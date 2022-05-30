Останкинская башня подарит детям жирафа

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Весь день с 00 часов на медиафасаде Останкинской башне можно будет наблюдать праздничный видеоролик с жирафом.

Жираф так же строен, грациозен и высок, как и Останкинская башня. Его рост может достигать 6 метров, а значит, чтобы сравняться с высотным сооружением необходимо поставить 90 жирафов друг на друга. У животного с Останкинской башней схожи распределение центра тяжести и пластичность.

Международный день защиты детей является одним из старейших во всём мире. Его отмечают с 1950 года. Этот праздник обращен к самому дорогому что есть в жизни каждого человека – детям.

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