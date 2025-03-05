И снова искрометный Оффенбах!

Московский театр «Геликон-опера» поставил оперетту мэтра музыкальной комедии Жака Оффенбаха «Ключ на мостовой, или Муж за дверью». В репертуарном списке Геликона, наряду со «Сказками Гофмана», «Прекрасной Еленой» и «Островом Тюлипатан», это уже четвертый шедевр прославленного родоначальника современной оперетты, которого за легкость и стройность музыкального письма называли «Моцартом Елисейских полей». Его сочинения, привлекающие очаровательными мелодиями и веселыми сюжетами, при жизни композитора, в XIX столетии, распевала вся Европа.

Впервые «Ключ на Мостовой» на либретто Леона Морана и Альфреда Делакура был поставлен 22 июня 1859 года в Париже, в театре Bouffes-Parisiens, созданном самим Оффенбахом, и с тех пор неизменно радует публику забавным сюжетом, триумфально шествуя по мировым сценам. Россия не стала исключением – здесь эта оперетта была известна под разными названиями, но неизменно пользовалась успехом и была любима публикой. Даже Лев Толстой отзывался о ней, как об «истинно французской вещи, полной добродушного и самобытного комизма». А на основе знаменитой постановки 1977 года в Московском музыкальном театре им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко был создан телеспектакль.

Постановка Геликона, осуществленная на камерной сцене Белоколонного зала княгини Шаховской лауреатом Международного конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-опера» Ольгой Мелкумовой, звучит на русском языке в переводе Варвары Гусевой. Дирижером-постановщиком, раскрывшим очарование сочинения Оффенбаха в стройном музыкальном ансамбле, выступил Артем Давыдов.

Сюжет традиционен для оперетты и изобилует комичными ситуациями, в которые попадают две прелестные девушки Сюзанна и Розита, одна из которых только что вышла замуж за начальника полиции месье Мартена, а также юный композитор Флорестан, спасавшийся бегством от разъяренного мужа-рогоносца и оказавшийся волею судьбы в спальне чужой невесты. Затейливый сюжет, призванный развлекать публику, таит опасные для главных персонажей повороты, но, как водится, заканчивается добродушным финалом, в котором торжествует любовь.

Талант молодого режиссера с яркой фантазией и тонким юмором позволил создать искрометное действо, визуальную версию которого помогли оформить художник-постановщик Ростислав Протасов и художник по свету Денис Енюков. Автор оригинальной хореографии – Ксения Лисанская. В постановке также приняла участие драматург Ирина Горбенко.

Дело происходит в гостинице, подаренной своей невесте месье Мартеном, в которой по преданию бродят призраки первых хозяев – мужа и жены. И действительно, именно призраки первыми появляются на сцене, а затем сопровождают действие, усиливая комичность ситуаций.

Квадрат сцены, располагающийся в центре зрительских рядов, – это пространство номера Сюзанны в гостинице. На заднике – окно и стена из ткани, сцена завалена подарочными коробками, из которых новобрачная достает то сковородку, в мечтах угрожая мужу, то вазу для цветов. По центру стоит ванна, прикрытая тканью, в которую то и дело проваливаются герои сюжета, пытаясь на нее присесть.

В то время, как капризная Сюзанна игриво щебечет подружке о том, что новоиспеченный муж не так уж идеален, рядом с ними в гофрированной трубе обнаруживается юный беглец, который может скомпрометировать честь невесты своим присутствием. Далее разыгрывается череда сцен, в которых юные особы думают о том, как поудачнее от него избавиться, в то время как муж, жаждущий присоединиться к новобрачной, остается за закрытой дверью. Тем временем юные девы успевают заковать Флорестана в наручники, огреть по голове, связать, а потом снова освободить, параллельно не забывая пофлиртовать и пригубить бокальчик-другой веселящего напитка. Пикантность ситуации усиливается еще и тем, что ключ от двери случайно выпадает из окна…

В общем описывать феерию всего действа вряд ли имеет смысл – это тот случай, когда лучше один раз увидеть.

Сценография и костюмы преувеличенно комичны и демонстрируют условность происходящего. Наиболее комичен кульминационный момент действа, когда месье Мартен, фигуру которого постановщики сделали гиперболично смешной, все-таки врывается в номер Сюзанны через окно в растрепанном и испачканном виде, и, обнаружив юного повесу рядом с женой, исполняет пафосную арию о разрушенной былой любви, которая разительно контрастирует фарсовой обстановке на сцене.

Звонкие солистки, непринужденно справившиеся с трудными партиями – Ольга Давыдова (Сюзанна) и Александра Соколова (Розита), – артистичный Давид Посулихин в роли Флорестана, колоритный Михаил Никаноров в роли Мартена, Ольга Спицына и Антон Куренков (призраки), по всему видно, весьма увлечены занимательным действом и с полной драматической отдачей передают режиссерский замысел.

Блистательный новый спектакль, несомненно, украсит афишу Геликон-оперы, предоставив зрителю возможность на час окунуться в беззаботный сюжет, который унесет от современных тревог далеко в фантазийный веселый мир ярких образов Оффенбаха.

Евгения АРТЕМОВА,

Фото © Антон ДУБРОВСКИЙ, предоставлены пресс-службой театра «Геликон-опера»