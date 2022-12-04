Еще больше знаний на платформе «Экосистема Города»

Первая всероссийская платформа развития территорий запустила специальный образовательный курс совместно с архитектурным бюро Wowhaus.

«Экосистема Города» — первая всероссийская платформа развития территорий — запустила дополнительный онлайн-курс в рамках образовательной программы для архитекторов, урбанистов и дизайнеров.

Организаторы проекта – ФГБУ «Роскультцентр» и компания «Культура потребления». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Обучающая программа Case Study создана известным архитектурным бюро Wowhaus специально для проекта “Экосистема Города”. Это 10 видео-лекций от сооснователя бюро Олега Шапиро и практикующих специалистов, в которых подробно разобраны примеры разработки архитектурных проектов, пошагово показаны все этапы реализации, описаны применяемые методики. Программа составлена таким образом, чтобы слушатели изучили разные виды проектов, например, благоустройство территорий в девелоперских проектах, разработка мастер-планов, проектирование объектов культуры и просвещения, экспо-дизайн и др. Курс будет полезен молодым специалистам в сфере архитектуры, градостроительства, урбанистики и дизайна, студентам профильных ВУЗов, а также представителям регионов, курирующим вопросы территориального развития.

Первые видео-уроки уже загружены на портал «Экосистема Города». Полностью спецкурс Case Study будет опубликован на первой неделе декабря и доступен для зарегистрированных пользователей до конца года.

Руководитель проекта «Экосистема Города», начальник управления развития креативных индустрий в регионах Роскультцентра Ольга Шубникова:

“Образовательная программа в проекте “Экосистема Города” — это уникальный обучающий курс. Нашу Архитектурную лабораторию уже прошло более 1700 молодых специалистов. И второй спецкурс, созданный для проекта известным архитектурным бюро, — это новое знание, которым в формате видео-уроков делятся практики. На Case Study участники познакомятся с архитектурными кейсами и научатся воплощать их в жизнь”.



Куратор и эксперт образовательного проекта – Олег Шапиро, архитектор, сооснователь архитектурного бюро Wowhaus, под руководством которого были созданы известные Московские проекты: Институт медиа, архитектуры и дизайна “Стрелка”, “Оливковый пляж” (Парк Культуры), реконструкция сада им. Баумана, набережной Воробьевых гор, Крымской набережной, а также - создание катка в Сокольниках и летнего кинотеатра в Филях:

«Наш второй спецкурс уникален тем, что основан на реальных кейсах. Если на первом этапе обучающего проекта мы уделяли внимание теории, то на втором разберем конкретные решения успешных архитектурных кейсов. На лекциях мы поговорим о том, как города конкурируют за людей, какие архитектурные проекты позволяют удержать в городе молодежь и стимулируют развитие малого бизнеса, раскроем секреты «эффекта Тулы», расскажем нюансы работы с объектами культурного наследия и многом другом»”.

Вся образовательная программа проекта «Экосистема Города» бесплатно доступна для всех пользователей после прохождения быстрой регистрации. Оба курса - “Архитектурная лаборатория” и Case Study взаимодополняют друг друга и будут доступны на портале до конца 2022 года.

О проекте «Экосистема Города»:

Проект Экосистема Города» существует с ноября 2021 года. Это бесплатная архитектурная лаборатория c образовательным курсом и конкурсом архитектурных концепций объектов для регионов РФ с последующей реализацией лучших проектов до 5 лет. Платформа представляет собой агрегатор заказов от регионов на современные архитектурные решения от молодых профессионалов.

За время существования проекта участниками программы стало около 1,5 тысяч молодых специалистов от 18 до 35 лет по всей России. В настоящее время к «Экосистеме Города» уже присоединились Пермь, Липецкая и Нижегородская области. В плане – подписание соглашений с еще двумя регионами РФ.

Задача проекта - предлагать регионам эффективную модель новой урбанизации: повышать качество жизни горожан, создавать современную городскую среду, открывать молодым специалистам новые возможности для реализации своих идей и раскрытия творческого потенциала.

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