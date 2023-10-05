Что такое тренд на естественность? Правда ли красота рукотворна, но при этом человек сможет сохранить природную индивидуальность? Как и почему в сфере косметологии могут отказать пациенту в посещении клиники? Перебор в косметологии и как этого избежать?

О своем пути в сфере эстетической медицине, управлении командой топовых врачей, финансовой и нефинансовой мотивации, построении бизнес-процессов и увеличении прибыли рассказала Евгения Александрова, генеральный директор клиники эстетической медицины «Галактика». Она поделилась своим опытом в косметологии, который начался с азов профессии, рассказала почему управленец в клинике должен иметь фундаментальное медицинское образование, отметила нюансы и особенности работы клиники, которые влияют на лояльность пациентов, персонала и как следствие на увеличение прибыли.

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