«Если вера мне станет посохом»: Егор Пазенко записал песню специально для сериала «Настоящий»

Песня «Непогода на душе» в исполнении Егора Пазенко стала саундтреком для второго сезона сериала «Настоящий». В детективе актер играет главную роль – отца Александра, настоятеля храма в провинциальном городе Старовольске. Песня прозвучит в десятой серии второго сезона детектива и станет ключевым моментом премьерного эпизода.

Изначально эта песня была написана для певца, а ныне диакона Русской Православной церкви Игоря Шарова. Он исполнил её дуэтом вместе с актером Егором Пазенко, к тому же актер сыграл роль священника в клипе на эту композицию.

Егор Пазенко, исполнитель главной роли в сериале «Настоящий»:

— Песня еще тогда запала мне в душу. Сейчас я понял, что она отражает суть моего персонажа, отца Александра.

Именно во втором сезоне детектива священник начинает сомневаться в правильности выбранного им пути. Его экранные монологи наполнены глубокими размышлениями о вере, жизни и испытаниях, которые каждый из нас проходит.

Егор Пазенко, исполнитель главной роли в сериале «Настоящий»:

— Песня очень сильная по эмоциональному накалу и вдохновляет на добрые дела. Я верю, что именно она продлила жизнь моей маме. Каждое утро она слушала эту композицию. Я сам очень часто её пою про себя и иногда для друзей, когда просят.

«Непогода на душе» — отражение внутреннего состояния отца Александра. Борьба с сомнениями и искушениями, стремление к истине, поиск правильного жизненного пути, дорога к вере. Текст песни наполнен метафорами, которые символизируют эмоции героя, моменты откровений и помогают осознать персонажу свою истинную природу. Музыка, сопровождающая текст, подчеркивает терзания души и сложность пути.

Премьера второго сезона детектива «Настоящий» состоялась на Пятом канале 8 сентября.