Енот — символ Екатеринбурга и музыки

У фестиваля «Уральская ночь музыки» впервые появился маскот — и это Енот! В Енотах есть то же, что есть в «Ночи музыки» — Екатеринбург и ноты. Без города и без музыки фестиваль невозможен. Маскот разработан совместно с пиар-агентством «Все будет».

Последние две недели наши еноты захватывали Екатеринбург. Они танцевали на Плотинке, пели под гитару, провели субботник на одной из площадок Ural Music Night — у памятника группе Beatles. А еще еноты играли с детьми, ходили по барам, стирали белье в реке, катались на сапах и даже отважно покорили стены небоскреба.

«Когда восемь лет назад мы придумывали самый масштабный фестиваль, мы хотели назвать его «Екатеринбургская ночь нот». Сокращенно — Енот. В этом году мы подумали, что в сложные времена людям не хватает немного веселья и вспомнили о нашей старой идее. Несколько дней наши еноты всячески развлекали горожан. Надеемся, кому-то нам удалось поднять настроение», — директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург.

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