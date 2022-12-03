Моя первая выставка у Кремля!

Для начинающего художника это прекрасное начало в творческой карьере.

APT Галерея «Дрезден» приглашает принять участие школьников 1-7 классов, учеников детских творческих и ИЗО-студий в конкурсе-выставке «Лучи творчества» на тему свободного выражения своего творчества.

К конкурсу принимаются рисунки, выполненные в различных техниках и красках - акварели, гуаши, фломастерах, маслом и акрилом и отражающих творческое настроение автора.

Цель конкурса-выставки детского рисунка «Лучи творчества» – создание мотивации и вдохновения для занятий художественной деятельностью и творчеством. Поддержка юных талантов в области изобразительного искусства, стимулирование детей и подростков для раскрытия их индивидуальности, инициативности и творческих способностей.

Задача – выявление лучших художественных работ по заявленной теме.

Возможно, что для начинающего художника именно эта выставка станет первой ступенью в совершенствовании, новым рывком к вершинам творчества.

Даты выставки: 10-17 декабря 2022 года.

Площадка: Гостиный двор, АРТ Галерея «Дрезден»

Адрес выставки: Москва, Хрустальный переулок, д. 1, вход 84.

Председатель жюри - Шилов Александр Александрович - российский художник-пейзажист, академик РАХ. Заслуженный художник РФ, член творческого Союза художников России, Международной федерации художников, Международного художественного фонда Московского объединения «художников, член Московского союза художников. Советник секции «Гуманитарных наук и творчества» РАЕН, вице-президент фонда «ЭкоМир».

ЭТАПЫ КОНКУРСА:

I - Отборочный этап: до 7 декабря 2022 года. Регистрация работ на отборочный конкурс по email - Drezdengallery@yandex.ru | Регистрация на выставку: до 8 декабря 2022 года (форма будет выслана на указанный email).

II - Выставка-конкурс: 10-17 декабря 2022 года.

III – Объявление и награждение победителей: 17 декабря 2022 года в 13:00.

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:

7-10 лет и 11-14 лет

НАГРАДЫ КОНКУРСА:

1 место - видео интервью про художника, размещение на сайте галереи «Дрезден» и в соцсетях, участие в следующей выставке.

2 место - видео ролик о художнике в соцсетях и на сайте галереи «Дрезден».

3 место - статья о художнике на сайте галереи «Дрезден».

Всем участникам будут вручены дипломы.

Организатор конкурса-выставки Катерина Мещеринова.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.