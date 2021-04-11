SHADU: «Моя музыка — моя жизнь»

Оста­вить успеш­ную карье­ру теле­про­дю­се­ра и начать с нуля жизнь, решив вопло­тить самые сме­лые меч­ты в жизнь… Дума­е­те, такое быва­ет толь­ко в сказках?

Яркая и неор­ди­нар­ная SHADU начи­на­ет свой путь в мире шоу-биз­не­са, ярко заяв­ляя о себе лич­ност­ны­ми исто­ри­я­ми, напол­нен­ны­ми глу­бо­ки­ми пере­жи­ва­ни­я­ми. На сче­ту девуш­ки уже зна­чат­ся 2 тре­ка, каж­дый из кото­рых пре­тен­ду­ет на пра­во стать глав­ным саунд­тре­ком вече­ри­нок это­го года. Дебют SHADU в мире музы­ки состо­ял­ся с тре­ком «Тан­це­вать», кото­рый рас­ска­зы­ва­ет о надеж­де в то вре­мя, когда весь мир пере­вер­нул­ся с ног на голо­ву. Он о надеж­де и вере в любовь, кото­рые и явля­ют­ся зало­гом гар­мо­нии. Да и ее вто­рой син­гл 2Night, рас­ска­зы­ва­ю­щий баналь­ную исто­рию о люб­ви на одну ночь, тоже не под­вел, в насто­я­щее вре­мя актив­но заво­е­вы­вая лиди­ру­ю­щие строч­ки в чартах.

Что отли­ча­ет SHADU от сво­их кол­лег, так это то, что каж­дый ее трек — исто­рия. «В каж­дой пес­ни есть исто­рия. Даже если вы слы­ши­те мно­го слэн­га, даже если вы счи­та­е­те неко­то­рые фра­зы изби­ты­ми и неоправ­дан­ны­ми, в каж­дом моем син­гле будет зву­чать реаль­ная исто­рия. То ли это исто­рия содер­жан­ки, то ли рас­сказ о девуш­ке, кото­рая влю­би­лась в пар­ня через Интер­нет, то ли это исто­рия о попыт­ке суи­ци­да, кото­рая закон­чи­лась хэп­пи-эндом в виде веч­ной люб­ви, — вез­де вы услы­ши­те исто­рию», — рас­ска­зы­ва­ет сама девуш­ка о тай­ном смыс­ле сво­их тре­ков, кото­рый на самом деле ста­но­вит­ся зна­ком каждому.

Яркая SHADU не боит­ся идти на экс­пе­ри­мен­ты, соеди­няя в сво­их тре­ках музы­ку 90‑х и совре­мен­ное зву­ча­ние, полу­чая на выхо­де мод­ный саунд, вос­тре­бо­ван­ный поко­ле­ни­ем Z. Да и ее яркой внеш­но­сти и мане­ре оде­вать­ся мож­но толь­ко поза­ви­до­вать. А впе­ре­ди — гран­ди­оз­ные пла­ны, глав­ный из кото­рых — поко­рить про­стран­ство СНГ, ведь для нее как раз важ­на побе­да, а не участие.

– Где про­шло твое дет­ство? Как ты поня­ла, что хочешь высту­пать на сцене? В каком воз­расте впер­вые вышла на сцену?

– Мое дет­ство про­шло в Кры­му, на южном бере­гу в посел­ке город­ско­го типа Пар­те­нит. Мои роди­те­ли пере­еха­ли туда, так как мой отец — военный.

На самом деле, это было не мое реше­ние, что­бы я высту­па­ла на сцене. Это все заслу­га моих роди­те­лей. Имен­но они уви­де­ли по теле­ви­зо­ру кон­курс, испол­ни­те­лям кото­ро­го я под­пе­ва­ла. Вот роди­те­ли и реши­ли все за меня. Как сей­час пом­ню: мне 7 лет, на мне новень­кое пла­тье, и я испол­няю пес­ню про лягуш­ку. Так я и очу­ти­лась на сцене, дой­дя до полу­фи­на­ла кон­кур­са. Имен­но там я позна­ко­ми­лась со сво­им пер­вым пре­по­да­ва­те­лем, кото­рая зани­ма­лась со мной вока­лом вплоть до 16 лет. После сво­е­го пер­во­го выступ­ле­ния я объ­ез­ди­ла чуть ли не все кон­кур­сы в Укра­ине, Рос­сии и Бер­лине. Сколь­ко себя пом­ню, я все­гда пела и пела. А вот посту­пи­ла учить­ся я на режис­се­ра кино и теле­ви­де­ния. Как я люб­лю гово­рить, черт попу­тал. Но в любом слу­чае я про­дол­жи­ла петь: спер­ва в кавер-груп­пе, а затем мы вовсе созда­ли свою груп­пу, испол­няя инди-рок. Одна­ко нераз­дель­ная любовь к гита­ри­сту груп­пы напрочь отби­ло жела­ние петь, и я при­ня­ла реше­ние рабо­тать по спе­ци­аль­но­сти. И зна­е­те, музы­ка все же пере­си­ли­ла, и этим летом я вновь вер­ну­лась к ней.

