Ева ТИМУШ: «Я продолжаю искать себя»

Поко­ле­ние цен­те­ни­а­лов про­дол­жа­ет поко­рять мир и пора­жать нас сво­и­ми без­гра­нич­ны­ми талан­та­ми и воз­мож­но­стя­ми. Сре­ди них — 18-лет­няя Ева Тимуш, кото­рая в свои годы уже смог­ла добить­ся нема­лых вершин.

Как водит­ся у боль­шин­ства талан­тов, все нача­лось с дет­ства, когда ее неор­ди­нар­ные спо­соб­но­сти заме­ти­ла вос­пи­та­тель­ни­ца дет­ско­го сада. Затем было обу­че­ние игре на фор­те­пи­а­но, заня­тие про­фес­си­о­наль­ным вока­лом, англий­ский, а так­же все­воз­мож­ные кастин­ги, кото­рые в 2011 при­ве­ли к побе­де 11-лет­ней Евы на кон­кур­се «Мини-мисс Молдова».

Несмот­ря на свой юный воз­раст, Ева уже при­ня­ла уча­стие в кон­кур­сах как в род­ной стране, так и за рубе­жом, глав­ны­ми из кото­рых ста­ли «Голос. Дети» в Рос­сии, дой­дя в нем до фина­ла, и «The Voice Of Romania». Уда­лось поко­рить Еве и миро­вую пуб­ли­ку: в 2017 году она при­ня­ла уча­стие в про­ек­те Now United, став одной из его финалисток.

Как при­зна­ет­ся сама Ева, она не при­дер­жи­ва­ет­ся како­го-либо одно­го жан­ра в музы­ке, ста­ра­ясь экс­пе­ри­мен­ти­ро­вать с каж­дым тре­ком. Сей­час в арсе­на­ле певи­цы несколь­ко соль­ных тре­ков в таких направ­ле­ни­ях, как хип-хоп, r&b, dance и house. И это при том, что девуш­ке все­го 18!

– С чего начал­ся твой путь в мире музы­ки? Это было твое лич­ное реше­ние или вари­ант роди­те­лей, кото­ро­му ты не мог­ла противиться?

– Я все­гда наблю­да­ла за тем, как мои роди­те­ли поют дома или в кара­оке и все­гда хоте­ла попро­бо­вать начать петь сама. И один раз мне это уда­лось: я реши­ла спеть с папой, и он был очень удив­лён тому, как хоро­шо я управ­ляю голо­сом. Тогда же я и про­дол­жи­ла петь на семей­ных празд­ни­ках, а близ­кие и зна­ко­мые про­дол­жа­ли уго­ва­ри­вать моих роди­те­лей отдать меня в музы­каль­ную шко­лу, что­бы научить­ся пра­виль­но управ­лять голо­сом. Так что мож­но счи­тать, что после пер­во­го опы­та в кара­оке я и влю­би­лась в музы­ку и с само­го дет­ства поста­ви­ла себе цель любы­ми сила­ми дер­жать­ся за это дело. Ведь толь­ко музы­ка при­но­сит мне насто­я­щее удовольствие.

– Рас­ска­жи о сво­ем пер­вом кон­кур­се? Ты пом­нишь те эмо­ции, кото­рые ты тогда испы­ты­ва­ла? Что для тебя зна­чи­ло тогда вый­ти на сце­ну и высту­пить перед аудиторией?

– На удив­ле­ние, мне нико­гда не было страш­но нахо­дить­ся перед каме­ра­ми, высту­пать на сцене. Мне до сих пор гово­рят, что каме­ры меня очень любят. Я все­гда цели­ком погру­жа­юсь в пес­ню, кото­рую пою, ста­ра­ясь мак­си­маль­но ее про­чув­ство­вать. То, какие эмо­ции я полу­чаю на сцене, нель­зя срав­нить ни с чем. Даже на сво­ём пер­вом кон­кур­се я полу­ча­ла огром­ное удо­воль­ствие от все­го про­цес­са под­го­тов­ки и уча­стия. Судя по все­му, на сцене я чув­ствую себя как рыба в воде.

– Пого­во­рим о более зна­чи­мых кон­кур­сах. Ты при­ни­ма­ла уча­стие «Голос. Дети», «The Voice Of Romania» и Now United. Что каж­дый из них дал тебе в плане раз­ви­тия сво­их способностей?

