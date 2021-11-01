СORINNA: «Если муза сбежит от меня, я не испугаюсь…»

Пока сверстники Corinna смотрели мультфильмы и играли в куклы, она уже во всю покоряла сцену. Девушка не только исполняет мировые хиты, но и пишет песни на русском и иностранном языках. Каждое её выступление – это яркое шоу с исключительно живым звуком, мощным танцевальным сопровождением и неподдельными эмоциями. Для своих слушателей певица не жалеет ни времени, ни сил, ни собственной энергетики. Главная цель в её творчестве – поделиться частичкой своей огромной души с большим количеством людей. Поклонники не дадут соврать: девушка уже близка к достижению своей цели. В интервью АртМосковии Corinna рассказала о своём творческом пути, авторских песнях, дебюте на сцене Государственного Кремлёвского Дворца и открыла секрет, почему у неё до сих пор нет музыкального альбома.

– Corinna, когда начался твой творческий путь?

– Мой творческий путь начался с самого детства. Мама меня в 3 года отдала в Московский Детский Театр Эстрады, где я получила свою первую роль – Пеппи Длинныйчулок. Она очень запомнилась мне, потому что это был первый опыт выступления на сцене, ещё и в таком раннем возрасте. Сейчас мне 19 лет и творчество стало неким проводником по жизни. Я не представляю, чем бы ещё занималась, если бы мама не показала, что есть такой удивительный мир творчества.

– Сейчас активно спорят по поводу отсутствия музыкального образования у молодых исполнителей. Как считаешь, чтобы выпускать песни, надо ли заканчивать музыкальные школы и консерватории?

– Для обычной записи песни не требуется особых знаний. Ты просто приезжаешь на студию, записываешь. Песня готова, вы её выпускаете, и она есть на всех музыкальных площадках. Но чтобы стать настоящим артистом, который сам пишет музыку и тексты, надо иметь хорошую музыкальную базу. Ничего не появляется на пустом месте, я верю в чудо, но не в данном случае. Тем, кто хочет идти путём истинного творца, точно необходимо дружить с нотной грамотой и уметь грамотно формулировать свои мысли с целью взаимопонимания между тобой и звукорежиссёром, аранжировщиком. При незнании музыкальных терминов специалистам придётся достаточно трудно работать с вами, вы будете говорить абсолютно на разных языках, значит, отличного результата не выйдет.

– Ты являешься одной из лучших выпускниц продюсерского центра «Юный артист». Расскажи, что полезного дало тебе обучение в нём?

– Самое ценное, что я получила в «Юном артисте» — это опыт. Опыт выступлений, занятий по вокалу, хореографии, актёрскому мастерству. Это всё очень сильно раскрепощает начинающего артиста. Продюсерский центр – это ещё и большие возможности. Тебе с ранних лет предлагают выступить на разных музыкальных площадках, в том числе в Государственном Кремлёвском Дворце. Ежегодно туда попадают ребята, которые принимают участие в мюзикле «Счастье». Когда в 2017 году была премьера, мне посчастливилось сыграть главную роль. Я была принцессой Кариной, искавшей в разных странах ключи от счастья.

– Какие ощущения испытывала за минуту до выхода на сцену Государственного Кремлёвского Дворца?

– Трудно передать словами свои эмоции, потому что подготовка к мюзиклу длилась очень долго, мы усердно репетировали изо дня в день. Я как главная героиня была задействована в каждой сцене, поэтому присутствовала на всех репетициях от начала и до конца. Непросто было осознавать, что вот-вот ты выйдешь на главную сцену страны, я попыталась абстрагироваться от всех, настроить себя на выход. Говорила сама себе: «Вот сейчас ты выйдешь и это твой звёздный час. Не упусти его и покажи не только результат своей работы, но и труд всей команды центра».

