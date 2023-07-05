Трудный выбор отца Роби

В столице в девятый раз стартовал фестиваль документального кино «Doker». На нем представлены как российские, так и зарубежные фильмы, затрагивающие животрепещущие проблемы современности. Несколько работ посвящено христианской религии – есть кинолента о девушке, желающей стать монахиней, о православном батюшке, который не может ужиться с властями того места, где служит, и о католическом священнике, имеющем свою тайну и желающем, наконец, сделать ее явью. Этот фильм открыл киносмотр и вызвал бурную дискуссию зрителей после просмотра.

Первый титр фильма «Святая дилемма» – католические священники дают обет безбрачия – несколько настораживает. После начальных кадров, где дети радостно рисуют «работу» папы-священника, но при этом старшая говорит, что это секрет, в голове всплывает старый анекдот про православного и католического священника, разница между которыми в том, что у первого пеленки сушатся перед домом, а у второго – на заднем дворе, и журналы «Огонек» начала 90-х, где радостно «разоблачают» митрополита Филарета, который скрывал от всех жену и дочь. Потом на экране появляется отец Роби Полгар, и все это отходит на второй план.

Авторы и герой ведут нас за собой, мы оказываемся внутри очень непростой ситуации и сложной дилеммы – семья и Церковь. По канону семьи быть не должно, но она есть, и есть замечательный священник, который горит своей верой и своим приходом. Он знает всех и каждого, их нужды и чаяния, они для него – родные люди, как и он для них. Отец Роби не просто священнослужитель, он устраивает детский лагерь, играет в футбол с прихожанами, учит подростков пению и игре на гитаре. Это днем. А ночью спешит домой, к собственным детям, которые тоже его любят и скучают. Им не хватает папы. И никто из них не может открыто говорить об этом – ни он, о том, что у него дети, ни они – о том, что папа священник. Канон запрещает.

Ситуация возникла не вчера, но чем дальше, тем больше она мучает отца Роби. Совесть его мучает, потому что живет двойной жизнью, обманывает всех. И он решает порвать этот порочный круг.

Решение дается тяжело, мы слышим разговор священника с главой общины, видим слезы на глазах отца Роби, когда он сообщает, что решил оставить сан, совету прихода. А потом – улыбку на его лице, потому что стало легче. Не надо больше обманывать и скрываться.

Многие его не понимают – он не один в такой ситуации, и в других городах есть семейные священники, и они остаются в приходах. А тут – снял сан, лишился того, что единственное он умел в жизни. Его спрашивают – почему? И мы понимаем – по совести. Можно упрекать отца Роби во многом, но за то, что он поступил по совести, многое ему прощается. И еще один момент, который не могу не озвучить – отца Роби осуждают прихожане, но не за то, что он нарушил обет и завел семью, а за то, что ушел из прихода. Большинство из них считают, что было бы правильнее просто привезти семью на приход и оставить все, как есть. Он же хороший священник – что такова? И епископ тоже закрывал глаза на ситуацию – Роби честно рассказал ему все, получит епитимью на три дня и обещал только материально помогать семье. Но именно в этот момент рождается Пауло – третий ребенок Полгаров, то есть, ничего не изменилось. Епископ знал об этом, но предпочитал делать вид, что все нормально. Его же любят на приходе, пусть остается, а остальное можно не замечать.

Сам Роби тяжело переживал уход на светскую работу, он считал, что это – не то, что он может и должен делать. Да, в конечном итоге ему повезло, сняв сан, Роби Полгар не потерял смысл жизни – он стал мэром того городка, где служил, и продолжает делать все для людей. Но на самом деле это проблема очень сложная – люди и Бог, Церковь и семья, жертвенность. Принимая целибат, мужчина жертвует Богу свое мужское начало, если можно так сказать. Но нужна ли такая жертва, правомерна ли она? Последний титр о том, что многие католические священники имеют тайные семьи, заставляет задуматься…

Фильм удивительной – своей темой, героем, бережным отношением автора к герою. Режиссер наблюдает за происходящим – не давая оценки, не осуждая, не читая нотаций. Автор уважает своего героя и его выбор, а каждый зритель должен вынести из увиденного свое.

Операторская работа, звуки, музыка – все работает на это, создавая полную картину жизни отца Роби во всех его ипостасях. Он делится с нами своей историей, и мы видим силу духа этого человека, его цельность и чистоту, потому что он принял очень сложное

решение, но, мне кажется, единственно правильное.

Впрочем, было еще одно – перейти в Православие. Да, тогда бы он получил другой приход, но не оставил служение. Это очень трудный и, мне кажется, страшный выбор для священника – лишиться сана, но, с другой стороны, герой фильма поступил честно.

Среди вопросов, заданных зрителями, был и о возможности принятия Православия, но режиссер сказал, что Роби хотел остаться в лоне Римско-каталической Церкви и иного для себя не рассматривал. А жаль.

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