представляет проект, как некую машину времени, которая может перенести тебя в тот век, когда через два года после ухода А.С. Пушкина появился фотоаппарат. С помощью данного проекта музей попытается погрузить молодых людей в то время, когда в Остафьево бывал Пушкин», — отметила директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова.

Для посетителей выставка в музее-заповеднике «Остафьево» откроется в День рождения поэта, 6 июня, и будет работать на протяжение месяца. Об идее проекта, а также городах экспонирования рассказал автор идеи, директор Государственного музея-заповедника «Остафьево» — «Русский Парнас» Андрей Лоскутов: «Чем дальше мы удаляемся от любой значимой даты, будь то День рождения Пушкина или Великая Отечественная война, тем больше у нас желания приблизить это удаляющееся событие к себе. Именно это и стало побудительным мотивом к созданию данного проекта, который обязательно будет экспонироваться в регионах, чтобы жители даже отдаленных уголков нашей страны могли увидеть Остафьево, место, где бывал Пушкин, его глазами и в технологии фотографирования той эпохи».

Выставочный проект после экспонирования в июне в музее-заповеднике «Остафьево» можно будет увидеть в государственных художественных галереях Омска, Новосибирска, Иркутска, во Всероссийском музее А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге.

Особенностью проекта стал тот факт, что для создания работ камера такого размера впервые выехала не только из студии фотохудожника в Челябинске, но и преодолела путь в более чем 1700 километров.

«Работы выполнены в самом большом для таких снимков формате – 30х40 сантиметров. Благодаря большому размеру стекла, фотографии получились с пластическим рисунком очень высокого качества. Сама фотография в данной технике формируется тонким слоем металлического серебра (его использовано почти 600 граммов), которое восстанавливается после проявление и получается такой уникальный, драгоценный продукт, в единственном экземпляре, как большое ювелирное изделие», — рассказал автор работ, фотохудожник Алексей Серебряков, работающий с редкими фотографическими техниками.

Созданные работы отличаются своей долговечностью: до наших дней дошли исторические пластины, созданные в этой технике в прекрасной сохранности. Покрытие изображений специальным лаком сандарак позволяет сохранить работы до 180 лет и дольше. Коллекция из двадцати уникальных фоторабот в технологии мокроколлодионного процесса, которая использовалась с 1851 года, войдет в Музейный фонд РФ.