– Нач­нем, пожа­луй, с «Голос. Дети», кото­рый стал для меня насто­я­щим фун­да­мен­том: после него я участ­во­ва­ла во мно­гих про­ек­тах как в Рос­сии, так и в Румы­нии и Аме­ри­ке. Я безум­но бла­го­дар­на это­му шоу за тех дру­зей, с кото­ры­ми я обща­юсь до сих пор. Пом­ню очень смеш­ную ситу­а­цию, когда я силь­но пере­жи­ва­ла и пря­мо перед выступ­ле­ни­ем парень, кото­рый высту­пал до меня, ска­зал мне, что у меня нет ника­ких шан­сов прой­ти даль­ше. Я тогда пове­ри­ла ему, решив, что буду петь исклю­чи­тель­но для себя. Вот недав­но виде­лась с этим пар­нем, сме­я­лись с это­го момен­та и он ска­зал, что хотел меня смо­ти­ви­ро­вать таким обра­зом. Имен­но после шоу у меня и появи­лась ауди­то­рия: пошёл поток про­ек­тов, где я посто­ян­но участ­во­ва­ла. Напри­мер, в 2018 я участ­во­ва­ла в румын­ском «Голо­се», что было не так-то и лег­ко, так как кон­ку­рен­ция была огром­ная. А в 2017 году я езди­ла в Лос-Андже­лес, куда меня при­гла­сил про­дю­сер груп­пы «Spice Girls», что­бы рас­смот­реть меня как соль­ную вока­лист­ку. Одна­ко усло­вия в Аме­ри­ке очень жёст­кие, поэто­му я и реши­ла для себя, что мне бли­же рус­ский шоу-бизнес.

– Как ты счи­та­ешь, уча­стие в кон­кур­сах идет во бла­го или во вред? С одной сто­ро­ны ты про­бу­ешь что-то новое и пере­ба­ры­ва­ешь соб­ствен­ные стра­хи. С дру­гой — неуда­чи могут под­ко­сить и отбить жела­ние для даль­ней­ше­го развития.

– Тут все зави­сит от того, насколь­ко ты уве­рен в сво­их силах и от под­держ­ки тебя вокруг. Это очень силь­но вли­я­ет на реше­ние об уча­стии в каком-либо из кон­кур­сов, но если тебе дей­стви­тель­но нра­вит­ся то дело, кото­рым ты зани­ма­ешь­ся, ты дол­жен про­бо­вать и выхо­дить из зоны комфорта.

Если музы­ка — дей­стви­тель­но твоё, сра­зу после выхо­да на сце­ну все стра­хи исчез­нут сами собой. Про­бо­вать нуж­но, ина­че не пой­мёшь для себя, сто­ит ли про­дол­жать в том же духе.

– О чем твои пес­ни? Какую исто­рия и какой посыл ты ста­ра­ешь­ся доне­сти сво­и­ми треками?

– Я все­гда пишу на чув­ствах: я очень зави­си­ма от того, что­бы полу­чать совер­шен­но раз­ные эмо­ции и про­сто не могу писать пес­ни в пери­од пол­но­го спо­кой­ствия в моей лич­ной жиз­ни. У меня все­гда какие-то эмо­ци­о­наль­ные каче­ли — то вверх, то вниз. В основ­ном, я пишу о чув­ствах, кото­рые зна­ко­мы любой девуш­ке: в моих тре­ках каж­дая нахо­дит что-то свое, ей близ­кое. Кро­ме того, я не пока­зы­ваю свою лич­ную жизнь в соци­аль­ных сетях, а людям инте­рес­но узнать о ней через мои тре­ки. Я про­сто пыта­юсь вызвать у слу­ша­те­ля эмо­цию: вот что для меня дей­стви­тель­но важно.

– Явля­ясь пред­ста­ви­тель­ни­цей поко­ле­ния мил­ле­ни­а­лов, ты явно сле­дишь за мод­ны­ми трен­да­ми? Так ли это? Дру­жишь ли с модой?

Если быть чест­ной, я нико­гда и не пыта­лась сле­дить за модой. Да, я часто заси­жи­ва­юсь в Instagram и я под­пи­са­на на раз­ных икон сти­ля, или как их сей­час назы­ва­ют, тренд­сет­те­ры, но я все­гда носи­ла то, что мне нра­вит­ся и то, что я счи­таю мод­ным сама для себя.

