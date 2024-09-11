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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Шалый» представил сингл «Вспышка в ночи»

editor
By editor
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группа шалый - вспышка в ночи

«Шалый» представил сингл «Вспышка в ночи» — ремейк трека одного из главных героев «Фабрики звезд» Никиты Малинина.

К работе над «вспышкой» нас привела нагрянувшая любовь к детству и нулевым. Нам хотелось воспеть образ повествователя: романтика в тесной майке и широких джинсах, поющего для своей «крошки». Кто сказал, что сегодня этот образ неактуален? Песни эпохи «фабрики» прошли проверку временем и их хочется перепридумать. «Вспышку» мы увидели более энергичной и танцевальной. Расслабленный «тугудук-тата» заменили на более брутальный джерси-клаб. Неизменной осталась фонетика «флэш ин зе найт» — ведь кто мы такие, чтобы менять историю?

Визуальный мир тоже стал иным: ретро-футуризм сменила мистика и фентези. Будто вспышка в ночи — это не прожектор ночного клуба, а свет фотокамеры, испугавший редкого лесного зверя.

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