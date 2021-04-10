Ева ТИМУШ: «Я продолжаю искать себя»

Поколение центениалов продолжает покорять мир и поражать нас своими безграничными талантами и возможностями. Среди них — 18-летняя Ева Тимуш, которая в свои годы уже смогла добиться немалых вершин.
Как водится у большинства талантов, все началось с детства, когда ее неординарные способности заметила воспитательница детского сада. Затем было обучение игре на фортепиано, занятие профессиональным вокалом, английский, а также всевозможные кастинги, которые в 2011 привели к победе 11-летней Евы на конкурсе «Мини-мисс Молдова».
Несмотря на свой юный возраст, Ева уже приняла участие в конкурсах как в родной стране, так и за рубежом, главными из которых стали «Голос. Дети» в России, дойдя в нем до финала, и «The Voice Of Romania». Удалось покорить Еве и мировую публику: в 2017 году она приняла участие в проекте Now United, став одной из его финалисток.
Как признается сама Ева, она не придерживается какого-либо одного жанра в музыке, стараясь экспериментировать с каждым треком. Сейчас в арсенале певицы несколько сольных треков в таких направлениях, как хип-хоп, r&b, dance и house. И это при том, что девушке всего 18!
– С чего начался твой путь в мире музыки? Это было твое личное решение или вариант родителей, которому ты не могла противиться?
– Я всегда наблюдала за тем, как мои родители поют дома или в караоке и всегда хотела попробовать начать петь сама. И один раз мне это удалось: я решила спеть с папой, и он был очень удивлён тому, как хорошо я управляю голосом. Тогда же я и продолжила петь на семейных праздниках, а близкие и знакомые продолжали уговаривать моих родителей отдать меня в музыкальную школу, чтобы научиться правильно управлять голосом. Так что можно считать, что после первого опыта в караоке я и влюбилась в музыку и с самого детства поставила себе цель любыми силами держаться за это дело. Ведь только музыка приносит мне настоящее удовольствие.
– Расскажи о своем первом конкурсе? Ты помнишь те эмоции, которые ты тогда испытывала? Что для тебя значило тогда выйти на сцену и выступить перед аудиторией?
– На удивление, мне никогда не было страшно находиться перед камерами, выступать на сцене. Мне до сих пор говорят, что камеры меня очень любят. Я всегда целиком погружаюсь в песню, которую пою, стараясь максимально ее прочувствовать. То, какие эмоции я получаю на сцене, нельзя сравнить ни с чем. Даже на своём первом конкурсе я получала огромное удовольствие от всего процесса подготовки и участия. Судя по всему, на сцене я чувствую себя как рыба в воде.
– Поговорим о более значимых конкурсах. Ты принимала участие «Голос. Дети», «The Voice Of Romania» и Now United. Что каждый из них дал тебе в плане развития своих способностей?
– Начнем, пожалуй, с «Голос. Дети», который стал для меня настоящим фундаментом: после него я участвовала во многих проектах как в России, так и в Румынии и Америке. Я безумно благодарна этому шоу за тех друзей, с которыми я общаюсь до сих пор. Помню очень смешную ситуацию, когда я сильно переживала и прямо перед выступлением парень, который выступал до меня, сказал мне, что у меня нет никаких шансов пройти дальше. Я тогда поверила ему, решив, что буду петь исключительно для себя. Вот недавно виделась с этим парнем, смеялись с этого момента и он сказал, что хотел меня смотивировать таким образом. Именно после шоу у меня и появилась аудитория: пошёл поток проектов, где я постоянно участвовала. Например, в 2018 я участвовала в румынском «Голосе», что было не так-то и легко, так как конкуренция была огромная. А в 2017 году я ездила в Лос-Анджелес, куда меня пригласил продюсер группы «Spice Girls», чтобы рассмотреть меня как сольную вокалистку. Однако условия в Америке очень жёсткие, поэтому я и решила для себя, что мне ближе русский шоу-бизнес.
– Как ты считаешь, участие в конкурсах идет во благо или во вред? С одной стороны ты пробуешь что-то новое и перебарываешь собственные страхи. С другой — неудачи могут подкосить и отбить желание для дальнейшего развития.
– Тут все зависит от того, насколько ты уверен в своих силах и от поддержки тебя вокруг. Это очень сильно влияет на решение об участии в каком-либо из конкурсов, но если тебе действительно нравится то дело, которым ты занимаешься, ты должен пробовать и выходить из зоны комфорта.
