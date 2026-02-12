Оплата публикаций

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Это любовь: лучшие мини-драмы про самое прекрасное чувство

Двойная жизнь моего мужа-миллиардера
Кадр из фильма "Двойная жизнь моего мужа-миллиардера". Источник: пресс-служба Иви

В преддверии Дня всех влюбленных онлайн-кинотеатр Иви собрал мини-драмы, которые доказывают, что любовь бывает разной — со взлетами и падениями, счастливыми моментами и трудностями. Зрителей ждут истории про любовь с первого взгляда, судьбоносные знакомства и многое другое. Больше мини-драм — в подборке на Иви.

Любовный контракт

Чтобы не потерять бизнес отца, Левент решает жениться по расчёту — избранницей становится молодая служанка Элиф. Поначалу состоятельные родители и друзья Левента не принимают его выбор и не одобряют неравный брак, но со временем настоящая любовь открывает истинные чувства.

Пробивая лед

Молодой перспективный хоккеист мечтает построить карьеру в большом спорте. Для этого он уезжает из провинции в мегаполис, так и не узнав о беременности своей девушки.

Двойная жизнь моего мужа-миллиардера

Себастьян, известный представитель властной семьи Кляйн, отсидел срок в тюрьме, вышел и потерял все. Тщательно скрывая нелицеприятную правду о себе, он знакомится с Натали Куинн. Девушка влюбляется в скрытного парня и вскоре выходит за него замуж, не подозревая о том, что он миллиардер с темным прошлым.

Влюбилась в своего же мужа!

Чтобы получить огромное наследство, Кейт соглашается на помолвку вслепую с условием, что никогда не узнает личность своего мужа. Спустя несколько лет девушка решает подать на развод и обнаруживает, что тайный суженый — ее босс Джек, в которого она искренне и по-настоящему влюблена. Теперь Кейт в неловкой ситуации и перед непростым выбором, который навсегда изменит ее жизнь.

