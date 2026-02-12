«Про это самое»: ТНТ начал съёмки второго сезона хитового сериала

Телеканал ТНТ объявил о старте съёмок второго сезона комедийного сериала «Про это самое» — одного из самых ярких и обсуждаемых проектов ТНТ последних лет. Первый сезон стал хитом телеканала, получив широкий зрительский отклик и внимание профессионального сообщества благодаря смелой теме, живым персонажам и интонации, в которой юмор сочетался с честным разговором о сложных и неловких вещах.

Второй сезон будет состоять из 16 серий по 24 минуты. Производством проекта по-прежнему занимается Norm Production.

Основной актёрский состав сериала сохраняется, при этом в продолжении появятся новые персонажи, которые расширят историю и добавят новых линий и конфликтов. Режиссёром-постановщиком второго сезона стала Алёна Корчагина, оператором-постановщиком — Елена-Александра Авдонина.

По сюжету Митя понимает, что, несмотря на разногласия с отцом, не может просто уехать и оставить жителей Озёрного. Он возвращается в заброшенный пионерский лагерь, который становится для него новой точкой опоры. Вместе с ним в Озёрное приезжает его друг Андрей. Митя продолжает консультировать односельчан по самым разным семейно-отношенческим вопросам, а Андрей берёт на себя роль человека, который помогает самому Мите разобраться в его сложных и противоречивых отношениях с Полиной. Во втором сезоне личные истории героев становятся глубже, а разговор «про это самое» — ещё более откровенным и точным.