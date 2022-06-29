В музее «Новый Иерусалим» открывается выставка «[Не]суровый стиль»

1 июля в музее «Новый Иерусалим» откроется выставка «[Не]суровый стиль», которая объединит более 70 произведений советского искусства 60-70-х годов из собрания музея, треть из которых выставляется впервые. Проект покажет все многообразие существующих тенденций в искусстве шестидесятников. Среди представленных мастеров – Игорь Купряшин, Александр Подколзин, Николай Андронов, Дмитрий Жилинский, Лев Тюленев, Наталья Сорокина и другие.

Искусство шестидесятников в последнее время вызывает все больший интерес исследователей и зрителей. Пример тому – прошедшая в 2017 году в Третьяковской галерее масштабная выставка «Оттепель». Выставка включала работы мастеров так называемого «сурового стиля» и демонстрировала произведения художников зарождающего в то время андеграунда.

Мастера «сурового стиля» создавали образы, лишенные украшательства и лакировки действительности, герои их полотен, написанных в скупой цветовой гамме, – мужественные люди, чья профессия сопряжена с тяжелым трудом, а зачастую и риском. Название выставки вступает в диалог с существующим определением стиля шестидесятников, но не противоречит ему, а дополняет, существенно расширяет представление о творчестве мастеров этого времени. Параллельно «суровому стилю» и нонконформизму в русском искусстве существовала устойчивая поэтическая линия, которая не прерывалась и в годы мощного идеологического давления, каким был период 1930-1950-х годов. Само понятие «суровый стиль» может характеризовать лишь краткий период советского искусства, вскоре даже главные его представители обратились к поиску более сложного пластического языка и темам, представляющим мир в его многообразии.

Задача выставки – показать многообразие существующих тенденций в искусстве шестидесятников, особо выделить эту поэтическую линию, которая, как правило, пропускается при создании выставок, но при этом она оказала влияние на последующее поколение советских художников.

Работая в традиционных жанрах, обращаясь к «вечной» тематике, художники «несурового стиля» создавали образы полные поэтики, а порой метафоричности и символизма. Большое значение в создании образов имело «открытие» мастерами русской провинции, Севера, а также иконописи и искусства Серебряного века. Зритель увидит, как после засилья описательности и литературщины, преобладающей в полотнах 1940-1950-х годов, живописи возвращался ее специфический язык, главным в котором является цвет, композиционно-пространственное построение, фактура. Показывая круг авторов, из которых, строго говоря, не всех можно причислить к поколению шестидесятников, выставка дает возможность представить очень важное для национального самосознания направление.

Людмила Денисова, руководитель художественного отдела музея «Новый Иерусалим», куратор выставки:

– Искусство «шестидесятников» ассоциируется, прежде всего, с «суровым стилем», но творчество мастеров этого периода было куда многообразнее. Да и сам «суровый стиль» просуществовал недолго: уже в начале 1960-х многие его представители обратились к поиску более сложного языка, в чем можно убедится на примере работ Николая Андронова и Ирины Лавровой. Стремясь показать многообразие этой эпохи, давшей мощный толчок для развития живописной культуры, экспозиция выделяет, прежде всего, характерную для русского искусства поэтическую линию. Она представлена работами таких мастеров как Анатолий Слепышев, Алексей Громов, Виктор Скалкин, Ирина Юдина. В особый раздел на выставке выделены произведения Александра Подколзина и Игоря Купряшина, их недооцененное творчество, продолжающую философско-созерцательную линию русского искусства, зрителям предстоит открыть.

Экспозиция выставки включает два основных тематических раздела.

Первый раздел демонстрирует довольно разнообразный срез советского искусства 1960-1970-х годов, которыми за редким исключением ограничивается хронология выставки.

Здесь можно будет познакомиться с работами известных советских мастеров, таких как Николай Андронов и Дмитрий Жилинский, а также тех, чьи произведения не так часто появляются на выставочных площадках.

Алексей Губарев, Ирина Лаврова, Лев Тюленев – мастера-монументалисты, нашедшие в станковой живописи свою индивидуальную манеру. Их творчество – свидетельство не только сложности и многообразия тенденций этого времени, но и открытий, которыми была полна эпоха. Отталкиваясь от лапидарного языка так называемого «сурового стиля», они пришли к созданию совсем иных образов. Героями их картин были, в основном, близкие им люди, распространенной темой становилась, тема детства, а кто-то, как Лев Тюленев, обращаясь к древнерусскому искусству, приходил почти к символизму. В любом случае искусство поворачивало на иную дорогу, где была важна гуманистическая составляющая.

Эта составляющая ярко проявляется у художников более старшего поколения, таких как Наталья Сорокина и Валентина Диффинэ-Кристи, без учета которой нельзя рассматривать творчество таких мастеров, как Алексей Громов, Анатолий Слепышев,

Ирина Юдина. Каждый из них создал свой особый поэтический мир.

Выставка в целом, как и первый ее раздел, освещает плодотворныйпериод в советском искусстве, который принято характеризовать, как «время серьезнейших эстетических завоеваний и высокой живописной культуры».

В особый раздел экспозиции, выделенный в отдельный зал, войдут произведения Игоря Купряшина и Александра Подколзина, чье творчество и породило название выставки «[Не]суровый стиль». Их искусство, также как искусство Виктора Скалкина, которое будет также представлено в этом разделе, невозможно охарактеризовать без эпитетов «лирическое» и «поэтическое», а в случае с Купряшиным можно говорить и о символизме образов.

В своей живописной системе Купряшин впечатления от реального бескрайнего пространства и реально увиденных мотивов – мальчиков – переплавил в идеальный мир полотен, где главной идеей становится идея устремленности вверх, к небесам, и преодоления мучительного противоречия между духом и плотью.

Творчество Александра Подколзина впитало лучшие традиции русской пейзажной живописи XIX века, с её поэтикой и лиризмом. Сами мотивы изображения Подколзин выбирает, следуя той же привязанности русского живописца к незатейливому мотиву, внося в него не только поэтическое, но и эпическое начало. Многие даже совсем небольшие полотна Подколзина дают возможность почувствовать принадлежность «малого» мира к большому «вечному». Простота мотивов только усиливает впечатление от образов как непреходящих.

Выставка продлится до 14 октября 2022 года.

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