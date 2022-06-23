Оргкомитет ADCR Awards 2022 объявляет имена председателей жюри конкурса

16 июня резиденты Российского клуба-арт директоров завершили голосование за председателей двух блоков категорий Advertising и Design.

В этом году формировать команды жюри по каждому направлению предстоит Антону Мельникову, Chief Creative Officer emg (блок категорий Advertising) и Евгении Струк креативному директору Depot Branding Agency (блок категорий Design), Александр Алексеев снова выступит председателем в Young & Students.

Жюри формируется из ведущих представителей российского креативного сообщества. Агентство emg устойчиво находится в топе креативных рейтингов в течение последних нескольких лет и регулярно демонстрирует экспертизу в креативе на различных индустриальных площадках.

«Фестиваль ADCR Awards – это тот конкурс, который фокусируется на идеях, арт-дирекшне и дизайне в рекламных кампаниях, и для меня особое удовольствие быть председателем жюри именно этого фестиваля. Сейчас индустрия переживает серьезную трансформацию, у которой всегда есть разные стороны. Хорошей стороной является появление и развитие новых агентств, студий и независимых авторов. Поэтому в составе команды хочется видеть представителей самых разных креативных профи, которые делают классные настоящие, живые кейсы для реальных клиентов», — делится впечатлениями Антон Мельников, Chief Creative Officer emg.

В прошлом году Евгения Струк оценивала работы участников в блоке Design. Новость о победе в голосовании оказалась крайне приятной. «Во-первых, большое спасибо всем членам клуба арт-директоров за ваши голоса. Роль председателя жюри в этом году стала для меня большой неожиданностью, и чего скрывать, я очень этому рада! ADCR является знаковым фестивалем для российского дизайн-сообщества, и мы с командой жюри приложим все усилия, чтобы отметить самые достойные работы», — комментирует Евгения Струк, креативный директор Depot Branding Agency.

Система оценивания в новом конкурсном сезоне

Жюри Advertising проведет оценку работ: FILM & AUDIO, BRAND EXPERIENCE, INTEGRATED & INNOVATION, INTERACTIVE & MOBILE (номинации по продвижению компаний в соц.сетях).

«Во-первых, как я уже сказал, хочется видеть реальные работы, которые были воплощены в жизнь и помогли клиентам. Во-вторых, уникальные идеи, которых еще не было. Чтобы я про себя подумал «Почему эту кампанию придумал не я?». В-третьих, поскольку это ADCR Awards, мы точно будем обращать внимание на крутой экзекьюшн и крафт», — добавляет председатель блока жюри Advertising Антон Мельников, Chief Creative Officer emg.

В Design будут оценены кейсы PRINT & OUTDOOR, DESIGN, INTERACTIVE & MOBILE (продуктовые номинации — сайты и приложения). Каждый блок будет представлен рабочей группой из тринадцати человек — креативных и арт-директоров ведущих рекламных и брендинговых агентств России.

Подход к оценке проектов юных креаторов был обновлен: теперь эксперты будут определять лучших в двух номинациях — Students (принимаются проекты от студентов и выпускников ведущих креативных школ, государственных университетов с профильными направлениями) и Young Creative (участники до 28 лет показывают как реализованные, так и нереализованные кейсы). В этот блок войдут 7 человек. Экспертами выступят кураторы ведущих российских креативных школ.

«Председатель жюри ADCR Awards добровольно берется выполнить почетную, но очень трудную задачу. Работа председателя – помочь профессиональному жюри выбрать лучшие работы дизайна и рекламы России. Для нашего жюри плюрализм мнений – это не просто вывеска, и поэтому председатель готов сидеть допоздна, приводя к соглашению порой очень конфликтные позиции. Все ради главной цели – показать миру высокие стандарты креативной индустрии, по Гамбургскому счету. Поэтому председатели должны быть авторитетными и влиятельными, таких мы и выбрали, это здорово!», — считает Александр Алексеев, президент клуба и конкурса Российского клуба арт-директоров.

В 2022 году конкурс клуба Арт-директоров проводится с целью объединения потенциала российских профессионалов, представления новых возможностей креативной мысли и поддержки агентств и независимых креаторов.

Прием работ продолжается до 25 августа!

Официальный сайт конкурса: https://awards.artdirectorsclub.ru .

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