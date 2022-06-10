ЭРИК ПАНИЧ: «Я бы хотел спеть с Яном Гилланом…»

Эрик Панич, талантливый молодой певец и артист, участник «Голос Дети 5» и финалист The Voice Kids Germany 2019 рассказал о своих творческих успехах и увлечениях, а также поделился своими планами и мечтами в эксклюзивном интервью для АртМосковии.

— Когда ты понял, что музыка и сцена это твоё призвание? Расскажи о первых шагах в мире шоу-бизнеса? С чего всё началось?

— Я начал петь в Австрии (потому что я там жил), и там же я выступил на концерте у своего первого педагога по академическому вокалу. Когда я вышел на сцену, чувствовал себя достаточно уверенно для первого раза (хотя мне было 8 лет). Вскоре я переехал с родителями в Москву и начал заниматься эстрадным вокалом. Благодаря своему педагогу по эстрадному вокалу, я прошёл на проект «Голос. Дети», где стал четверть финалистом. Одновременно я подал заявку на участие в «Голос. Дети» Германия. Там удача мне улыбнулась, и я стал финалистом. Тогда и понял, что это моя судьба и решил связать свою жизнь с шоу-бизнесом.

— Помнишь свой первый выход на сцену? где и когда это было? Насколько сильно ты волновался или наоборот легко себя чувствовал?

— Мой первый выход на сцену был в 8 лет, это был зал на 200 человек. Стоя за кулисами, я очень переживал и нервничал, но стоило мне лишь выйти на сцену, я почувствовал себя в своей тарелке и получал только удовольствие.

— Как удаётся совмещать учебу и творческую деятельность? Насколько плотный у тебя график? Что стоит на первом месте?

— На самом деле, совмещать учебу и творческую деятельность очень трудно. Бывают моменты, когда ты после концерта приходишь уставший домой поздно ночью, и нужно найти в себе силы сесть за уроки. Когда у меня много концертов или съёмок, график расписан на неделю, а то и на две вперёд. На учебу времени не хватает, зато потом просто нужно позаниматься больше, мне это не тяжело. Я не могу сказать, что стоит на первом месте. Учеба очень важна для развития, а хобби, которое переросло в профессию, тоже нельзя отменять. Я стараюсь, по важности, уделять равное время и урокам, и творчеству.

— Кто твоя главная поддержка и опора в творческих вопросах? С кем ты советуешься и чьему мнению доверяешь?

— Моя главная поддержка в творческой деятельности — это мои родители и сестра. Это те люди, которые всегда и в любой ситуацию найдут правильные слова, чтобы меня поддержать. За советом я всегда обращаюсь к папе, для меня это человек, который знает всё.

— Кто занимается твоим стилем? Какая твоя любимая одежда на сцене и в жизни?

— Я сам занимаюсь своим стилем, подбираю себе одежду, но на сцене я чувствую себя уверено, когда на мне аутфит рокера.

— Есть ли у тебя кумиры в профессиональном плане? На кого равняешься?

— У меня появился кумир в 2018 году, когда моя знакомая предложила спеть с ней дуэтом песню «Aerials» группы «System of a down», и когда я услышал голос Сержи Танькьяна, понял, что хочу стать таким же крутым вокалистом, как он.

— А с кем мечтаешь спеть дуэтом?

— Ну само собой, я хочу спеть дуэтом с Сержемм, но есть ещё один не менее крутой вокалист, с кем бы я хотел спеть — это Ян Гиллан.

— Какое событие в твоей жизни ты считаешь самым важным на сегодняшний момент?

— Мне кажется, на данный момент самое важное событие для меня — это выступление на шоу «Ну-ка, все вместе!». Именно тогда я почувствовал себя профессионалом на все сто процентов.

— Кто твои лучшие друзья? Часто удается вместе проводить время? Любимый вид отдыха?

— На данный момент у меня немного лучших друзей. Из-за плотного график нам не всегда удаётся встретиться, но если мы все-таки встречаемся, то развлекаемся на месяц вперёд. Нам нравятся разные виды спорта. Бывает, просто собираемся у кого-нибудь дома, играем в настольные игры и тд.

— Над чем сейчас работаешь в творческом плане, поделись своими планами на ближайшие год? Чего ожидать твоим поклонникам?

— Сейчас я занимаюсь написанием новых песен, также в сентябре этого года выйдет новый фильм во всех кинотеатрах России, где я играю главную роль.

Беседовала Марта САФИНА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.