«Брошу курить» — новая песня Юлии Райнер о сильной страсти и любви

Певица Юлия Райнер выпустила хит для влюбленных. «Брошу курить» — композиция, которая заряжена отчаянием и в то же время верой в настоящую любовь. Песня получилась во много исповедальной: она точно откликнется всем, кто хоть раз испытывал сильные чувства.

Героиня счастлива и несчастна одновременно. Она готова переступить через собственную гордость и отдаться целиком своему возлюбленному, лишь бы быть с ним вместе. Она жаждет любви — пусть и на расстоянии. «Фраза “Брошу курить” изначально меня смущала, но потом я подумала: а у какой девушки в юности не было парня, который бы не запрещал ей курить? По-моему это знакомо очень многим», — поясняет Юлия.

Яркий бит и поп-роковое звучание гармонирует с вокалом певицы, а мелодичные, инструментальные переходы усиливают лиричность произведения. Все это вместе создает трек, который обречён на тысячи прослушиваний. «Брошу курить» — именно та песня, которая найдет отклик в сердце каждого из нас.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.