Евгений БЕЗРУЧЕНКО: Философия настоящего Чемпиона

Первый раз придя в бассейн, он был уверен, что больше сюда не вернется, но в тринадцать с половиной лет получил звание мастера спорта, затем вошел в сборную страны по плаванию и неоднократно занимал призовые места на самых статусных мировых турнирах. Сейчас тренирует других и является основателем популярных стартов на открытой воде и в бассейне Swimcup. Евгений признается, что добиться успеха ему помогло упорство, но не только... О семье, шагах в большом спорте и спокойном отношении к победам в откровенном интервью.

– Евгений, вы – многократный Чемпион России в бассейне и на открытой воде, Чемпион Европы, двукратный Чемпион Мира в личном зачете, трехкратный Чемпион в командном зачете и, конечно, серебряный и бронзовый призер чемпионатов. Из чего составилась ваша личная формула успеха? Поделитесь опытом с теми, кто сейчас начинает.

– Я родился в стране, которая называлась СССР, поэтому ключевой составляющей моей формулы успеха был труд. Я понимал, что добиться результатов можно только благодаря упорным ежедневным тренировкам, преодолевая усталость.

– Ваши родители – мастера спорта по плаванию, они направляли вас в начале вашего пути, давали советы?

– Признаюсь, что поначалу мне не очень хотелось заниматься спортом. Как и любому мальчишке, мне хотелось гулять с друзьями во дворе. Когда мама начала меня водить на тренировки по плаванию, я первые несколько недель протестовал: плакал, упирался руками в дверь, не желая переступать порог раздевалки, и даже цеплялся за перила лестницы, чтобы не оказаться в воде. Вот такой бунтарь! Родители подумали о том, что, возможно, плавание – не мой вид спорта, и решили отдать меня в секцию легкой атлетики. Первый раз оказавшись на стадионе, я тоже заплакал. Все дети побежали, а я так и остался стоять рядом с мамой и плакать. К счастью, родители попробовали предпринять еще одну попытку и вновь привели меня в бассейн. Так я попал во Дворец водного спорта в Измайлово. Вторая попытка оказалась более удачной, чем первая, и плавание стало важной частью моей жизни.

– Какое из самым ранних своих достижений для вас особенно ценно?

– Если брать совсем ранние, то, конечно, выполнение всех разрядов. Это были важные этапы для меня, как для подростка: первый разряд, КМС и, наконец, мастер спорта. Со стороны может показаться, что это продолжительный путь, но по факту все происходило достаточно стремительно. Звание мастера спорта я получил очень рано, когда мне было тринадцать с половиной лет. Это был юношеский чемпионат в Ульяновске. Дистанция – 1500 метров.

– Что на первом этапе было определяющим: авторитет тренера или личная целеустремленность?

– Удивлю вас, но никакой личной целеустремленности у ребенка или подростка до 18 лет нет. За первыми серьезными успехами стоит жесткая рука тренера и серьезная поддержка со стороны родителей. В моем окружении никто не добивался по-другому ощутимых результатов. Лично про себя могу сказать: я достаточно поздно понял, что плавание мне нравится, и я хочу дальше быть в спорте. Этому способствовала драматическая история. В 1998 году я проиграл борьбу за третье место на Чемпионате мира. Для меня в тот момент третье место было очень значимым показателем. А проиграл, можно сказать, по глупости. Вышел на старт без шапочки, потому что мне это казалось более эстетичным. Конечно, волосы мешали и не давали мне контролировать, как плывут соперники. Был уверен, что я плыву третьим, в итоге проиграл пару десятых. После этого произошел какой-то щелчок в сознании.

– В каком году вы вошли в состав сборной, и что вам дал этот опыт?

– В 1990 или 1991 году я был приглашен на тренировки вместе со сборной в тренировочный центр сборных команд «Озеро Круглое». Тогда был только один корпус для проживания пловцов, и мы жили неподалеку – в домах, предназначавшихся для сотрудников. Помню, как мы ходили на тренировочную базу через лес. Я на тот момент был кандидатом в сборную СССР. Вообще, по моим ощущениям, на эмоциональном уровне многие достижения воспринимались буднично. Присвоение звания «Заслуженный мастер спорта» я встретил спокойно, без излишнего восторга. Зато, когда попал в сборную, очень радовался тому, что дадут экипировку. Это был целый ритуал! Когда кто-то получал экипировку и раскладывал ее в своей комнате, товарищи по команде приходили посмотреть. Стоишь и думаешь: «Вау! Я тоже завтра получу». Волнительно! Накануне поездки в экипировочный центр даже спалось плохо. Ведь экипировка очень важна. Например, во время заплыва, по результатам которого я получил звание мастера спорта, на мне были советские очки. Они протекали, и это обстоятельство, конечно, не могло не влиять.

