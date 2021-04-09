GAZO GAZ: «Я всегда буду экспериментировать»

GAZO GAZ – представитель так называемого кальянного рэпа, стиля, который сейчас бьет все рекорды популярности. Огромное количество новых имен и поток выпускаемых на стриминговых сервисах способен свести с ума даже самых стойких. Ориентироваться в этом океане становится все тяжелее. Но мы решили вам помочь, и познакомить с одним очень достойным исполнителем. Зовут его GAZO GAZ. Настоящее имя – Газанфар Алиев. Вы спросите – ну и чем же он отличается от других? А мы знаем абсолютно точный ответ. Это романтичный, интелллигентный, мелодичный автор и исполнитель, при этом делающий музыку в самых модных трендах. GAZO GAZ категорически против нецензурной брани в песнях, не пишет песен протестов, да и вообще не затрагивает тем, которые ему не близки и в которых должны разбираться специалисты, а не музыканты. Он – певец любви, красивых отношений, счастья и гармонии.
9 апреля на всех площадках вышел его новый трек «Лети», выпущенный лейблом МЕДИА СДВ / Nomer1media. Включите эту песню на ваших устройствах и познакомьтесь с артистом – в этом вам поможет наше небольшое интервью.
– Как ты думаешь, что тебя отличает от остальных рэперов новой волны?
– Во-первых, искренность в треках, моя правда. Так как большинство реперов читают о том, какие они богатые и крутые, что у них есть много крутых машин, бриллиантов, золота и т.д. А на самом деле это не так. Во-вторых, в отличии от многих я не читаю про политику и не пропагандирую плохой образ жизни или наркотики. В наше время много таких исполнителей.
– Стиль — это важно для рэпера?
– Конечно, важно, ценится уникальность — в этом и есть стиль, которым ты отличаешься от тысячи других артистов.
– Ты зарабатываешь музыкой сейчас?
– Пока нет, но стремлюсь к этому. Зарабатываю бизнесом и дивиденды вкладываю в рекламу своих песен.
– А за кем ты наблюдаешь в музыке?
– Я наблюдаю практически за всеми топовыми артистами бывшего СНГ. Особенно нравится наблюдать, как артисты музыкального лейбла «Atlantic music Russia» набирают обороты, благодаря качественной поддержки лейбла.
– Кто, по твоему мнению, делает интересную музыку?
– Если говорить про рэперов, то интересный материал у sqwozbab, markul, Скриптонита, jamik, Егора Крида, Зомба, Tanir и Tyomcha, Канги, Janaga, Miyagi. Если о поп-музыке — мне нравятся Люся Чеботина, Anivar, Gafur, Andro, Mdee, Zivert, Amchi.
– Скажи, а какая у тебя позиция как у артиста, как у художника, — как ты считаешь, комфортно тебе делать рэп на русском языке в этой стране, не ограничивает ли тебя это?
– Нет, мне абсолютно комфортно, так как я вырос среди русского народа и знаю русский язык, только на нём и общаюсь. Я даже себя чувствую уверенно, можно так сказать. Моя позиция — донести до слушателя мысль на русском языке, так как мы живём в постсоветском пространстве, где практически все русскоговорящие.
– Часто ли тебя узнают на улицах и чувствуешь ли ты себя звездой?
– Бывают моменты иногда, когда меня узнают на улицах. Но звездой я себя не чувствую, и сомневаюсь, что даже обретя большую популярность и славу, я себя почувствую звездой.
– Какие самые странные вопросы задают тебе поклонники в Instagram?
– (Смеется) Самый частые вопросы: Привет, как дела, можете помочь деньгами? Можете выложить меня в сторис? А вы поёте? Ну и так далее, их много если честно.
– Как ты считаешь, звезды, как творческие люди, могут позволить себе в поведении больше, чем остальные?
– Нет, считаю, что не могут. В первую очередь все мы люди, из одной плоти и крови, поэтому уважение друг к другу превыше всего. А вот остальное зависит уже от воспитания самого человека.
– Можешь охарактеризовать то, о чем твои песни, одним словом?
– Мои песни о жизни и любви.
– Что намечено дальше в твоем творчестве?
– В скором времени я хочу запустить новый проект. Не под своим никнеймом GAZO GAZ, а под своим настоящим именем Газанфар Алиев.
– А чем эта музыка будет отличаться от той, что ты делаешь сейчас?
– Отличаться будет много чем. Это будет кавказское-восточное направление песен. Без речитатива. Уже готов инструментал-бит, в скором времени напишу стихи и поеду записывать на студию.
– Можно сказать, что ты пока экспериментируешь?
– Я всегда буду экспериментировать, считаю, что музыка не имеет границ.
Беседовала Мария ФАРНОЧЕНКО,
Фото предоставлено лейблом МЕДИА СДВ / Nomer1media