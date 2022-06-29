Владимир Путин разрешил самозанятым регистрировать товарные знаки

Граждане России, официально оформленные в статусе «самозанятых», теперь могут самостоятельно регистрировать товарные знаки. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

Эта инициатива президента предоставляет физическим лицам-резидентам РФ дополнительный инструмент развития личных брендов, продвижения работ, товаров и услуг. Также этот правовой инструмент смогут использовать люди, оказывающие услуги по гражданско-правовым договорам.

Ранее право на регистрацию товарного знака было только у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). После вступления документа того в силу, иностранные граждане в РФ также смогут регистрировать товарные знаки для защиты своих проектов, информационных ресурсов, доменных имен, брэндов и т.д.

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