– Психологически было непросто уйти из сборной?

– Это происходило постепенно. В начале 2000-х годов сложилась такая ситуация, когда у менеджеров сборной появилось желание быстро выдвигать новых пловцов. Выигранный Чемпионат Мира не давал гарантию, что в следующий раз ты тоже поедешь. В 2003 году я съездил со сборной в Барселону, а затем перешел на коммерческие старты. После этого был период работы в фитнес-клубе, и на старты я ездил уже в свое удовольствие. Последний раз я выиграл заплыв среди профессионалов в 2017 году у острова Алькатрас. Необычным было то, что старт проходил с большого корабля. Корабль винтами поднял наверх слои холодной воды. Было примерно 11 градусов! Когда потом плывешь, и температура воды поднимается до 13 градусов, кажется, что тепло.

– В чем разница между спортом больших достижений и любительским спортом?

– В количестве тренировок. Ни один любитель не может позволить себе программу подготовки профессионального пловца: это две тренировки в день, 6 дней в неделю. Всего четыре недели в году без тренировок. К этому добавляются еще массажи, процедуры для восстановления организма, медикаментозная поддержка и обязательно здоровое питание. Все для достижения результата. В отличие от профессионального пловца любитель ходит на работу, занимается своей семьей, детьми и увлечениями, в числе которых может быть и плавание. Есть такое понятие, как спортивный туризм, когда человек не только занимается в радость спортом, но, благодаря ему, посещает новые города и встречается с компанией единомышленников. Последние годы я тоже занимался спортом как любитель и получал большое удовольствие.

– Вы тренируетесь каждый день? Что составляет основу тренировок?

– Каждый день я не тренируюсь, но я тренирую. Сейчас проплываю по километру два-три раза в неделю. Случается и пропускать тренировки из-за большой загруженности на работе.

– Как должен тренироваться любитель, чтобы получить шанс завоевать призовое место в любительском соревновании?

– В моем понимании любитель все должен делать в удовольствие, не через напряжение. Если ему удается интенсивно тренироваться, не чувствуя сильного перенапряжения, и при этом занимать призовые места, это здорово. Если не получается, не надо расстраиваться. Цель таких соревнований в том, чтобы стать частью увлекательного процесса и зарядиться позитивом. Именно поэтому важно похвалить себя за участие в старте. Интенсивные тренировки тоже являются испытанием для иммунитета, нужно соблюдать правильный баланс. Как тренер пловцов-любителей могу сказать, что часовые тренировки два раза в неделю дают поддержание формы, тренировки три раза в неделю позволяют достичь легкого прогресса, а занятия четыре раза в неделю – достойная база для борьбы за призовые места. Есть среди любителей и те, кто тренируется по пять-шесть раз в неделю. Нередко это люди, ориентированные на победу в любительских соревнованиях. Что касается нагрузок, у каждого любителя должен быть сформированный наставником тренировочный план, который составляется на весь сезон.

Должны быть продуманы форс-мажоры: человек заболел, уехал в командировку или просто по какой-то причине пропустил. Ну, и самое простое и основополагающее правило: «Чтобы быстро плавать, нужно просто плавать». Приходите в бассейн, чтобы тренироваться, а не болтать с кем-то, стоя у бортика, или делать селфи.

– Благодаря вам, а также Чемпионам мира по плаванию на открытой воде Владимиру Дятчину и Ларисе Ильченко появилась серия соревнований Swimcup. Как возникла идея проекта, и в чем его философия?

