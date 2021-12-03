От «Дракулы» и Адасинского до Баха и русского фольклора: в Москве прошел трехдневный VOLKOV ManiFEST

В конце ноября в Москве прошел трехдневный VOLKOV ManiFEST. Мультижанровый фестиваль контрабасиста и композитора Владимира Волкова в столице традиционно принимал Культурный центр ДОМ.

«С 2019 года я собираю в Москве на сцене Культурного центра ДОМ своих друзей. Идея VOLKOV ManiFEST в мультижанровости: на одной сцене встречаются театральный перформанс, джаз, фолк, барокко. Это создает особую атмосферу синергии и дает возможность зрителям посмотреть под другим углом на музыкальные жанры и формы искусства», — рассказал Владимир Волков.

Несмотря на то, что каждый из фестивальных дней концептуально и стилистически отличался друг от друга, всю программу объединяла общая и всеобъемлющая энергия любви к музыке и творчеству. Зрители отмечали, что каждый из них чувствовал свою сопричастность с происходящим на сцене. Кроме того, гости понимали, что все, что они видели с слышали в рамках фестиваля – чистый эксперимент в режиме реального времени, который, возможно, никогда больше не повторится – музыка звучала и исчезала…

«То, что мы привезли в Москву на ManiFEST — мы не можем повторить нога в ногу, цифра в цифру на следующий день. Каждое событие принадлежит этому дню и только этому вечеру. Оно вспыхивает, появляется и исчезает. И мы были к этому готовы», — объяснил участник фестиваля, создатель театра DEREVO Антон Адасинский.

Первый день VOLKOV ManiFEST посвятил кино и минимализму. Фестиваль стартовал с аудиотеатрального шоу режиссера и основателя Инженерного театра АХЕ Павла Семченко при участии Антона Адасинского, хореографа Владимира Варнавы и Владимира Волкова. Перформанс объединил показ фильма «Середина белого», танец, музыку, кукольную анимацию, визуальные и световые эффекты. «Пластика завораживала, всё время хотелось двигаться вместе с артистами», — делились зрители.

Также в этот вечер выступили скрипач Назар Кожухарь и его ансамбль The Pocket Symphony. Музыканты исполнил произведения Майкла Наймана, Эрика Сати и — впервые в Москве – музыку Филипа Гласса к знаменитому фильму «Дракула» 1931 года в авторской интерпретации Кожухаря. Иллюстрировали концерт фрагменты из нескольких экранизаций знаменитого готического романа Брэма Стокера.

В «День free и джаза» электроакустическую программу представил ансамбль «Лесной квинтет», объединивший московских и петербургских музыкантов, среди которых: Сергей Полтавский (альт), Аркадий Пикунов (саксофон), композитор Николай Попов (электроника), Петр Ившин (ударные) и Владимир Волков. Посредством живого саунда музыканты наполнили Культурный центр ДОМ разными по настроению звуками природы, а с помощью электронных сэмплов им удалось озвучить внутренние страхи человека, оказавшегося в одиночестве в ночном лесу.

Из центра Москвы в самое сердце Парижа зрителей второго дня фестиваля перенесли песни Бориса Виана и джазовые стандарты 50-60-х годов в исполнении известных петербургских музыкантов: Антона Боярских (тромбон), Андрея Кондакова (клавиши), Гарика Багдасарьяна (ударные) и Владимира Волкова. В 2020 году в год столетия со дня рождения эксцентричного французского музыканта и писателя Бориса Виана квартет выпустил альбом с его самыми известными композициями. Из его репертуара в этот вечер прозвучали композиции: «Сноб», «Прогресс», «Я пью» и «Le petit commerce».

Завершился VOLKOV ManiFEST «Днем фольклора и барокко – в день рождения Владимира Волкова. При участии идеолога фестиваля и этнографа, музыканта Сергея Старостина выступил ансамбль «Комонь» — один из самых востребованных в России коллективов, исполняющих русскую фольклорную музыку в оригинальном звучании. Основу репертуара ансамбля составляют песни и плясовые наигрыши, записанные в деревнях и сёлах России. С помощью музыки, костюмов и театрализованного представления зрители смогли поприсутствовать на всех этапах традиционного свадебного цикла: от сватовства и девичника до пира.

Эффектным финалом трехдневного музыкального праздника стало яркое выступление проекта Руста Позюмского NOVOSELIE. Коллектив представил новую программу «Две свадьбы 342 года» — немецкую кантату Баха 1679 года и кантату Руста Позюмского. NOVOSELIE выступили при участии Владимира Волкова, он сыграл на виолоне, а также вокалисток Алисы Тен, Марфы Семеновой и ансамбля старинных инструментов (три виолы да гамба, виола да браччо, виоль д’амур и клавесин). Номера произвели особенное впечатление на зрителей, некоторые из которых и вовсе не могли сдержать слез, когда прямо во время исполнения кантаты Иоганна Кристофа Баха «подружка» Марфа Семенова, следуя свадебному обряду, остригла длинные волосы «невесты» Алисы Тен…

С 2014 года VOLKOV ManiFEST собирает выдающихся джазменов, неоклассиков, академических и фолк-исполнителей, кинорежиссеров, театральных и литературных деятелей. Проекты фестиваля охватывают самые разные музыкальные жанры: от академического бэкграунда, авангарда, поставангарда, джаза и арт-рока до фолка, экспериментального рока, минимализма и этно-барокко. Сначала фестиваль проходил только в Петербурге, в Москву его привезли в третий раз. VOLKOV ManiFEST с каждым годом готовит все более разнообразную и масштабную программу, достойную представления на самых знаковых площадках страны и мира.

Владимир Волков по праву признан классиком независимой сцены и одним из самых ярких и разноплановых музыкантов Петербурга. Он регулярно принимает участие в выступлениях группы «АукцЫон», выступает с Андреем Кондаковым, Сергеем Старостиным, Аркадием Шилклопером и многими другими выдающимися музыкантами. Играл с Сергеем Курёхиным, Игорем Бутманом, Томашем Станько, Бобо Стенсоном, Пятрасом Вишняускасом и другими. Кроме того, Волков создает спектакли, где выступает автором, режиссером, актером и музыкантом, пишет музыку для кино (из последнего – работа с Ильей Хржановским над многосерийным фильмом «Дау»).

Фото 1-3 – Лейла ЭРДМАН, 4-6 – Александр ПАНОВ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.