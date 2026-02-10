«Человек-бензопила» возвращается

В российский прокат два фильма-компиляции первого сезона одного из самых громких аниме последних лет — «Человек-бензопила» от студии MAPPA («Магическая битва», «Атака титанов», «Атака титанов: Последняя битва»).

Каждый фильм представляет собой переработанные эпизоды сериала, дополненные эксклюзивными сценами, которые не вошли в оригинальную версию и будут впервые показаны в кинотеатрах.

Фильмы основаны на манге Тацуки Фудзимото и переносят зрителей в мир Дэндзи — юного охотника на демонов, чья жизнь кардинально меняется после трагических событий и превращения в Человека-бензопилу.

«Человек-бензопила. Фильм: История Резе», вышедший в российский прокат 4 декабря 2025 года, показал лучший старт среди аниме-релизов в стране. На Кинопоиске первый сезон «Человека-бензопилы» держит оценку около 8,3–8,5 балла и входит в число самых высоко оцененных аниме-сериалов у российской аудитории.

Новые фильмы-компиляции интересны фанатам, которые хотят увидеть знакомые эпизоды на большом экране с новыми сценами и зрителям, впервые знакомящимся с «Человеком-бензопилой».

Оба релиза будут представлены в двух версиях: на языке оригинала с русскими субтитрами и в дубляже студии Flarrow Films.