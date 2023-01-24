Ladies Apriori reloaded: Дарья Зыкова и Варвара Мягкова снова выступят вместе в Галерее NIKO 6 февраля!

Две удивительные, самобытные артистки – солистка оперной труппы Большого театра, сопрано Дарья Зыкова и пианистка Варвара Мягкова встретились в октябре 2020 года. Тогда им довелось участвовать в одном концерте – трёхчасовом благотворительном марафоне Music for Artsakh в пользу Благотворительного фонда ВИВА в Галерее NIKO.

С того самого концерта началось непосредственное сотрудничество пианистки с агентством Apriori Arts, которое уже третий сезон является эксклюзивным представителем Варвары Мягковой. Дарья Зыкова – давний верный друг и партнёр агентства. Она многократно принимала участие в различных благотворительных проектах, выступала в организованных нами концертах и дважды принимала участие в Международном фестивале вокальной музыки «Опера Априори» на сцене Большого зала консерватории: в мировой премьере оперы «Чёрный монах» Алексея Курбатова по повести А.П. Чехова с МГАСО и Павлом Сорокиным за дирижёрским пультом, а также в исполнении оригинальной камерной версии «Маленькой торжественной мессы» Джоаккино Россини под управлением Максима Емельянычева.

В ноябре 2020 года артистки подготовили совместную программу в рамках цикла камерных концертов Ladies Apriori. В неё вошли произведения Баха, Шостаковича и Прокофьева. Год спустя, в октябре 2021 года Дарья и Варвара исполнили её в Липецкой филармонии «Унион». В апреле 2022-го эта программа была показана в Пермской краевой филармонии. Тогда в дуэте Дарью по уважительной причине заменила другая участница серии Ladies Apriori, коллега из Большого театра Альбина Латипова.

В сезоне 2022/23 мы решили немного модифицировать программу, оставив нетронутым второе отделение. В первое же войдут горячо любимые пианисткой прелюдии Задерацкого, а также совершенно новый в их совместном репертуаре вокальный цикл Вайнберга.

Певицу и пианистку объединяет не только профессиональное музыкальное творчество: обе артистки ведут активную благотворительную и просветительскую деятельность. Дарья – профессиональный клинический психолог, автор уникальной методики арт-терапии по реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания и стрессы, сирот, инвалидов. Варвара – член Общероссийской родительской палаты, много лет оказывает помощь и поддержку различным организациям, работающим с детьми и подростками, попавшими в сложные жизненные ситуации.

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