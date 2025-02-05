«Они потрясли мир. Эмма Стоун. В плену своих страхов»

Эмма Стоун — 36-летняя актриса, достижениям которой могут позавидовать гораздо более опытные коллеги. Четыре номинации на «Оскар», две из которых принесли победу, три премии Гильдии киноактеров США, четыре премии «Выбор критиков», два «Золотых глобуса» и много других престижных наград. Ее называют одной из самых смелых звезд Голливуда. На съемках Стоун легко меняет внешность, соглашается на откровенные сцены, сама выполняет сложные трюки. Однако вдали от камер она совсем другая. Актриса утверждает, что боится чуть ли не всего на свете!

Ради карьеры девушке пришлось радикально изменить не только свою жизнь, но и внешность. Актерская работа была ей необходима. Только она помогала бороться с серьезным заболеванием и не сойти с ума!

Первое серьезное потрясение Эмма перенесла еще в детстве. Однажды девочка осталась ночевать у подруги и внезапно представила, что дом охвачен огнем, она начала задыхаться. Так начались панические атаки и хождение по докторам. Очередной детский психиатр предложил попробовать терапию в форме игры: Эмили нужно было примерять на себя роли, которые предлагал врач. И это изменило всю ее жизнь! Эмили так понравилось перевоплощаться, что она записалась в театральный кружок. В 11 лет впервые сыграла в школьной постановке. А в 14 лет заявила родителям, что бросает школу и отправляется покорять Голливуд.

Под напором дочери мама сдалась и переехала вместе с ней в Лос-Анджелес. Однако путь на актерский Олимп оказался очень непростым. Кастинги один за другим заканчивались отказами и нервными срывами. На очередных неудачных пробах продюсер обмолвился, что с такой внешностью ей не видать главных ролей. Стоун бросилась в ближайший магазин, купила краску для волос и перекрасила их в рыжий цвет. И тут же получила дебютную роль в кино, которая принесла ей премию «Молодой Голливуд» в номинации «Захватывающее новое лицо»!

Зрители были в восторге от огромных голубых глаз Эммы и ее голоса с сексуальной хрипотцой. На неё посыпались предложения от продюсеров и новые роли. Однако по мере роста популярности в Стоун стали снова просыпаться страхи. Она не выдержала эмоциональной нагрузки и опять обратилась к психологу. А еще она поняла, что избавиться от своей болезни не получится. Надо попытаться с этим жить.

«Человек-паук» принес Эмме не только очередные награды, но и любовь. Роман актрисы с Эндрю Гарфилдом обсуждал весь Голливуд. Но до свадьбы дело так и не дошло. Позже Стоун призналась, что в разрыве виновата она и её страхи. С Дейвом Маккэри она полтора года встречалась тайно. Свои отношения влюбленные рассекретили только в декабре 2019-го, когда сообщили о помолвке, а в следующем году сыграли свадьбу. После рождения дочери женщина закрылась ото всех и даже решила уехать из Лос – Анджелеса, который любила всей душой.

Изображение предоставлены пресс-службой Пятого канала