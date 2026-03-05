Сюзанна Грамагина о новой главе жизни: «Музыка и сцена для меня на первом плане»

Сюзанна Грамагина – имя, которое уже прочно ассоциируется с грацией и достижениями в мире художественной гимнастики. Мастер спорта Международного класса, капитан сборной Москвы, многократная чемпионка России и победительница международных турниров – ее спортивное прошлое впечатляет. Но сегодня Сюзанна открывает новую страницу своей жизни, где на первом плане – музыка и сцена. Она успешно совмещает материнство с вокальным творчеством и уверена, что ее ждет большая эстрада. Ее природное трудолюбие и спортивная закалка помогают ей с блеском справляться с любыми задачами.

— Сюзанна, ваш путь от профессиональной спортсменки до начинающей певицы выглядит как кардинальная смена деятельности. Как и когда пришла эта идея?

— Это был долгий и извилистый путь, полный неожиданных поворотов, но каждый из них, как я теперь понимаю, вел меня именно туда, где я должна быть. Моя история с художественной гимнастикой началась, когда мне было всего шесть лет, в родном Владивостоке. Мама, как и многие родители, просто хотела, чтобы я была здоровой, грациозной, с красивой осанкой. Кто бы мог подумать, что это «для себя» обернется 13 годами напряженных тренировок и невероятных достижений? Помню, как по воле случая, а скорее, благодаря интуиции моей мамы, я оказалась в Центре олимпийской подготовки под руководством самой Ирины Александровны Винер. Это было как попасть в другой мир! Просмотр у Лебедянской, приглашение остаться… Все давалось непросто, каждый день был вызовом, но я горела этим. Самая яркая победа, конечно, Чемпионат России – четырежды чемпионка в групповых упражнениях в составе сборной Москвы! А еще первенство России, международные турниры в Греции, Португалии, Испании. Звание мастера спорта международного класса – это не просто слова, это годы пота, слез и невероятной самоотдачи.

Когда мне исполнился 21 год, я вдруг почувствовала, что этот этап моей жизни завершен. Тело, привыкшее к колоссальным нагрузкам, требовало чего-то нового, а душа искала себя за пределами спортивного зала. Я пошла учиться в Школу Останкино, думала стать теле или радиоведущей. Но, как это часто бывает, реальность оказалась иной. Работать по специальности не стала, зато нашла себя в тренерстве, посвятив этому еще десять лет. Передавать свой опыт, видеть, как растут и развиваются гимнастки – это было прекрасно, но внутри все равно что-то шептало: «Ищи дальше, Сюзанна, ищи себя настоящую». И вот тогда я углубилась в психологию. Это было как глоток свежего воздуха, возможность понять себя, свои мотивы, свои желания. Я поступила в Международный институт психотерапии, и именно в разгар учебы узнала, что беременна. Это был настоящий шок, но шок, который перевернул все с ног на голову и заставил посмотреть на жизнь совершенно по-новому.

По моим личным ощущениям, 2024 год стал для меня настоящим переломным моментом. Я пережила потерю сестры – это была невыносимая боль, которая заставила меня переосмыслить ценность каждого мгновения. И практически одновременно я стала мамой. Эти два события, такие разные по своей эмоциональной окраске, но одинаково мощные по своему воздействию, заставили меня глубоко задуматься. Я осознала, что настало время для серьезных, кардинальных перемен. Именно тогда, в этом вихре эмоций и осознаний, я поняла, что хочу посвятить себя профессиональному вокалу. Это не просто увлечение, это зов души, который я слышала давно, но боялась ему поддаться. Теперь, с той же спортивной целеустремленностью, которая всегда была мне присуща, с той же жаждой победы и совершенства, я намерена покорять новые, пока еще незнакомые мне музыкальные вершины.

— Вы выбрали для своего дебюта песню «Нежность». Почему именно она? Совпадает ли она с вашим внутренним состоянием?

— Знаете, история с песней «Нежность» – это целая сага, полная неожиданных поворотов и, как это часто бывает в жизни, немного волшебства. Все началось с момента, когда я готовилась к защите диплома по психологии. Сидя на кухне с мужем, я вдруг осознала, что мне безумно хочется записать песню. Муж, конечно, сначала подумал, что это, наверное, гормоны беременности, но, к его чести, он меня поддержал. И не просто поддержал, а активно помог: нашел композитора Тимура Ёлчина, который стал моим проводником в мир музыки. Он и посоветовал мне начать заниматься вокалом, но тут вмешалась жизнь – роды, тяжелый год без сна, и я, конечно, обо всем забыла. Но мечта, как оказалось, просто ждала своего часа. И этот час настал перед моим 35-летием, когда я решила сделать себе необычный подарок – выпустить свою песню. Я снова обратилась к Тимуру, и он показал мне «Нежность». Это была любовь с первого взгляда, с первого звука. Я сразу поняла, что это моя песня, что она отражает мое внутреннее состояние, мою душу. Но для того, чтобы песня зазвучала так, как я ее чувствовала, мне нужен был наставник. И тут появилась Эльвира – мой педагог по вокалу, которая в меня поверила. Она увидела во мне потенциал, который я сама еще не до конца осознавала. Я поставила себе цель – месяц. Месяц упорных занятий, месяц преодоления себя, месяц, когда я каждый день открывала в себе что-то новое. И я это сделала! Выпустила песню на свой день рождения, и это было невероятное чувство. Я поняла, что могу то, чего никогда не пробовала ранее. Песня «Нежность» стала результатом моей упорной и кропотливой работы с педагогом, и ее выход в 2025 году стал для меня первым серьезным шагом на пути к заветной мечте.