– Совсем недав­но мы услы­ша­ли твой новый трек. О чем он? Что ты хоте­ла доне­сти этой песней?

– Вооб­ще, в новом тре­ке зало­же­но два мес­седжа, кото­рый я хоте­ла доне­сти. Это то, что мы, девоч­ки, очень наив­ны и лег­ко ведем­ся на все, тем более, если нахох­лим­ся не в здра­вом состо­я­нии. Или же, если гово­рить более мяг­ко, это исто­рия о люб­ви на одну ночь, когда тебе кажет­ся, что это навсе­гда и страсть тебя пол­но­стью пере­пол­ня­ет. Но с утра, как не слож­но дога­дать­ся, все исче­за­ет. Думаю, у каж­дой из нас было в жиз­ни нечто подобное.

– О чем был твой пер­вый син­гл? Как ты при­шла имен­но к такой кон­цеп­ции трека?

– Мой пер­вый син­гл вышел в стран­ный 2020 год и, конеч­но же, он — о надеж­де. Он о том, что когда мир сошел с ума и пере­вер­нул все с ног на голо­ву, все, что нам оста­ет­ся, — любить и верить. У нас оста­ет­ся лишь надеж­да, что все будет хоро­шо и сбу­дет­ся все то, что мы зага­да­ли. Танец ста­но­вит­ся в дан­ном слу­чае некой мета­фо­рой надежды.

– Как ты можешь опи­сать стиль сво­е­го зву­ча­ния? В каком направ­ле­нии тебе при­выч­нее выступать?

– Мне хоте­лось сде­лать мод­ный саунд, соеди­нить музы­ку 90‑х и совре­мен­ное зву­ча­ние. Мне нра­вит­ся свое­об­раз­ная манер­ность испол­не­ния, когда понят­но дале­ко не каж­дое сло­во, — я, так соб­ствен­но, и пою. Мне нра­вит­ся мод­ный бит — такие класс­ные звуч­ки, кото­рые кача­ют. Имен­но в подоб­ном направ­ле­нии в насто­я­щее вре­мя мне и хочет­ся раз­ви­вать­ся. Един­ствен­ное, я бы все же доба­ви­ла себе жиз­нен­ных песен о любви

– Что ты хочешь рас­ска­зать каж­дым новым син­глом? Это твоя лич­ная исто­рия? Или про­сто ран­дом­ная исто­рия, под­слу­шан­ная у друзей?

– В чем фиш­ка моих песен? В каж­дой из них есть исто­рия. Даже если вы слы­ши­те мно­го слэн­га, даже если вы счи­та­е­те неко­то­рые фра­зы изби­ты­ми и неоправ­дан­ны­ми, в каж­дом моем син­гле будет зву­чать реаль­ная исто­рия. То ли это исто­рия содер­жан­ки, то ли рас­сказ о девуш­ке, кото­рая влю­би­лась в пар­ня через Интер­нет, то ли это исто­рия о попыт­ке суи­ци­да, кото­рая закон­чи­лась хэп­пи-эндом в виде веч­ной люб­ви, — вез­де вы услы­ши­те исто­рию. Это самое глав­ное отли­чие меня от других.

– Рас­ска­жи об исто­рии воз­ник­но­ве­ния псев­до­ни­ма? Что оно озна­чит? Кто выбрал это название?

– Ой, да тут все про­сто. Моя фами­лия Шадур­ская, отсю­да появил­ся и псев­до­ним. Выби­ра­ли его мы всей коман­дой и сра­зу же все полю­би­ли его.

– У тебя доволь­но нестан­дарт­ный внеш­ний вид. Как ты дума­ешь, что зри­те­ли запо­ми­на­ют в тебе преж­де все­го? Твой голос или имен­но то, как ты выглядишь?

– А вы зна­е­те, мне кажет­ся, что запо­ми­на­ют как раз тот син­тез, кото­рый я и пред­став­ляю. У меня класс­ные афро­куд­ри, инте­рес­ные бро­са­ю­щи­е­ся в гла­за чер­ты лица, пир­синг, и все это в соеди­не­нии с малень­ким ростом. При этом всем у меня доста­точ­но низ­кий силь­ный голос и боль­шой диа­па­зон. Так что (по край­ней мере, хочет­ся наде­ять­ся на это) все вме­сте и заин­те­ре­со­вы­ва­ет зрителя.

