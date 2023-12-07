Эмка и «Таджик»: Как коллекционеры ретроавтомобилей пополняют свои коллекции

Коллекционирование ретроавтомобилей — редкое увлечение. Стоимость раритетов высока, а главное, их число ограничено. Как пополнить коллекцию и каковы алгоритмы поиска раритетных автомобилей? Об этом рассказывает основатель солнечногорского Музея ретро автомобилей «ВБВ» Борис Ванин.

Один из каналов пополнения коллекций – археологический. Например, в Волгограде есть компания, которая занимается подъемом затонувших в Великую Отечественную войну транспортных средств. Со времен Сталинградской битвы на дне реки осталось большое количество техники, ушедшей под воду во время переправ через Волгу. Недавно подняли «Эмку», ГАЗ-М1, выпускавшуюся с 1936 по 1942 год. Её даже не стали восстанавливать. Да, много ржавчины. Но люди приезжают посмотреть на неё как на эталон. Потому что на других, уцелевших после войны экземплярах, собственники что-то доделывали, приваривали, улучшали, другие рессоры ставили. А эта машина сохранилась ровно в том виде, в каком сошла с конвейера завода восемьдесят лет назад.

Или, например, ЗиС 101 – представительский лимузин, рассчитанный на семь пассажиров. Выпуск завершился в июле 1941 года, и большинство лимузинов было утрачено во время Великой Отечественной войны. А на тех, что уцелели, в послевоенное время устанавливали двигатели от Studebaker US6 или от ГАЗ-51. То есть полностью аутентичное авто этой модели можно найти только в местах боев.

Возьмем ГАЗ АА из коллекции музея ретро автомобилей «ВБВ». Не просто полуторка, а полуторка 1938 года выпуска. Таких, выпущенных до войны, практически не осталось. Этот экземпляр поднят со дна болота, в котором затонул во время Битвы за Москву. На ней сохранился даже штатный довоенный огнетушитель.

Известная практика, когда часть машин переходит из одной коллекции в другую. Известный коллекционер решил сосредоточиться на легковых машинах и распродал свои грузовые и специальные автомобили. Мы приобрели редчайший экземпляр – кислороддобывающую станцию АКДС-30 на шасси МАЗ-200 в хорошем, комплектном состоянии. Этот автомобиль отличается не только необычным экстерьером, аналогов которого не найти ни в отечественном, ни в мировом автопроме. Кроме уникальной внешности, автомобиль выделяется своей начинкой, в оборудовании станции использовались технологии, разработанные нобелевским лауреатом Петром Капицей.

На каждый экземпляр, появляющийся на рынке, всегда находятся несколько претендентов. Когда ретро автомобиль предлагается на продажу, начинается настоящая гонка. Например, нам поступила информация, что в Крыму появился «Таджик». Это автобус, выпускавшийся малыми партиями под маркой «Таджикистан».

«Мы были первыми и опередили коллекционеров из Питера, – с гордостью рассказывает Борис Ванин. – А потом они же увели у нас из-под носа RAF – 977, выпускавшийся в Риге. Они побили все рекорды скорости, - за пять часов прибыли из Петербурга в Лесной городок Московской области, опередив нас на считанные минуты».

Коллекционеры работают и на будущее. Вроде бы автомобиль ещё не старый, но история у него есть. Так, например, автобус Львовского автозавода в 1992 году заезжал в Кремль через Спасскую башню, поскольку участвовал в ремонте Кремля. Такие машины с каждым годом становятся ценнее.

При этом не стоит путать пополнение музейной экспозиции и расширение коллекции. Например, у человека редкая полноприводная «Победа» в идеальном состоянии. Он её не продает, но хранить проблематично. Музей берёт автомобиль в экспозицию и указывает из чьей коллекции взято авто.

Чтобы автомобиль стал коллекционным, необходима реставрация с использованием оригинальных запасных частей. Их поиск – задача не менее сложная, чем подбор экспонатов. Будни коллекционера во многом состоят из постоянного мониторинга интернет-барахолок, специализированных сайтов, торговых площадок. Необходимо быть активным слушателем «сарафанного» радио. Это планомерный труд, требующий огромных временных затрат. Тем не менее, случаются и редкие удачи. Когда коллекционер приезжает, например, за ЗАЗ-965, «горбатым» Запорожцем. Гараж находится в плачевном состоянии, крыша вот-вот обвалится, а владелец Запорожца говорит, - «и вот эту кучу железок забирайте», а там - запчасти, которые заботливо собирал дедушка продавца, словно планировал эксплуатировать машину двести лет. Недавно Борис Владимирович познакомился с одним генералом, в части которого до сих пор на хранении моторы для ЗиЛ-150, снятого с производства в 1957 году. Нужно набраться терпения и ждать, когда моторы снимут с хранения, и их можно будет приобрести.

Ещё один канал пополнения коллекций – международный, временно замороженный. К историческому советскому автопрому большой интерес в США и в Европе, не меньший, чем в России к зарубежным раритетам. Прямо сейчас в Эстонии пылятся два очень интересных для музея объекта, но привезти авто невозможно. Их не выпускают из Европы.

Впрочем, скрытые сокровища разбросаны по уголкам России и у нас много работы, чтобы не дать им уйти в небытие, отыскать их и сохранить для наших потомков.