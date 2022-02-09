HeZe: «Я уверена, что женская энергетика уникальна»

Кто скрывается под маской, сколько нужно времени, чтобы приоткрыть завесу тайны, почему женская энергетика уникальна, нашему порталу рассказала самая загадочная певица российского шоу-бизнеса HeZe.

– Heze, привет. Ты считаешь, что женская энергетика уникальна. А можешь рассказать чем?

– Привет! Конечно. Я уверена, что женская энергетика уникальна. Многие поэты, писатели, музыканты, философы отмечали, что женщина — это неземное существо, она, с другой планеты, без неё не было бы мира, какой он есть сейчас. Войны развязывались из-за женщин, политические моменты, репрессии, во многом из-за нас, так себе пример, но, как минимум, видно масштабы. «Существ», сочетающих в себе такие качества,как: женская красота, аура, сексуальность на планете больше нет. Думаю, про уникальность даже больше нечего добавить, поэтому можно перейти к другому вопросу.

– Твои треки достаточно зажигательные. Откуда ты черпаешь энергию? Чем вдохновляешься?

– Мои треки зажигательные, потому что, в целом, в России / Мире много серости, проблем, не забываем про обстановку, которая творится из-за ковида. Просто у меня такая позиция, что если вокруг все грустно, серо, почему я не могу сделать хотя бы музыку более веселой? Зачем усугублять положение? Я не умоляю важность эмоций, в целом. Я считаю, что тосковать, печалиться, радоваться, смеяться нужно в полную меру всегда, потому что так можно почувствовать себя живыми. Но в жизни столько крутого, прекрасного, что мне хочется распространять эти эмоции и через свою музыку. Мне очень хочется драйва в жизни, хотя движения и так хватает, но все же. Хочу в том числе наполнять людей энергией и драйвом.

– Совсем скоро весна, просыпаются романтические чувства, хочется влюбляться. Есть ли у тебя уже лирические треки?

– На самом деле, очень скоро будут выпускаться треки нового формата. Я уже говорила, что не хочу привязывать себя к определенному жанру. Шансон, конечно, вы от меня вряд ли услышите, но в этот раз мы с командой немного поэкспериментировали и думаем, что аудитории этот формат зайдет. Как минимум, мы сами в восторге. Треки классные, возможно, моментами лиричные, но не грустные. Вообще, уже даже задумываем клип под один из треков. Круто, когда слышишь музыку и в твоей голове возникают картинки и визуал. С этими треками так и происходит.

– Под маской известная личность. А известная в какой сфере? Блогинге, актёрской или музыкальной?

– Вы же понимаете, что каждый человек в шоу-бизнесе сейчас и блогер, и актер, и музыкант. Профессия обязывает быть многогранной личностью. Да и, в принципе, не многогранные и не универсальные люди в творчество не идут. Поэтому я думаю ответ очевиден.

– Певица Maruv назвала свое альтерэго Шлакоблочина, и выпускает треки другого формата. Зачем было столько заморочек? Вам не кажется, что маска усложняет восприятие?

– HeZe — не просто мое альтер эго, это моя более уязвимая часть. Я пою так, как я чувствую, о том, что я чувствую. Все по-настоящему. HeZe позволяет мне быть самой собой, но при этом немного скрытой от лишних глаз. С одной стороны это усложняет многие процессы и моменты, а с другой я могу быть собой, не стесняться, не бояться, делать от души и сердца, делать то, что мне хочется без каких-либо осуждений. Люди у нас любят осуждать, обсуждать, хейтить, но при этом, не зная кто под маской они не могут сделать этого, только гадая кто же перед ними. Хотя, зачем постоянно гадать и обсуждать? Если вы слушаете музыку, принимаете ее, понимаете ее так же как и я, то просто кайфуйте, смотрите, вдохновляйтесь и переходите на мою сторону.

– В какой момент вы намерены снять маску? Как вы почувствуете, что уже пора. Ведь иногда можно переиграть себя, и народ потеряет интерес к вашей персоне.

– Я намерена снять маску, когда я, действительно, почувствую, что пора. На данном этапе пока рано говорить о том, что я это сделаю. Возможно, это не случится никогда, люди могут и не узнать кто такая HeZe. Возможно, это случится через год. Возможно, через два. Я НЕ ЗНАЮ, поверьте! Пока что я довольна этой жизнью, своим вторым персонажем, хотя, становится все сложнее сдерживать себя и хранить этот секрет.

– В феврале оживает вся индустрия. Готовятся новые треки, мероприятия. Чего нам от вас ждать? Какие сюрпризы вы приготовили?

– Как я уже сказала, новые треки будут в новом формате, стиле, совершенно новом звучании (если так можно сказать). Как раз таки в феврале вы сможете услышать один из них. Хотя в январе, кстати мы не отдыхали, как многие наши соотечественники, а тоже выпустили трек «На ушко», устроив взрыв и флэшмоб в фудмолле ДЕПО и даже успели выступить со своей программой. Так что следите за моими соц. сетями, Тик Током, инстаграмом и точно будете в курсе всего того, что происходит в моей жизни и что я вытворяю в жизнях других людей.

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