– Кто ответ­стве­нен за твой стиль?

– Весь мой облик — заслу­га Аиши. Что на выступ­ле­ни­ях, что на фото­сес­си­ях, что в обыч­ной жиз­ни имен­но она ответ­ствен­на за то, как я выгляжу.

– Были ли казу­сы, когда вызы­ва­ю­щий внеш­ний вид мешал или наобо­рот помо­гал в карьере?

– Нет, тако­го у меня еще не было, так как я лишь недав­но нача­ла раз­ви­вать­ся на сцене. А вот в дет­стве про­бле­мы были — и еще какие. Я все­гда была нефор­мал­кой, с кучей пир­син­га и вызы­ва­ю­щей одеж­дой, кото­рую в малень­ком посел­ке про­сто не воспринимали.

– Отку­да ты чер­па­ешь вдох­но­ве­ние? Что спо­соб­но тебя рас­стро­ить? Или наобо­рот, обрадовать?

– Со сто­ро­ны может пока­зать­ся, что я — супер­по­зи­тив­ный чело­век и даже запро­сто могу сой­ти за кло­унес­су. Но на самом деле, я очень быст­ро рас­стра­и­ва­юсь. Рас­стро­ить­ся я могу по само­му даже мель­чай­ше­му пово­ду. Я реаль­но счи­таю себя депрес­сив­ным и груст­ным чело­ве­ком. И да, никто в это не верит, но внут­ри я могу накру­чи­вать себя, быть мни­тель­ной и сомневающейся.

Чем я вдох­нов­ля­юсь? Да чем угод­но! Любо­вью, хоро­шей пого­дой, путе­ше­стви­я­ми, лите­ра­ту­рой — источ­ни­ки вдох­но­ве­ния суще­ству­ют для меня вез­де. Сей­час я актив­но увлек­лась осо­знан­но­стью, ведь ушед­ший год мно­гое поме­нял в нашей жиз­ни. И вот в дан­ный момент меня вдох­нов­ля­ет имен­но то, что я живу так, как хочу, про­сы­па­юсь, когда хочу с жела­ни­ем жить, и я зани­ма­юсь тем, что я хочу делать. Пожа­луй, это и есть мое самое глав­ное вдох­но­ве­ние, ведь для меня дей­стви­тель­но важ­но писать музы­ку и стихи.

– Мно­гие гово­рят, что на сцене они одни, в реаль­ной жиз­ни – дру­гие. Ты чув­ству­ешь эту раздвоенность?

– Мне дей­стви­тель­но труд­но отве­тить на этот вопрос, так как у меня не было соль­но­го кон­цер­та — все еще впе­ре­ди. Но, что каса­ет­ся тех же соц­се­тей, я чув­ствую раз­ни­цу. В сто­риз мне все­гда хочет­ся быть яркой, нестан­дарт­ной, эпа­ти­ро­вать и стран­но раз­го­ва­ри­вать — одним сло­вом, делать все то, что не свой­ствен­но мне в реаль­ной жиз­ни. А в жиз­ни я могу быть и гру­бой, и неж­ной — я все­гда раз­ная, поэто­му отве­тить на вопрос «какая я?», мне очень слож­но. Все зави­сит от мое­го настро­е­ния. Но в целом я очень доб­рый и пра­виль­ный чело­век, кото­рый ценит и доро­жит людьми.

– Какая ты вне сце­ны? Что тебя инте­ре­су­ет, чем увле­ка­ешь­ся в сво­бод­ное время?

– Чест­но гово­ря, все, что инте­ре­су­ет меня на дан­ный момент, — моя рабо­та. Даже не так. Моя рабо­та — моя жизнь. Это то, как я вижу себя. И мне это нра­вит­ся. Я обо­жаю петь, могу про­си­деть за кла­ви­ша­ми ночи напро­лет — и это кру­то. Чуть не забы­ла, у меня есть две соба­ки, кото­рые орга­нич­но вли­ва­ют­ся в мою жизнь.

– Рас­ска­жи о пла­нах на буду­щее? Чего нам ждать?

– Пла­на гран­ди­оз­ные. Да я бы и не всту­пи­ла бы в эту игру без каких-то опре­де­лен­ных целей. Я по жиз­ни игрок, поэто­му для меня важ­на лишь побе­да. Я знаю, чего хочу, как это хочу — и я добьюсь это­го. Заво­е­вать СНГ — думаю, зада­ча вполне посиль­ная. Вот к ней я и стремлюсь.

Бесе­до­вал Андрей САДОВ,

Фото из лич­но­го архи­ва SHADU

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