Результаты Оскара VS зрители IVI

28 марта Американская киноакадемия объявила лауреатов 94-й премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Рассказываем, как совпали оценки зрителей онлайн-кинотеатра IVI с выбором академии.

Уилл Смит за роль фильме «Король Ричард» получил свою заветную статуэтку. На платформе высокую оценку (от 8 и выше по десятибалльной системе) фильму поставили 91% из всех оценивших фильм зрителей, что стало самым высоким результатом среди всех номинантов, представленных в онлайн-кинотеатре. Однако лидирующим показателем стал сюжет и только затем актеры. Напомним, «Король Ричард» — это спортивная драма режиссёра Рейнальдо Маркуса Грина, картина рассказывает о жизни отца теннисисток Винус и Серены Уильямс.

Фильм, основанный на романе Фрэнка Герберта, завоевавший 6 наград и ставший негласным лидером премии, «Дюна» победил в номинациях: лучший саундтрек, лучший звук и монтаж, операторская работа и работа художника-постановщика, а также лучшие визуальные эффекты. На платформе выше 8 фильму поставили 63% из всех оценивших фильм зрителей. «Дюна» встретилась с требовательностью фанатов книг и прошлой серии фильмов, лидирующим показателем стала зрелищность, что совпало с мнением академиков.

Лучшим Анимационным фильмом, по мнению Американской киноакадемии, стал «Энканто». В онлайн-кинотеатре 88% зрителей оценили фильм также высоко, совсем немного от него отстает «Райя и последний дракон», мультфильму выше 8 поставили 87% зрителей.

Наилучшие оценки из всех номинантов на Оскар на IVI поставили спортивной драме «Король Ричард», за ней следует «Круэлла» — ее высоко оценило 84% зрителей, а завершает тройку — «Шан-Чи и легенда десяти колец» — 82% зрителей поставили наивысший балл. Из представленных картин на платформе высшую оценку по режиссуре получил фильм «Параллельные матери», самым увлекательным сюжетом для зрителей стала история из анимационного фильма «Райя и последний дракон», а самым зрелищным, по мнению подписчиков, стала «Дюна». Больше всего актерская работа впечатлила зрителей в последней бондиане, «Не время умирать», фильм также не остался без внимания Американской киноакадемии и удостоился статуэтки за лучшую песню с треком No Time to Die.

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