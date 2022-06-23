«Брошу курить» — новая песня Юлии Райнер о сильной страсти и любви

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Певица Юлия Райнер выпустила хит для влюбленных. «Брошу курить» — композиция, которая заряжена отчаянием и в то же время верой в настоящую любовь. Песня получилась во много исповедальной: она точно откликнется всем, кто хоть раз испытывал сильные чувства.

Героиня счастлива и несчастна одновременно. Она готова переступить через собственную гордость и отдаться целиком своему возлюбленному, лишь бы быть с ним вместе. Она жаждет любви — пусть и на расстоянии. «Фраза “Брошу курить” изначально меня смущала, но потом я подумала: а у какой девушки в юности не было парня, который бы не запрещал ей курить? По-моему это знакомо очень многим», — поясняет Юлия.

Яркий бит и поп-роковое звучание гармонирует с вокалом певицы, а мелодичные, инструментальные переходы усиливают лиричность произведения. Все это вместе создает трек, который обречён на тысячи прослушиваний. «Брошу курить» — именно та песня, которая найдет отклик в сердце каждого из нас.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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