Если музыка — действительно твоё, сразу после выхода на сцену все страхи исчезнут сами собой. Пробовать нужно, иначе не поймёшь для себя, стоит ли продолжать в том же духе.
– О чем твои песни? Какую история и какой посыл ты стараешься донести своими треками?
– Я всегда пишу на чувствах: я очень зависима от того, чтобы получать совершенно разные эмоции и просто не могу писать песни в период полного спокойствия в моей личной жизни. У меня всегда какие-то эмоциональные качели — то вверх, то вниз. В основном, я пишу о чувствах, которые знакомы любой девушке: в моих треках каждая находит что-то свое, ей близкое. Кроме того, я не показываю свою личную жизнь в социальных сетях, а людям интересно узнать о ней через мои треки. Я просто пытаюсь вызвать у слушателя эмоцию: вот что для меня действительно важно.
– Являясь представительницей поколения миллениалов, ты явно следишь за модными трендами? Так ли это? Дружишь ли с модой?
Если быть честной, я никогда и не пыталась следить за модой. Да, я часто засиживаюсь в Instagram и я подписана на разных икон стиля, или как их сейчас называют, трендсеттеры, но я всегда носила то, что мне нравится и то, что я считаю модным сама для себя.
– Кто тебя одевает? Как ты выбираешь, что надеть в обычной жизни? Влияет ли твое настроение и состояние на выбор аутфита?
– Кто меня одевает? Да я сама себе стилист, поэтому и одеваю себя сама. Если же это съёмка или важное мероприятие, я сама присылаю стилисту референсы и по моим предпочтениям мы собираем лук.
В обычной жизни меня можно встретить и подумать, что я большой чёрный мусорный пакет. Однако чаще всего я люблю чувствовать себя красивой — это придаёт мне настроения на день, так что перед выходом я стараюсь на все 100% .
– Думаю, многие не раз восхищались твоей красотой! Поделишься своей бьюти-рутиной?
– Мне, конечно, очень приятно, что люди считают меня красивой, но, думаю, все дело в обычном уходе за собой. Нужно всегда нравиться себе и делать все возможное для этого. Всем девушкам есть куда стремиться, но когда ты себя совершенствуешь, тогда и проявляется эта внутренняя красота, которая отражается на внешнем виде.
– Как удается поддерживать форму? Это заслуга генов или постоянная работа над собой?
– Если честно, я очень благодарна своей генетике. Но и я сама не сижу на месте: занимаюсь танцами и хожу в зал. Отказаться от сладкого и вредного я никогда не могла — еда доставляет мне особенное удовольствие и даже настроение днем зависит от того, насколько вкусно я сегодня поела. Но для поддержания фигуры я заставляю себя есть правильно в будние дни, а вот в выходные могу разрешить себе съесть что-то вредненькое. Так же я пользуюсь кремами для улучшения лимфы и ещё кучей разных штук для тела.
– Вернемся к творчеству. Какие планы на будущее? Чего нам ждать дальше?
– Я думаю, что стоит ждать много экспериментального. Я продолжаю искать себя и своё направление. Могу сказать, что я и мои слушатели уже замечают мой рост в музыкальном плане, и меня это только мотивирует.
– Хотела ли бы ты записать совместные треки? Если да, то с кем? Что бы это могло быть?
– Честно, я пока не думала на этот счёт, но точно хотела бы с кем-нибудь фитануть. Может даже с каким нибудь артистом мужского пола: мне очень нравятся песни, в которых можно услышать сочетание мужского и женского тембра.
– Хотела ли бы ты что-то изменить в своей жизни?
– Все идёт спокойно, своим чередом. Я меняю свою жизнь каждый день маленькими обдуманными шагами, поэтому как-то глобально перепрыгнуть я не готова. Я боюсь что-либо упустить, поэтому пусть все идет так, как этого нужно.
– Какой совет ты могла бы дать самой себе в самом начале творческого пути? Что бы ты посоветовала тем, кто только-только начинает карьеру?
– Любите и уважайте себя. Относитесь к себе как к самому родному человеку, ищите себя, каждый человек должен найти своё любимое дело. Просто живите моментом и кайфуйте!
Беседовал Андрей САДОВ,
Фото из личного архива Евы ТИМУШ