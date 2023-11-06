К 80-летию победы советских войск в Битве за Днепр Музей Победы создал специальный раздел во всенародном историческом проекте «Лица Победы» (https://historydepositarium.ru/dnepr/). Потомки участников операции могут внести на сайт биографии героев из семейного архива. Переданные материалы будут вечно храниться в Музее Победы.

«Битва за Днепр длилась четыре месяца, став одной из самых масштабных операций Великой Отечественной войны. С обеих сторон в ней принимало участие около четырех миллионов человек. В этом сражении особенно отличились следующие советские полководцы: Георгий Жуков, Николай Ватутин, Александр Василевский. Бойцы и командиры Красной армии также проявили массовый героизм: 2438 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. По количеству этих высоких наград битва за Днепр превзошла все остальные сражения. Главным итогом боев стал прорыв «Восточного вала» и дальнейшее наступление на запад», — рассказали в Музее Победы.

Сегодня в разделе собрано около 1,5 тысяч историй — биографий артиллеристов, танкистов, разведчиков и т.д., не только мужчин, но и женщин — санитарок, электриков и др., участвовавших в Битве за Днепр. Среди них, например, Алексей Сергеевич Агафонов, уроженец Тульской области. В должности командира топографической привязки 1247-го пушечного артиллерийского полка он участвовал в боях по прорыву блокады Ленинграда, на Курской дуге, в форсировании Днепра, освобождении Киева, Житомира, Винницы, Черновцов и Львова, в боях на Сандомирском плацдарме при освобождении Польши. Войну закончил в звании капитана в мае 1945 года под Прагой.

Младший лейтенант Сона Агаева, уроженка Баку, исполняла свой долг, оказывая срочную помощь раненным в боях. Санитарка вынесла с поля боя несколько десятков раненных бойцов и командиров. При форсировании Днепра Сона была контужена. После выздоровления в декабре 1943 года вернулась в дивизию и была назначена на офицерскую должность - корректором фронтовой газеты «Советский воин».

Дочь Годолия Ноевича Авербуха поделилась воспоминаниями отца. В 1941 году он в возрасте неполных 17 лет записался на фронт. «Без слез невозможно было слушать историю про форсирование Днепра. Командующий армией выстроил всех и определил задачу: в узком месте Днепра, ночью, на лодках пересечь Днепр, чтобы добыть горючее на складах фашистов. Армии нужно было двигаться вперед, а горючего не было. Предлагалось добровольно сделать шаг вперед, зная, что идешь на верную смерть. Под каким шквальным огнем они пересекали Днепр, слушать было невозможно! Но задача, ценой больших потерь, была выполнена. Это одна из многих историй. Наш отец был начальником разведки полка, гвардии лейтенантом. Всегда в тылу, передавал огневые точки. Несколько раз был ранен, лечился и догонял свой полк. Осколки в голове и руке прожили с ним всю жизнь», — поделилась она историей в «Лицах Победы».

Каждый, кто внес сведения о своих родных в цифровой архив проекта, может прийти в Музей Победы и увидеть истории и фотографии их предков на большом экране в зале мультимедийной экспозиции «Лица Победы».

Всенародный исторический проект «Лица Победы» запущен по инициативе Музея Победы 3 декабря 2019 года. Рассчитанный на хранение более 150 миллионов биографических материалов, проект открыл возможность каждому увековечить память о вкладе своих родственников – тружеников тыла и фронтовиков – в разгром нацизма и передать семейные истории о них на вечное хранение в Музей Победы. Сегодня исторический проект «Лица Победы» насчитывает более 800 тысяч семейных историй.

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