— Помогает ли вам спортивная дисциплина справляться с творческой многозадачностью?

— Что касается спортивной дисциплины, то она, безусловно, играет огромную роль. Я всегда была активным человеком, и спорт научил меня ставить цели и добиваться их, несмотря ни на что. Эта же дисциплина помогает мне справляться с творческой многозадачностью. Когда ты занимаешься музыкой, ты не просто поешь. Ты учишься, репетируешь, работаешь над текстами, над аранжировками, над своим образом. Это требует огромной самоотдачи и умения распределять свое время и силы. Спорт научил меня быть выносливой, целеустремленной и не сдаваться перед трудностями. Кстати, из своего спортивного прошлого я вынесла одну очень ценную вещь, которая, возможно, пригодится и другим. Когда ты выступаешь, будь то на сцене или на спортивной арене, важно быть максимально собранным и сконцентрированным. Чтобы не отвлекаться, я мысленно рисую перед собой точку и смотрю в нее. Это помогает мне оставаться спокойной и уверенной, и тогда все получается без лишнего волнения. Спорт дал мне эту невероятную базу, этот фундамент для достижения успеха в любой сфере жизни.»

— О чем будут следующие композиции, которые готовите к выходу?

— Исполнение любой песни для меня – это про жизнь. Каждую строчку я проживаю, за каждым словом мои эмоции, моя история. Я выкладываюсь настолько, что каждое слово, каждая нота становится частью меня. Это не просто песня, это моя исповедь, моя душа нараспашку. Я уже успела порадовать своих слушателей композициями «Сердце молчит», «Десерт», «Пилот», а совсем недавно вышла песня под названием «Мотыльки». Для меня это не гонка за количеством, а скорее, путь, который я прохожу в удовольствие, в гармонии с собой. Мне важно сохранять этот хрупкий баланс между семьей и творческим развитием.

— Кто из артистов вдохновляет вас как певицу на пути к большой эстраде?

— Я отношусь с огромным уважением к труду любого артиста. Каждый из них – это целый мир, и у каждого можно чему-то научиться. Будь то виртуозный вокал, отточенные танцевальные движения, уникальная подача материала, многогранность таланта или даже умение находить время для благотворительных дел. Восхищаюсь самоотдачей и стремлением к совершенству.

— С кем вы хотели бы выступить в дуэте?

— В мире так много талантливых и интересных исполнителей, что выбрать кого-то одного просто невозможно. Я открыта для самых разных коллабораций и верю, что каждая из них может принести что-то новое и уникальное в мое творчество.

— Школа гимнастики для взрослых — откуда появилась такая идея? Чему больше вы посвящаете время: спорту или творчеству?

— Вопреки всему, я когда-то открыла свою школу гимнастики и начала тренировать. Мне хотелось доказать, что возраст – это не приговор, и что даже в 20, 30 лет и старше можно прийти в спорт и достичь результатов, взойти на свой личный Олимп. Ко мне приходили девушки от 25 до 45 лет, и они садились на шпагат, делали мостики, перевороты, учились работать с предметами. Это было невероятно вдохновляюще! Это доказывает, что если человек ставит себе цель, то он ее обязательно достигает. Я получала огромное удовольствие от их прогресса, от их горящих глаз. Я работала и с детьми, начиная с 4-х лет. Была ли в этом какая-то внутренняя миссия? Я поняла, что, возможно, являюсь мотиватором для кого-то, помогаю людям поверить в себя. Но со временем осознала, что хочу полностью отойти от спорта и попробовать себя в творчестве. Музыка дала мне новую жизнь, она помогает мне абстрагироваться и хотя бы на время не думать о той невосполнимой утрате, которая произошла в моей жизни. Моя сестра ушла из жизни в возрасте 45 лет, и она тоже пела. Мне кажется, что отчасти я взяла ее путь, продолжаю то, что когда-то начала она, в память о ней. Это мой способ сохранить ее свет.

— Какие творческие планы перед вами стоят сегодня?

— Мои творческие планы сегодня – это реализовывать себя как творческая личность в полной мере. Выпускать новые песни, выступать, радовать своего слушателя, делиться с ним своими эмоциями и мыслями. Я хочу продолжать этот путь, наполняя его смыслом и красотой!