Елизавета ГРЕБЕНЮК: «Дубай — моя следующая ступень и новая точка роста»

– Елизавета, добрый день. Совсем недавно вы переехали в Москву, и вот вы уже в Дубае? Вы достаточно смелая девушка. Не боитесь потом пожалеть о столь скором решении?

– Добрый! Москва для меня не новый город, я здесь училась 5 лет в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации, на управление проектами. И, получается, это не такое радикальное решение: я по сути поменяла Москву – уже знакомое место – на нечто совсем новое.

Сейчас я чувствую себя очень гармонично, и это не о том, что здесь все безоблачно и нет абсолютно никаких проблем. Просто мое состояние здесь другое, и я другая. Не знаю, что влияет – климат, атмосфера вокруг, люди или все вместе, но здесь я очень заряжена эмоционально. Плюс, конечно, я вижу, насколько здесь больше возможностей и для моего роста как личности, и для развития бизнеса.

Кажется, что Дубай — моя следующая ступень и новая точка роста. Все идет очень естественно, как будто так задумано. О таком нельзя пожалеть.

– Чем вы занимаетесь в Дубае? И не боитесь ли вы просесть в бизнесе, находясь так далеко?

– Из оффлайн проектов у меня только салон красоты. И мы долго работали над тем, чтобы наладить все процессы и по максимуму делегировать рабочие задачи. То, что нельзя делегировать, я перевела в онлайн еще тогда, когда была в Москве. Теперь контроль на моей помощнице, а я принимаю решения дистанционно.

То есть моя работа по-прежнему в онлайне, и в ней мало что изменилось. Даже график остался почти таким же — разница во времени между Москвой и Дубаем всего час. Из плюсов: зум-коллы и консультации из Дубая проводить гораздо приятнее.

Поэтому я не боюсь потерять бизнес. С переездом я освободила себе время для создания стратегии, планов, развития бизнеса. Я уверена, что мы не только не просядем в доходах, но еще и сможем их кратно увеличить.

– Планируете ли вы развивать свою сеть салонов в других странах?

– Скорее нет, чем да. Тут важно понимать, что менталитет в Дубае и России совершенно разный, и отношение к красоте, уходу за собой – тоже. Чтобы открывать здесь салон, нужно очень много времени провести в изучении рынка, найти подход, сформировать гипотезы… В общем, это очень объемная работа, и сейчас хочется сохранить фокус на развитии салонов в России.

У меня есть другие идеи, которые хочется попробовать не на российском рынке, но о них позже.

– Как на ваш переезд отреагировали родители?

– Как всегда — положительно, они вообще меня во всем поддерживают, и мне с ними повезло. У нас отличные отношения, они знают, что я вот такая — спонтанная, могу взять и переехать в Дубай, например. И любят меня такой, какая я есть.

Мы часто созваниваемся, они интересуются моей жизнью, спрашивают, как дела.

Я по ним очень скучаю и жду встречи.

– Насколько отличается жизнь в Эмиратах от жизни в России? И чем?

– Всем. Хотя тут скорее стоит говорить не о разнице жизни в России и хлам, а скорее о том, чем я отличаюсь, какая я здесь и там.

Я уже говорила, что чувствую себя здесь гораздо энергичнее, мне хочется больше делать, я вижу вдохновение во всем. Поэтому есть ощущение, что в Дубае бешеный движ. В Москве я начинала и заканчивала свой день с подземного паркинга – звучит уныло, правда? А тут почти все время классная погода, солнце, новые места, какие-то активности, спорт, вейксерфинг – это совсем другая жизнь.

А еще здесь меня очень вдохновляет общение. Здесь много иностранцев, у каждого свой опыт, совершенно отличный от моего. И вот это ощущение, что мир огромный и разный, что где-то на другом конце света люди живут абсолютно другую жизнь – очень вдохновляет. Хочется узнавать, открывать что-то новое. И это дает мотивацию работать, идти в своим целям, кайфовать.

– Поделитесь вашими ближайшими планами?

– Только в прошлом интервью я говорила, что планирую переехать на Рублевку, выбрала дом там, все рассчитала. А потом в один момент подумала: зачем мне дом на Рублевке, если я могу улететь в другую страну? Поэтому тема будущего слегка сложная для меня, хочется просто делать то, что заряжает и дает силы. Не загонять себя в рамки целей, которые могут разонравиться на полпути.

Пока точно знаю, что буду путешествовать. До середины весны планирую оставаться в Дубае, а потом – в Лондон. Еще я никогда не была на Мальдивах, хочется понять, как это, какая там атмосфера, как я буду себя там ощущать.

Самые стабильные планы, на самом деле, в бизнесе – расти, расширяться и покорять новые вершины. А еще впереди ждут новые проекты, но это пока секрет.

Беседовала Ирина ВАРАВКИНА

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