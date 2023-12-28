Как Бахрушины отмечали Новый год и Рождество

Новый год и Рождество – одни из самых любимых праздников в России. Практически в каждой семье есть свои традиции. Бахрушинский театральный музей в преддверии 2024 года вспоминает истории известных деятелей культуры и искусства, связанных с этими зимними торжествами. И начнем с основателя музея Алексея Бахрушина.

1895 год для Алексея Александровича стал судьбоносным – на Рождественском купеческом костюмированном балу он встретил свою будущую жену Веру Васильевну Носову. Девятнадцатилетняя красавица была одета в костюм Folie (испанской пастушки). Сам же Бахрушин нарядился в новаторский костюм с лампочками на батарейках.

По воспоминаниям сына Юрия Бахрушина, он сразу захотел познакомиться с юной Верой, для чего пришлось искать посредника. «И такой нашелся – это был брат Веры Васильевны – Василий Васильевич Носов, с которым Алексей был давно знаком. Он попросил представить его сестре, и знакомство состоялось. После недолгого общения и нескольких совместных танцев Алексей Александрович понял, что влюблен и нашел подругу жизни»

Венчание состоялось 19 апреля того же года в храме Живоначальной Троицы в Кожевниках.

В семье Бахрушиных было принято помогать нуждающимся. И хотя благотворительная деятельность велась не напоказ, многие в столице о ней знали. В фондах Бахрушинского театрального музея сохранилось письмо Алексею Бахрушину от детей приюта «Маяк».

«Многоуважаемый и дорогой наш Алексей Александрович! Поздравляем Вас и Веру Васильевну со светлым праздником Рождества Христова и с наступающим Новым годом и желаем Вам обоим жить много, много лет. Очень благодарим Вас за елку, и за все Ваши заботы о нас. Любящие Вас Дети «Маяка».