РОСИЗО издал каталог выставки «ДК СССР»

В свет вышел каталог выставки «ДК СССР» с доступом к 3D-туру для виртуальной прогулки по экспозиции. Каталог задуман и воплощен как продолжение масштабного межмузейного выставочного проекта, реализованного РОСИЗО к 100-летию образования Советского Союза.

Богато иллюстрированный художественный альбом познакомит зрителя с экспонатами, которые представили на выставке более сорока музеев, галерей, архивов, организаций и коллекционеров.

Структура каталога «ДК СССР» соответствует логике построения выставки. В нем тринадцать тематических разделов, посвященных восьми видам искусства советского периода: архитектуре, живописи, скульптуре, графике, кино, театру, музыке и фотографии. Каталог содержит фотоиллюстрации самых значимых из почти 700 экспонатов, показанных на выставке «ДК СССР».

«"Дом культуры СССР" — это метафора. Идея народного дома конца XIX века оформилась в 1920-е годы в совершенно новую форму — Дом культуры (ДК), который стал символом времени. ДК создавались как лаборатории, где каждый человек имел бы возможность заниматься самообразованием и самовоспитанием, взаимодействовать с искусством. Именно концепция домов культуры стала основой выставки: идея активного участия каждого человека в культурной жизни страны, а также синтез искусств, когда в одном пространстве объединяются выставочные залы, театр, кинотеатр, концертный зал, библиотека-читальня и художественные мастерские. Один из главных подходов к созданию выставки — дать возможность зрителям в одном месте увидеть лучшие произведения советской культуры, а также те экспонаты, которые расширяют контекст ее восприятия», — отмечает в предисловии к книге куратор выставки Алина Корень.