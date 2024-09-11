«Шалый» представил сингл «Вспышка в ночи» — ремейк трека одного из главных героев «Фабрики звезд» Никиты Малинина.

К работе над «вспышкой» нас привела нагрянувшая любовь к детству и нулевым. Нам хотелось воспеть образ повествователя: романтика в тесной майке и широких джинсах, поющего для своей «крошки». Кто сказал, что сегодня этот образ неактуален? Песни эпохи «фабрики» прошли проверку временем и их хочется перепридумать. «Вспышку» мы увидели более энергичной и танцевальной. Расслабленный «тугудук-тата» заменили на более брутальный джерси-клаб. Неизменной осталась фонетика «флэш ин зе найт» — ведь кто мы такие, чтобы менять историю?

Визуальный мир тоже стал иным: ретро-футуризм сменила мистика и фентези. Будто вспышка в ночи — это не прожектор ночного клуба, а свет фотокамеры, испугавший редкого лесного зверя.