Это лето останется с ними навсегда!

28 июня состоялась торжественная церемония закрытия XV Международной летней театральной школы Союза театральных деятелей России для молодых профессиональных актеров. Обучение в Школе в этом году прошли 86 артистов из России и 11 стран мира: Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Болгарии, ДНР, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Турции, Узбекистана, Финляндии.

Церемония проходила под открытом небом в Творческой резиденции СТД РФ «Звенигород». Студенты получили дипломы из рук художественного руководителя Международной летней театральной школы — Александра Калягина.

«Сегодня мы с вами подводим итоги тому, чему мы научились вместе, что удалось или нет за этот месяц. Но главное, помимо новых знаний и мастерства, которые вы здесь получили, это внутренняя связь, возникшая между вами. Наша задача была так вас склеить, чтобы вы не расстались уже никогда. Любили, уважали, поддерживали друг друга, а сердцем и памятью всегда возвращались в это место. Дерзайте и будьте счастливы», — напутствовал выпускников Калягин.

Студенты в свою очередь благодарили мастеров и всех причастных к работе Школы за возможность учиться у лучших и с лучшими.

«Александр Александрович, вы создали чудо! Мне говорили, в этой школе есть все, кроме сна. Это не так. Вся эта школа, как один прекрасный сон», — сказал, получая диплом, Салават Багаутдинов (г. Казань).

Кроме торжественной части гостей и выпускников ожидали перформанс уличного театра клоунады «Высокие Братья & Tall Brothers», концерт группы Rapatu, зажигательная дискотека от DJ Chester и грандиозный салют. Ну а сами они подготовили традиционный актерский капустник.

Три с половиной недели длился этот уникальный театральный проект. Молодые актеры осваивали такие дисциплины, как мастерство актера, вокал, сценическую речь и движение, ритмику, современный танец и сценический бой. Свои мастер-классы для учеников Школы провели Вениамин Фильштинский, Евгений Писарев, Станислав Любшин, Юрий Бутусов.

Финалом проекта стали пять разножанровых постановок: «Выхухоль и фейхоа» — режиссер-хореограф Татьяна Чижикова; «Александр Сергеевич. Деградация» — режиссер Денис Азаров, «Саундтрек» — режиссер Пётр Айду, «Лекарь поневоле» — режиссер Николай Коляда, DQ — режиссер Анна Викторова. Зрители также смогут посмотреть эти яркие спектакли в сети.

За те недели, что они прожили в Школе, молодые актеры не только приобрели огромный профессиональный опыт, который трудно переоценить, но и по-настоящему сдружились, буквально стали одной семьей. Закончив обучение они теперь разъедутся по своим странам и городам, но навсегда сохранят в сердцах и памяти это лето, атмосферу дружбы и творчества, которыми был пронизан каждый школьный день!

Выпускники Международной летней театральной школы получают диплом о повышении квалификации. Обучение в Театральной школе СТД — бесплатное. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Московской области.

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