Nika Berry: «Перед выходом на сцену волнение всегда присутствует»

Певица, актриса, ведущая и модель честно рассказала о всех трудностях своей работы, карьере на телевидении, работе в киноиндустрии и роли мечты.

— Nika, ты не смотря на свой юный возраст уже имеешь плотный график занятости, съемки, концерты, введение мероприятий, как тебе удается всё совмещать? Для тебя это больше как развлечение или работа?

— Да, действительно, у меня очень плотный график, но я стараюсь все успевать, совмещать учебу и выступления. И Мама мне в этом помогает. Для меня это и работа и удовольствие. С одной стороны эстрада, театр, кино и телевидение это работа, всегда нужно готовиться, репетировать, продумывать образ. Но с другой стороны все это мне доставляет удовольствие. Поэтому это два в одном.

— Что самое интересное в работе ведущей? Ты заранее учишь заготовленный текст или иногда можешь импровизировать на сцене? Вспомни свои самые яркие работы ведущей, где и когда это было?

— Самое интересное — это находиться на сцене и общаться со своим партнером или зрителями. Когда берёшь интервью, интересно задавать вопросы и получать на них интересные ответы.

Конечно, текст готовится заранее и также примерные вопросы. Но это для понимания того, о чем речь, какую тему нужно развить. Как правило нужно учить близко к тексту, но иногда можно импровизировать и это намного интереснее. При импровизации разговор может развиться в интересном направлении. Трудно сказать, какие самые яркие работы ведущей. Все выступления важны, они получаются яркими и запоминающимися. Ведь каждый раз разные атмосфера, площадка, собеседники. И соответственно и эмоции.

Мне очень понравилось и запомнилось выступление на Гала-концерте «Звездная страна», где мы попали в атмосферу космического корабля. Все ведущие были членами его Команды: капитаном, стюардами и стюардессами. Так же мне очень запомнилось участие на Телевизионном благотворительном музыкальном концерте «Мост», где вы ступала со своей песней «Кипяток», а также была ведущей на Прессволе, брала интервью у участников концерта. Мне очень понравилось это направление и я стала в нем развиваться.

– А выступление на сцене, часто волнуешься перед выходом? Если у тебя какие-то секреты как побороть волнение? Чем отличается работа в записи и прямом эфире, расскажи плюсы и минусы?

– Перед выходом на сцену волнение всегда присутствует. Но я стараюсь об этом не думать. Перед эстрадным номером волнение незначительное, просто проговариваю в голове песню и проигрываю движения. А вот если выступать в качестве ведущей, то волнение сильнее, нужно отслеживать, что говорить, как и кому. Нужно убеждать себя в том, что получится хорошо и выступлю отлично.

Плюс записи — что можно в любой момент остановиться и переписать неудачный кадр. В театре всегда здесь и сейчас, ты начинаешь спектакль, проживаешь в нем жизнь героя и все эмоции естественны и логичны. А, например, при съемке фильма эпизоды могут быть отсняты не в хронологическом порядке и тут нужно одномоментно вжиться в сцену. И это довольно непросто.

— У тебя есть подтанцовка или ты выступаешь одна на сцене? Кто ставит твои номера музыкальные, есть ли хореограф?

– В последнее время часто выступаю с подтанцовкой. Но иногда конечно и одна бываю на сцене. Зависит от формата мероприятия. Своего хореографа постоянного нет, работаю с хореографом профессиональных танцоров.

– Как актриса, ты так же успела во многом преуспеть, расскажи про этот жанр , чем он отличается от других сфер, что самое интересное и самое сложное?

– Для меня самое интересное — это играть в театре. Актёр может быть каждый раз разным персонажем, перевоплощаться. Удовольствие растягивается на весь спектакль. Нет самого сложного и самого лёгкое, во всем есть плюсы. Профессия актер предполагает глубокую проработку роли, вживание в персонажа.

— Твоя любимая работа в кино, которая больше всего тебе запомнилась, и почему?

— В кино я только начинаю свой путь, снялась в короткометражном фильме, также принимала участие в озвучивании. Записала к фильму саундтрек. В на точащее время принимаю участие в съемках сериала.

— В будущем какую роль ты бы хотела исполнить? Какой образ тебе ближе?

— Я бы очень хотела сыграть какого-нибудь злодея или наоборот, полного оптимиста. Хочется играть разнообразные роли, проживать судьбы этих персонажей. Мне ближе играть образ веселых, позитивных персонажей.

— И есть ли у тебя кумир в актерской сфере с кем бы ты хотела сыграть в одном фильме? Расскажи, с примерами.

— У меня есть любимый актёр Александр Петров, с ним бы я бы с большим удовольствием снялась в фильме. Очень нравится фильм «Лед» с его участием, очень часто его пересматриваю.

— Твои любимые фильмы русские и зарубежные?

— Среди русских фильмов мне запомнились «Пальма», «Последний богатырь», «Домовой», «Подарок с характером». Среди зарубежных — «От семьи не убежишь», «Один плюс один», «Восточный ветер», все его части; «Собачья жизнь» и многие фильмы с участием собак.

— О какой роли ты бы сказала: «вот я бы очень хотела там сыграть?» Твои любимые персонажи?

— Из фильма «Пальма» ребёнка-героя, который приручил собаку. Из фильма «Восточный ветер» героиню Мика, которая приручила строптивого коня.

— Сейчас в ближайшее время где тебя можно увидеть, в каких проектах? Над чем сейчас работаешь?

— Еженедельно на телеканале TVMCHANNEL по понедельникам выходит телепередача «До 17 и старше» с повтором в субботу и воскресенье, где я веду рубрику «Топ 5 горячих новостей звёзд».

Также сейчас я участвую в съёмках детского сериала, но выйдет он позже конечно. Летом нужно немного перезагрузится и сыновыми силами вливаться в новые проекты. В мае был очень плотный график: съемки фильма, несколько концертов, записи передач, брала интервью у звёзд на премии, участвовала в Kids Fashion Awards.

Беседовал Артем СКОРОБОГАТОВ

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