– Кто тебя оде­ва­ет? Как ты выби­ра­ешь, что надеть в обыч­ной жиз­ни? Вли­я­ет ли твое настро­е­ние и состо­я­ние на выбор аутфита?

– Кто меня оде­ва­ет? Да я сама себе сти­лист, поэто­му и оде­ваю себя сама. Если же это съём­ка или важ­ное меро­при­я­тие, я сама при­сы­лаю сти­ли­сту рефе­рен­сы и по моим пред­по­чте­ни­ям мы соби­ра­ем лук.

В обыч­ной жиз­ни меня мож­но встре­тить и поду­мать, что я боль­шой чёр­ный мусор­ный пакет. Одна­ко чаще все­го я люб­лю чув­ство­вать себя кра­си­вой — это при­да­ёт мне настро­е­ния на день, так что перед выхо­дом я ста­ра­юсь на все 100% .

– Думаю, мно­гие не раз вос­хи­ща­лись тво­ей кра­со­той! Поде­лишь­ся сво­ей бьюти-рутиной?

– Мне, конеч­но, очень при­ят­но, что люди счи­та­ют меня кра­си­вой, но, думаю, все дело в обыч­ном ухо­де за собой. Нуж­но все­гда нра­вить­ся себе и делать все воз­мож­ное для это­го. Всем девуш­кам есть куда стре­мить­ся, но когда ты себя совер­шен­ству­ешь, тогда и про­яв­ля­ет­ся эта внут­рен­няя кра­со­та, кото­рая отра­жа­ет­ся на внеш­нем виде.

– Как уда­ет­ся под­дер­жи­вать фор­му? Это заслу­га генов или посто­ян­ная рабо­та над собой?

– Если чест­но, я очень бла­го­дар­на сво­ей гене­ти­ке. Но и я сама не сижу на месте: зани­ма­юсь тан­ца­ми и хожу в зал. Отка­зать­ся от слад­ко­го и вред­но­го я нико­гда не мог­ла — еда достав­ля­ет мне осо­бен­ное удо­воль­ствие и даже настро­е­ние днем зави­сит от того, насколь­ко вкус­но я сего­дня поела. Но для под­дер­жа­ния фигу­ры я застав­ляю себя есть пра­виль­но в буд­ние дни, а вот в выход­ные могу раз­ре­шить себе съесть что-то вред­нень­кое. Так же я поль­зу­юсь кре­ма­ми для улуч­ше­ния лим­фы и ещё кучей раз­ных штук для тела.

– Вер­нем­ся к твор­че­ству. Какие пла­ны на буду­щее? Чего нам ждать дальше?

– Я думаю, что сто­ит ждать мно­го экс­пе­ри­мен­таль­но­го. Я про­дол­жаю искать себя и своё направ­ле­ние. Могу ска­зать, что я и мои слу­ша­те­ли уже заме­ча­ют мой рост в музы­каль­ном плане, и меня это толь­ко мотивирует.

– Хоте­ла ли бы ты запи­сать сов­мест­ные тре­ки? Если да, то с кем? Что бы это мог­ло быть?

– Чест­но, я пока не дума­ла на этот счёт, но точ­но хоте­ла бы с кем-нибудь фита­нуть. Может даже с каким нибудь арти­стом муж­ско­го пола: мне очень нра­вят­ся пес­ни, в кото­рых мож­но услы­шать соче­та­ние муж­ско­го и жен­ско­го тембра.

– Хоте­ла ли бы ты что-то изме­нить в сво­ей жизни?

– Все идёт спо­кой­но, сво­им чере­дом. Я меняю свою жизнь каж­дый день малень­ки­ми обду­ман­ны­ми шага­ми, поэто­му как-то гло­баль­но пере­прыг­нуть я не гото­ва. Я боюсь что-либо упу­стить, поэто­му пусть все идет так, как это­го нужно.

– Какой совет ты мог­ла бы дать самой себе в самом нача­ле твор­че­ско­го пути? Что бы ты посо­ве­то­ва­ла тем, кто толь­ко-толь­ко начи­на­ет карьеру?

– Люби­те и ува­жай­те себя. Отно­си­тесь к себе как к само­му род­но­му чело­ве­ку, ищи­те себя, каж­дый чело­век дол­жен най­ти своё люби­мое дело. Про­сто живи­те момен­том и кайфуйте!

Бесе­до­вал Андрей САДОВ,

Фото из лич­но­го архи­ва Евы ТИМУШ

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