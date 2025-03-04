Елену Кипер поздравляет Голливуд с Оскарами грандиозной «Аноры»!

Композитора и кинопродюсера Елену Кипер сегодня весь день поздравляют западные паблишеры, а также команда оскароносного фильма «Анора», так как Елена является автором саундтрека «Все, что она сказала» из легендарного альбома «200 км по встречной», который на сегодняшний день получил более 60 премий по всему миру.

Напомним, что Елена Кипер является пятикратной обладательницей премии BMI Awards за хиты, исполненные t.A.T.u. и Halsey. Треки этого музыкального продюсера гремят по всему мира и часто становятся саундреками в том числе и к голливудским фильмам, среди которых Бойфренд из будущего, Кодекс Вора, Лиля навсегда и др.

Кстати, несмотря на то, что Юра Борисов не получил свой Оскар, он был замечен журналистами с Марком Эйдельштейн на одноименной афтепати, где они отпраздновали успех «Аноры» под популярный в России трек группы t.A.T.u. Видео так завирусилось в интернете, что Елене Кипер «оборвали» телефон.