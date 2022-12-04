Города России сразятся за статус «Культурной столицы года»

- Современная культура – не придаток к экономике, требующий постоянных дотаций, а основа ее развития. Ключевая идея такого видения культуры – опора на человеческий творческий потенциал как главный ресурс, конкурентное преимущество. Конкурс среди городов России на звание «Культурная столица года» призван раскрыть этот потенциал и направить его на развитие территорий, - рассказал корреспонденту InterMedia член оргкомитета Конкурса, доцент Высшей школы культурной политики МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук Александр Протасевич.

Александр Протасевич

- В России - более тысячи городов, многие из которых - малые и средние. Их сохранение и развитие - фактически основа нашей цивилизации, - отмечает глава оргкомитета Конкурса, депутат Государственной Думы, доктор экономических наук, профессор Николай Новичков. - Поэтому наша общая задача - создавать условия для реализации экономической и культурной самобытности российских городов, и именно этой цели служит федеральный конкурс "Культурная столица года". Его проведение - начало большого пути по возрождению.

Конкурс «Культурная столица года» стартует в 2023 году. Каждый год эксперты будут присуждать это почетное звание одному из городов Российской Федерации.

Принять участие в Конкурсе смогут инициативные команды, представляющие административные центры субъектов Российской Федерации и городские округа с населением не менее 250 тысяч человек. Для обеспечения относительно равных конкурентных условий представители Москвы и Санкт-Петербурга - мегаполисов с исторически сложившимся неоспоримым столичным статусом - примут участие в проекте не как участники Конкурса, а как соорганизаторы и эксперты.

Заявки от команд на участие в первом этапе Конкурса можно будет направить в Дирекцию проекта с января по март 2023 года. Участникам Конкурса предстоит презентовать жизнедеятельность в своих городах в контексте широкого взгляда на их культурные ресурсы. Заявки будут рассматриваться в трех измерениях – история, настоящее и будущее – по следующим направлениям:

Архивы и историко-культурное наследие;

Материальные культурные ресурсы;

Нематериальные культурные ресурсы;

Городская среда и урбанистика;

Инновации и креативные индустрии;

Туризм и индустрия гостеприимства;

Образование и просвещение;

Экология и здоровый образ жизни;

Система массовых коммуникаций;

Некоммерческий сектор;

Инклюзивная экосистема;

Территориальный маркетинг и брендинг.

В апреле-июне эксперты изучат полученные заявки и определят список финалистов, которым в июле-августе будет предложено доработать заявки и подготовить презентации своих городов для торжественной церемонии, которая состоится в сентябре 2023 года. Там же будет объявлена команда победителей, представляющая «Культурную столицу 2024 года».

Конкурс «Культурная столица года» призван стать эффективным инструментом современной культурной политики, направленной на создание благоприятного климата для социально-экономического развития всех территорий Российской Федерации, формирование дружеской конкуренции и расширение всестороннего сотрудничества между ними. Все это позволит обеспечить продвижение и повышение статуса городов и регионов России, укрепить значимость страны на международной арене.

Инициатор конкурса - Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.