САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Малый театр приглашает на спектакль «Поздняя любовь» в режиме онлайн

«Нам важен каждый зритель» — неоднократно повторяет Юрий Соломин, художественный руководитель, народный артист СССР, уточняя, что хотел бы показывать спектакли Малого театра не только в Москве, но и в самых отдаленных частях нашей огромной и прекрасной страны. В относительно небольшой период театр играл свои постановки в Чите, на Дальнем Востоке, Иркутске, Сургуте, Улан-Удэ и других городах. Особенно часто коллектив ездил с гастролями в Нижний Новгород (2005, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, в 2011-м это была поездка на фестиваль горьковской драматургии (V Театральный фестиваль Максима Горького) с постановкой «Дети солнца». Но на карте по-прежнему остаются места, где Малый театр еще не бывал.

2020 год подарил нам новые условия существования и необходимость поиска иных возможностей для показов спектаклей. Тогда появилась идея трансляций спектаклей на всю Россию. Пробные запуски были проведены во время карантина в 2020 году и имели успех. Сегодня Малый театр возвращается к возможности показа спектаклей онлайн. В 2022 году для показа запланированы спектакли текущего репертуара.

Ближайший онлайн-показ состоится 24 июня. Спектакль, который мы планируем показать в этот день – «Поздняя любовь» по пьесе А.Н. Островского (14 июня со дня смерти великого драматурга исполнилось 136 лет). Это одна из самых трогательных пьес Александра Николаевича Островского. Герасим Порфирьич Маргаритов – некогда известный московский адвокат, ведший большие дела, но теперь обедневший не по своей вине, – снимает комнату с взрослой дочерью Людмилой. Она влюблена в хозяйского сына – беспутного Николая – и готова ради него обмануть отца и выкрасть у него важный документ.

В спектакле заняты: народный артист России Владимир Дубровский (Дороднов), заслуженный артист России Сергей Вещев (Маргаритов) и многие другие. Дочь Владимира Дубровского, Анастасия, также участвует в постановке в роли Фелицаты Антоновны Шабловой. Режиссер-постановщик спектакля Андрей Цисарук.

Начало запланировано на 19.00 по московскому времени, 24 июня. Спектакль будет доступен для покупки 24 часа. Данный спектакль будет заключительным в текущем цикле трансляций в заканчивающемся театральном сезоне 2021-2022 гг.

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