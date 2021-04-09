GAZO GAZ: «Я всегда буду экспериментировать»

GAZO GAZ – пред­ста­ви­тель так назы­ва­е­мо­го кальян­но­го рэпа, сти­ля, кото­рый сей­час бьет все рекор­ды попу­ляр­но­сти. Огром­ное коли­че­ство новых имен и поток выпус­ка­е­мых на стри­мин­го­вых сер­ви­сах спо­со­бен све­сти с ума даже самых стой­ких. Ори­ен­ти­ро­вать­ся в этом оке­ане ста­но­вит­ся все тяже­лее. Но мы реши­ли вам помочь, и позна­ко­мить с одним очень достой­ным испол­ни­те­лем. Зовут его GAZO GAZ. Насто­я­щее имя – Газан­фар Али­ев. Вы спро­си­те – ну и чем же он отли­ча­ет­ся от дру­гих? А мы зна­ем абсо­лют­но точ­ный ответ. Это роман­тич­ный, интелл­ли­гент­ный, мело­дич­ный автор и испол­ни­тель, при этом дела­ю­щий музы­ку в самых мод­ных трен­дах. GAZO GAZ кате­го­ри­че­ски про­тив нецен­зур­ной бра­ни в пес­нях, не пишет песен про­те­стов, да и вооб­ще не затра­ги­ва­ет тем, кото­рые ему не близ­ки и в кото­рых долж­ны раз­би­рать­ся спе­ци­а­ли­сты, а не музы­кан­ты. Он – певец люб­ви, кра­си­вых отно­ше­ний, сча­стья и гармонии.

9 апре­ля на всех пло­щад­ках вышел его новый трек «Лети», выпу­щен­ный лей­б­лом МЕДИА СДВ / Nomer1media. Вклю­чи­те эту пес­ню на ваших устрой­ствах и позна­комь­тесь с арти­стом – в этом вам помо­жет наше неболь­шое интервью.



– Как ты дума­ешь, что тебя отли­ча­ет от осталь­ных рэпе­ров новой волны?

– Во-пер­вых, искрен­ность в тре­ках, моя прав­да. Так как боль­шин­ство репе­ров чита­ют о том, какие они бога­тые и кру­тые, что у них есть мно­го кру­тых машин, брил­ли­ан­тов, золо­та и т.д. А на самом деле это не так. Во-вто­рых, в отли­чии от мно­гих я не читаю про поли­ти­ку и не про­па­ган­ди­рую пло­хой образ жиз­ни или нар­ко­ти­ки. В наше вре­мя мно­го таких исполнителей.

– Стиль — это важ­но для рэпера?

– Конеч­но, важ­но, ценит­ся уни­каль­ность — в этом и есть стиль, кото­рым ты отли­ча­ешь­ся от тыся­чи дру­гих артистов.

– Ты зара­ба­ты­ва­ешь музы­кой сейчас?

– Пока нет, но стрем­люсь к это­му. Зара­ба­ты­ваю биз­не­сом и диви­ден­ды вкла­ды­ваю в рекла­му сво­их песен.

– А за кем ты наблю­да­ешь в музыке?

– Я наблю­даю прак­ти­че­ски за все­ми топо­вы­ми арти­ста­ми быв­ше­го СНГ. Осо­бен­но нра­вит­ся наблю­дать, как арти­сты музы­каль­но­го лей­б­ла «Atlantic music Russia» наби­ра­ют обо­ро­ты, бла­го­да­ря каче­ствен­ной под­держ­ки лейбла.

– Кто, по тво­е­му мне­нию, дела­ет инте­рес­ную музыку?

– Если гово­рить про рэпе­ров, то инте­рес­ный мате­ри­ал у sqwozbab, markul, Скрип­то­ни­та, jamik, Его­ра Кри­да, Зомба, Tanir и Tyomcha, Кан­ги, Janaga, Miyagi. Если о поп-музы­ке — мне нра­вят­ся Люся Чебо­ти­на, Anivar, Gafur, Andro, Mdee, Zivert, Amchi.

– Ска­жи, а какая у тебя пози­ция как у арти­ста, как у худож­ни­ка, — как ты счи­та­ешь, ком­форт­но тебе делать рэп на рус­ском язы­ке в этой стране, не огра­ни­чи­ва­ет ли тебя это?

– Нет, мне абсо­лют­но ком­форт­но, так как я вырос сре­ди рус­ско­го наро­да и знаю рус­ский язык, толь­ко на нём и обща­юсь. Я даже себя чув­ствую уве­рен­но, мож­но так ска­зать. Моя пози­ция — доне­сти до слу­ша­те­ля мысль на рус­ском язы­ке, так как мы живём в пост­со­вет­ском про­стран­стве, где прак­ти­че­ски все русскоговорящие.

– Часто ли тебя узна­ют на ули­цах и чув­ству­ешь ли ты себя звездой?

– Быва­ют момен­ты ино­гда, когда меня узна­ют на ули­цах. Но звез­дой я себя не чув­ствую, и сомне­ва­юсь, что даже обре­тя боль­шую попу­ляр­ность и сла­ву, я себя почув­ствую звездой.

– Какие самые стран­ные вопро­сы зада­ют тебе поклон­ни­ки в Instagram?

– (Сме­ет­ся) Самый частые вопро­сы: При­вет, как дела, може­те помочь день­га­ми? Може­те выло­жить меня в сто­рис? А вы поё­те? Ну и так далее, их мно­го если честно.

– Как ты счи­та­ешь, звез­ды, как твор­че­ские люди, могут поз­во­лить себе в пове­де­нии боль­ше, чем остальные?

– Нет, счи­таю, что не могут. В первую оче­редь все мы люди, из одной пло­ти и кро­ви, поэто­му ува­же­ние друг к дру­гу пре­вы­ше все­го. А вот осталь­ное зави­сит уже от вос­пи­та­ния само­го человека.

– Можешь оха­рак­те­ри­зо­вать то, о чем твои пес­ни, одним словом?

– Мои пес­ни о жиз­ни и любви.

– Что наме­че­но даль­ше в тво­ем твор­че­стве?

– В ско­ром вре­ме­ни я хочу запу­стить новый про­ект. Не под сво­им ник­ней­мом GAZO GAZ, а под сво­им насто­я­щим име­нем Газан­фар Алиев.

– А чем эта музы­ка будет отли­чать­ся от той, что ты дела­ешь сейчас?

– Отли­чать­ся будет мно­го чем. Это будет кав­каз­ское-восточ­ное направ­ле­ние песен. Без речи­та­ти­ва. Уже готов инстру­мен­тал-бит, в ско­ром вре­ме­ни напи­шу сти­хи и поеду запи­сы­вать на студию.

– Мож­но ска­зать, что ты пока экспериментируешь?

– Я все­гда буду экс­пе­ри­мен­ти­ро­вать, счи­таю, что музы­ка не име­ет границ.

Бесе­до­ва­ла Мария ФАРНОЧЕНКО,

Фото предо­став­ле­но лей­б­лом МЕДИА СДВ / Nomer1media

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