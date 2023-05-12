Уже сегодня Юлия Райнер даст сольный концерт в Фудмолл «ДЕПО»!

Весна набирает обороты, а вместе с ней и музыкальная жизнь столицы. Так уже в эту пятницу, 12 мая Юлия Райнер выступит на главной сцене фудмолла «Депо.Москва».

Долгие годы певица шла к своему предназначению: сцена манила ее со школьных лет. Юлия искала себя и свой стиль в коллаборации со многими российскими и зарубежными продюсерами и композиторами.

Ее песни отличаются глубиной смыслов и самобытностью звучания. Музыка Юлии вдохновляет и несёт теплоту. Ее творчество откликается в сердце каждого. Особенно ее песни придутся по душе своенравным, но при этом чувственным девушкам.

В этот вечер Юлия Райнер порадует поклонников своими хитами, которые возглавляли чарты: «В космосе», «Там, где нас нет», «Stereo любовь», «Танцуй в мою сторону» и многие другие.

До встречи 12 мая ровно в 20:00 по традиции у главной сцены «Депо.Москва».

Адрес: ул. Лесная, 20, стр 3.

Вход свободный.

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