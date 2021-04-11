SHADU: «Моя музыка — моя жизнь»

Оставить успешную карьеру телепродюсера и начать с нуля жизнь, решив воплотить самые смелые мечты в жизнь… Думаете, такое бывает только в сказках?
Яркая и неординарная SHADU начинает свой путь в мире шоу-бизнеса, ярко заявляя о себе личностными историями, наполненными глубокими переживаниями. На счету девушки уже значатся 2 трека, каждый из которых претендует на право стать главным саундтреком вечеринок этого года. Дебют SHADU в мире музыки состоялся с треком «Танцевать», который рассказывает о надежде в то время, когда весь мир перевернулся с ног на голову. Он о надежде и вере в любовь, которые и являются залогом гармонии. Да и ее второй сингл 2Night, рассказывающий банальную историю о любви на одну ночь, тоже не подвел, в настоящее время активно завоевывая лидирующие строчки в чартах.
Что отличает SHADU от своих коллег, так это то, что каждый ее трек — история. «В каждой песни есть история. Даже если вы слышите много слэнга, даже если вы считаете некоторые фразы избитыми и неоправданными, в каждом моем сингле будет звучать реальная история. То ли это история содержанки, то ли рассказ о девушке, которая влюбилась в парня через Интернет, то ли это история о попытке суицида, которая закончилась хэппи-эндом в виде вечной любви, — везде вы услышите историю», — рассказывает сама девушка о тайном смысле своих треков, который на самом деле становится знаком каждому.
Яркая SHADU не боится идти на эксперименты, соединяя в своих треках музыку 90‑х и современное звучание, получая на выходе модный саунд, востребованный поколением Z. Да и ее яркой внешности и манере одеваться можно только позавидовать. А впереди — грандиозные планы, главный из которых — покорить пространство СНГ, ведь для нее как раз важна победа, а не участие.
– Где прошло твое детство? Как ты поняла, что хочешь выступать на сцене? В каком возрасте впервые вышла на сцену?
– Мое детство прошло в Крыму, на южном берегу в поселке городского типа Партенит. Мои родители переехали туда, так как мой отец — военный.
На самом деле, это было не мое решение, чтобы я выступала на сцене. Это все заслуга моих родителей. Именно они увидели по телевизору конкурс, исполнителям которого я подпевала. Вот родители и решили все за меня. Как сейчас помню: мне 7 лет, на мне новенькое платье, и я исполняю песню про лягушку. Так я и очутилась на сцене, дойдя до полуфинала конкурса. Именно там я познакомилась со своим первым преподавателем, которая занималась со мной вокалом вплоть до 16 лет. После своего первого выступления я объездила чуть ли не все конкурсы в Украине, России и Берлине. Сколько себя помню, я всегда пела и пела. А вот поступила учиться я на режиссера кино и телевидения. Как я люблю говорить, черт попутал. Но в любом случае я продолжила петь: сперва в кавер-группе, а затем мы вовсе создали свою группу, исполняя инди-рок. Однако нераздельная любовь к гитаристу группы напрочь отбило желание петь, и я приняла решение работать по специальности. И знаете, музыка все же пересилила, и этим летом я вновь вернулась к ней.
– Совсем недавно мы услышали твой новый трек. О чем он? Что ты хотела донести этой песней?
– Вообще, в новом треке заложено два месседжа, который я хотела донести. Это то, что мы, девочки, очень наивны и легко ведемся на все, тем более, если нахохлимся не в здравом состоянии. Или же, если говорить более мягко, это история о любви на одну ночь, когда тебе кажется, что это навсегда и страсть тебя полностью переполняет. Но с утра, как не сложно догадаться, все исчезает. Думаю, у каждой из нас было в жизни нечто подобное.
– О чем был твой первый сингл? Как ты пришла именно к такой концепции трека?
– Мой первый сингл вышел в странный 2020 год и, конечно же, он — о надежде. Он о том, что когда мир сошел с ума и перевернул все с ног на голову, все, что нам остается, — любить и верить. У нас остается лишь надежда, что все будет хорошо и сбудется все то, что мы загадали. Танец становится в данном случае некой метафорой надежды.
– Как ты можешь описать стиль своего звучания? В каком направлении тебе привычнее выступать?
– Мне хотелось сделать модный саунд, соединить музыку 90‑х и современное звучание. Мне нравится своеобразная манерность исполнения, когда понятно далеко не каждое слово, — я, так собственно, и пою. Мне нравится модный бит — такие классные звучки, которые качают. Именно в подобном направлении в настоящее время мне и хочется развиваться. Единственное, я бы все же добавила себе жизненных песен о любви
– Что ты хочешь рассказать каждым новым синглом? Это твоя личная история? Или просто рандомная история, подслушанная у друзей?
– В чем фишка моих песен? В каждой из них есть история. Даже если вы слышите много слэнга, даже если вы считаете некоторые фразы избитыми и неоправданными, в каждом моем сингле будет звучать реальная история. То ли это история содержанки, то ли рассказ о девушке, которая влюбилась в парня через Интернет, то ли это история о попытке суицида, которая закончилась хэппи-эндом в виде вечной любви, — везде вы услышите историю. Это самое главное отличие меня от других.
– Расскажи об истории возникновения псевдонима? Что оно означит? Кто выбрал это название?
– Ой, да тут все просто. Моя фамилия Шадурская, отсюда появился и псевдоним. Выбирали его мы всей командой и сразу же все полюбили его.
– У тебя довольно нестандартный внешний вид. Как ты думаешь, что зрители запоминают в тебе прежде всего? Твой голос или именно то, как ты выглядишь?
– А вы знаете, мне кажется, что запоминают как раз тот синтез, который я и представляю. У меня классные афрокудри, интересные бросающиеся в глаза черты лица, пирсинг, и все это в соединении с маленьким ростом. При этом всем у меня достаточно низкий сильный голос и большой диапазон. Так что (по крайней мере, хочется надеяться на это) все вместе и заинтересовывает зрителя.
– Кто ответственен за твой стиль?
– Весь мой облик — заслуга Аиши. Что на выступлениях, что на фотосессиях, что в обычной жизни именно она ответственна за то, как я выгляжу.
– Были ли казусы, когда вызывающий внешний вид мешал или наоборот помогал в карьере?
– Нет, такого у меня еще не было, так как я лишь недавно начала развиваться на сцене. А вот в детстве проблемы были — и еще какие. Я всегда была неформалкой, с кучей пирсинга и вызывающей одеждой, которую в маленьком поселке просто не воспринимали.
– Откуда ты черпаешь вдохновение? Что способно тебя расстроить? Или наоборот, обрадовать?
– Со стороны может показаться, что я — суперпозитивный человек и даже запросто могу сойти за клоунессу. Но на самом деле, я очень быстро расстраиваюсь. Расстроиться я могу по самому даже мельчайшему поводу. Я реально считаю себя депрессивным и грустным человеком. И да, никто в это не верит, но внутри я могу накручивать себя, быть мнительной и сомневающейся.
Чем я вдохновляюсь? Да чем угодно! Любовью, хорошей погодой, путешествиями, литературой — источники вдохновения существуют для меня везде. Сейчас я активно увлеклась осознанностью, ведь ушедший год многое поменял в нашей жизни. И вот в данный момент меня вдохновляет именно то, что я живу так, как хочу, просыпаюсь, когда хочу с желанием жить, и я занимаюсь тем, что я хочу делать. Пожалуй, это и есть мое самое главное вдохновение, ведь для меня действительно важно писать музыку и стихи.
– Многие говорят, что на сцене они одни, в реальной жизни – другие. Ты чувствуешь эту раздвоенность?
– Мне действительно трудно ответить на этот вопрос, так как у меня не было сольного концерта — все еще впереди. Но, что касается тех же соцсетей, я чувствую разницу. В сториз мне всегда хочется быть яркой, нестандартной, эпатировать и странно разговаривать — одним словом, делать все то, что не свойственно мне в реальной жизни. А в жизни я могу быть и грубой, и нежной — я всегда разная, поэтому ответить на вопрос «какая я?», мне очень сложно. Все зависит от моего настроения. Но в целом я очень добрый и правильный человек, который ценит и дорожит людьми.
– Какая ты вне сцены? Что тебя интересует, чем увлекаешься в свободное время?
– Честно говоря, все, что интересует меня на данный момент, — моя работа. Даже не так. Моя работа — моя жизнь. Это то, как я вижу себя. И мне это нравится. Я обожаю петь, могу просидеть за клавишами ночи напролет — и это круто. Чуть не забыла, у меня есть две собаки, которые органично вливаются в мою жизнь.
– Расскажи о планах на будущее? Чего нам ждать?
– Плана грандиозные. Да я бы и не вступила бы в эту игру без каких-то определенных целей. Я по жизни игрок, поэтому для меня важна лишь победа. Я знаю, чего хочу, как это хочу — и я добьюсь этого. Завоевать СНГ — думаю, задача вполне посильная. Вот к ней я и стремлюсь.
Беседовал Андрей САДОВ,
Фото из личного архива SHADU