– Я закончил профессионально заниматься плаванием раньше, чем Владимир. Потом мы вместе ездили на коммерческие старты. Я заметил, что участвующие профессионалы борются за места, а огромное количество любителей приезжают просто поплавать в свое удовольствие, встретиться с друзьями, пожарить барбекю после завершения старта. Один из моих любимых стартов – заплыв на озере Тахо в Калифорнии. Дистанция составляет почти 16 километров. Можно посоревноваться в эстафете и соло. Представьте себе, участвует более 200 команд по шесть человек в каждой. После завершения заплыва берег заполнен мангалами, звучит музыка, люди делятся впечатлениями. Когда мы первый раз приняли участие в этом заплыве, появилась мысль о том, чтобы организовать нечто подобное в России. Нам хотелось, чтобы наши любители получили от стартов удовольствие, потому что они здорово организованы и представляют собой настоящие спортивные праздники.

– Назовите минимум три причины по которым, на ваш взгляд, любитель плавания должен выбрать Swimcup?

– На самом деле, участие в такого рода заплывах – это поддержание здорового образа жизни. Конечно, можно ходить на занятия в бассейн, но в какой-то момент появляется желание посмотреть, как плавают другие и зарядиться духом соперничества. Соревнования помогают вырваться из рутины и пройти своеобразную перезагрузку. Кроме того, заплывы Swimcup – это еще и возможность увидеть красивейшие места России, соприкоснуться с историей.

– За время проведения соревнований в них приняло участие более 70 000 человек. Это очень значимый показатель! Какими данными статистики вы еще можете гордиться?

– По окончанию этого сезона мы надеемся увеличить количество участников до 80 000 человек. Речь идет о заплывах на открытой воде и в бассейне. Учитывая достаточно большой охват, для нас важно не только держать на достойном уровне организацию каждого старта, но и повышать планку. Хотим увеличить количество локаций, на которых проходят наши заплывы. Для нас это тоже новый вызов.

– Подготовка стартов – процесс, наверное, нервный и энергозатратный. Тем более, что старты идут один за другим в разных городах России. Что помогает безупречно организовать весь процесс?

– Наша команда. Мы много лет работаем одним составом, и это – основа. Рад тому, что все ребята очень самостоятельные, хорошо знают наши локации и иногда не соглашаются со мной, предлагая свои идеи. Организация стартов – увлекательный процесс, в котором каждый из нас старается все сделать, как можно лучше.

– Вы получаете обратную связь от участников? Можно сказать, что она мотивирует двигаться вперед?

– Мы каждый день получаем обратную связь и прислушиваемся как к позитивным, так и к негативным отзывам. На постоянной основе мониторим чаты и не оставляем комментарии без ответа. Могу сказать, что я горжусь тем, как организовано у нас взаимодействие с участниками.

– Swimcup завтрашнего дня: каким вы видите будущее проекта?

– Вижу проект таким же качественным и четким во всех организационных вопросах. Я сам принимал участие в стартах, которые проводились на высоком уровне, и на меньшее не согласен. Участники наших заплывов знают, что в 10.00 они приедут на соревнования, в 11.00 они финишируют, в 11.25 их наградят, а в 11.30 они уже могут спокойно ехать по своим делам.

– У проекта есть партнеры, которые поддерживают его?

– Большинство партнеров – наши друзья. Кроме того, у нас в этом году появился титульный спонсор – компания Билайн, что даст возможность перейти на новый уровень по качеству проведения соревнований. Например, на стартах появятся смонтированные сцены и экраны, на которых будет идти прямая трансляция.

– Swimcup – это не только про соревновательный драйв и радость от плавания. Расскажите, как идея благотворительности стала частью философии проекта?

– С самого начала существования проекта мы поддерживали благотворительные фонды. Когда участники регистрируются на соревнования, они всегда видят, на что они могут дополнительно пожертвовать средства. Мы поддерживаем ребят – особенных спортсменов. Наш партнер – фонд содействия культуре и спорту «Лидер» – как раз занимается помощью детям с ограниченными возможностями здоровья, для который спорт стал важной частью жизни. Надеемся, что в этом году вместе с фондом «Лидер» мы сможем отправить 15 особенных детей на специализированные соревнования.

– «Помощь другим» – что лично для вас значит эта фраза?

– Я стараюсь всегда помогать тем, кто в этом нуждается, но не хочу говорить красивые слова. Помощь – в поступках. Считаю, что задача каждого человека заключается в том, чтобы помогать, чем возможно. И это стремление должно идти от сердца.

– Если бы вас попросили назвать важные составляющие счастливой жизни кроме спорта, что точно вошло бы в список?

– Обычные ценности: дом, семья, дети, посаженное своими руками дерево.

Беседовала Мария ОМЕЛЬЧЕНКО

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