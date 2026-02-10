Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир кино«Человек-бензопила» возвращается

«Человек-бензопила» возвращается

By T1
163
человек бензопила
Изображение предоставлено пресс-службой кинокомпании Пионер

В российский прокат два фильма-компиляции первого сезона одного из самых громких аниме последних лет — «Человек-бензопила» от студии MAPPA («Магическая битва», «Атака титанов», «Атака титанов: Последняя битва»).

Каждый фильм представляет собой переработанные эпизоды сериала, дополненные эксклюзивными сценами, которые не вошли в оригинальную версию и будут впервые показаны в кинотеатрах.

Фильмы основаны на манге Тацуки Фудзимото и переносят зрителей в мир Дэндзи — юного охотника на демонов, чья жизнь кардинально меняется после трагических событий и превращения в Человека-бензопилу.

«Человек-бензопила. Фильм: История Резе», вышедший в российский прокат 4 декабря 2025 года, показал лучший старт среди аниме-релизов в стране. На Кинопоиске первый сезон «Человека-бензопилы» держит оценку около 8,3–8,5 балла и входит в число самых высоко оцененных аниме-сериалов у российской аудитории.

Новые фильмы-компиляции интересны фанатам, которые хотят увидеть знакомые эпизоды на большом экране с новыми сценами и зрителям, впервые знакомящимся с «Человеком-бензопилой».

Оба релиза будут представлены в двух версиях: на языке оригинала с русскими субтитрами и в дубляже студии Flarrow Films.

Предыдущая статья
«Письмо из Музея Победы»: стартовал новый проект Музея Победы и Почты России
Следующая статья
Проект Александра Кержакова «На старт» помогает Араму из Подмосковья реализовать мечту о футболе

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru