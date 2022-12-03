Моя первая выставка у Кремля!

Для начинающего художника это прекрасное начало в творческой карьере.
APT Галерея «Дрезден» приглашает принять участие школьников 1-7 классов, учеников детских творческих и ИЗО-студий в конкурсе-выставке «Лучи творчества» на тему свободного выражения своего творчества.
К конкурсу принимаются рисунки, выполненные в различных техниках и красках - акварели, гуаши, фломастерах, маслом и акрилом и отражающих творческое настроение автора.
Цель конкурса-выставки детского рисунка «Лучи творчества» – создание мотивации и вдохновения для занятий художественной деятельностью и творчеством. Поддержка юных талантов в области изобразительного искусства, стимулирование детей и подростков для раскрытия их индивидуальности, инициативности и творческих способностей.
Задача – выявление лучших художественных работ по заявленной теме.
Возможно, что для начинающего художника именно эта выставка станет первой ступенью в совершенствовании, новым рывком к вершинам творчества.
Даты выставки: 10-17 декабря 2022 года.
Площадка: Гостиный двор, АРТ Галерея «Дрезден»
Адрес выставки: Москва, Хрустальный переулок, д. 1, вход 84.
Председатель жюри - Шилов Александр Александрович - российский художник-пейзажист, академик РАХ. Заслуженный художник РФ, член творческого Союза художников России, Международной федерации художников, Международного художественного фонда Московского объединения «художников, член Московского союза художников. Советник секции «Гуманитарных наук и творчества» РАЕН, вице-президент фонда «ЭкоМир».
ЭТАПЫ КОНКУРСА:
- I - Отборочный этап: до 7 декабря 2022 года. Регистрация работ на отборочный конкурс по email - Drezdengallery@yandex.ru | Регистрация на выставку: до 8 декабря 2022 года (форма будет выслана на указанный email).
- II - Выставка-конкурс: 10-17 декабря 2022 года.
- III – Объявление и награждение победителей: 17 декабря 2022 года в 13:00.
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
- 7-10 лет и 11-14 лет
НАГРАДЫ КОНКУРСА:
- 1 место - видео интервью про художника, размещение на сайте галереи «Дрезден» и в соцсетях, участие в следующей выставке.
- 2 место - видео ролик о художнике в соцсетях и на сайте галереи «Дрезден».
- 3 место - статья о художнике на сайте галереи «Дрезден».
- Всем участникам будут вручены дипломы.
Организатор конкурса-выставки Катерина Мещеринова.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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