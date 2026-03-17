Выставка, посвященная легендарному штурмовику открылась в Музее Победы

В Музее Победы открылась новая выставка, посвященная самолету Ил-2. Проект подготовили к 85-летию со дня принятия на вооружение легендарного штурмовика. Раритеты, рассказывающие об истории разработки, производства и применения одного из основных самолетов времен Великой Отечественной войны представят в рамках проекта «Герои тыла».

«Сергей Ильюшин в январе 1938 года обратился в правительство с предложением построить спроектированный им двухместный бронированный штурмовик. Главной особенностью самолета являлся обтекаемый бронекорпус из высокопрочной броневой стали АБ-1. К концу 1940 года был создан одноместный вариант ЦКБ-57 для увеличения запасов топлива. Он был принят на вооружение под обозначением Ил-2. В марте 1941 года началось серийное производство, и уже в мае-июне самолёты стали поступать в строевые части. Штурмовики Ил-2 быстро доказали свою высокую эффективность в начальный период войны, однако из-за отсутствия истребителей прикрытия их потери были очень велики. В феврале 1942 года было решено вернуться к двухместному варианту. С февраля 1943 года уже все заводы перешли на выпуск двухместной модели. В ходе производства непрерывно повышалась и огневая мощь штурмовика. Так, к лету 1943 года появилась модификация с 37-мм пушками НС-37, способными поражать танки «Тигр», и кассетами с кумулятивными бомбами ПТАБ-2,5», — отметили в Музее Победы.

В выставку вошло около 20 раритетов из фондов Музея Победы. Так, в экспозиции представят фрагмент бронестекла лобового самолета Ил-2 периода 1941-1945 годов, макет противотанковой авиационной бомбы кумулятивного действия ПТАБ-2,5 образца 1943 года и фрагмент ленты к авиационному 7,62 мм пулемету ШКАС образца1934 года с макетами патронов. Также посетителям представят макеты самолетов Ил-2, печатные издания и фалеристику. Дополнят выставку фотографии, на которых изображен создатель знаменитого самолета Герой Социалистического Труда генерал-лейтенант инженерно-технической службы Сергей Ильюшин, сборка самолетов на авиационном заводе в Куйбышеве, штурмовики, летящие на задание и др.