– Corinna, твоё творчество интересно тем, что ты не только поёшь, но и пишешь песни. Как происходит данный процесс? Нужен определённый настрой или вдохновение приходит неожиданно?

– Песни для себя в какие-то моменты пишутся неожиданно. Может случайно прийти мелодия в голову или строчка, я их быстро записываю на диктофон, чтобы не забыть. Потом из всего лишь одной строчки или мелодии получается целая песня, я не забрасываю, всё стараюсь дописать. Возможно, эта песня и не выйдет, но она точна будет законченной. Не люблю оставлять что-то на половине пути. Иногда же я сажусь за фортепиано, начинаю играть аккорды, импровизирую и уже выстраиваю полностью композицию. Если песня на заказ, там уже совсем другая история, потому что у каждого заказчика свои предпочтения и пожелания. Кто-то даёт сразу готовый текст и говорит, что хочет увидеть что-то в таком ключе, а другие объясняют, какую эмоцию хотят передать. В песнях на заказ всё индивидуально, мы тщательно проговариваем каждую деталь, я изучаю референсы и сажусь за работу.

– Какую из своих песен выделяешь больше всего?

– Из тех, которые есть на музыкальных платформах, могу выделить песню «Tus Mentiras» на испанском языке. Вышла она очень интересно, это было что-то вне зоны моего комфорта. Она меня неплохо так раскрепостила. Работали мы над ней достаточно долгое время, до последнего вносили изменения и интродукцию написали в конечную секунду. В итоге получилась не просто песня, а что-то большее и достаточно эмоциональное. Её премьера была 10 июня 2021 года на сцене Кремлёвского Дворца, когда в мюзикле «Счастье» я представляла Испанию. На музыкальных платформах «Tus Mentiras» стала доступна на следующий день — 11 июня. Как говорят мои слушатели, эта песня вызывает у них горячие чувства, они мысленно переносятся в жаркую Испанию и заряжаются страстным настроением. Рада, что песня вызвала такую реакцию у публики.

– Любой певец стремится к выпуску альбома. Когда выйдет твой?

– Думаю, о выпуске альбома говорить пока рано, но могу сказать, что это произойдёт тогда, когда я найду звучание по душе, в котором я стану ощущать себя максимально комфортно, и буду видеть отдачу от слушателей. В будущем обязательно выпущу свой альбом, а сейчас ещё время не пришло. Я усиленно работаю над этим, ведь альбом – одна из моих целей.

– Важнее: создавать музыку, которая в первую очередь нравится тебе или пользуется спросом у аудитории?

– Надо стремиться к балансу, чтобы нравилось и тебе, и слушателю. Если она симпатична только слушателю, то он может почувствовать, что тебе самому не совсем нравится. Как бы сильно артист не скрывал свою нелюбовь к той или иной песни, публику не обманешь. При варианте, когда композиция нравится только тебе и ты делаешь её исключительно для себя, не надо ждать отклика от аудитории. Знаю точно, если музыка сделана от чистого сердца, то она обязательно найдёт своего слушателя, такую я и стараюсь создавать.

– Покидала ли тебя муза?

– Такого ещё не было, муза меня не покидала и желание писать тоже. Понятно, это когда-то может произойти, но на протяжении года я однозначно смогу выпускать музыку, ведь у меня много чего уже записано и ждёт своего часа. Если муза сбежит от меня, я не испугаюсь, а буду её возвращать.

– Что тебя вдохновляет?

– Как ни странно, на создание музыки меня вдохновляет другая хорошая музыка, блестящие выступления и качественные концерты артистов, известных во всём мире, таких как: Элла Фицджеральд, Этта Джеймс и Франк Синатра Я стараюсь следить за всеми новинками в музыкальной индустрии, это позволяет мне не только быть в курсе последних новостей, но и воодушевляет на реализацию классных творческих задумок.

– Чем порадуешь своих слушателей в ближайшее время?

– Будет много каверов и свои авторские песни я тоже планирую выпускать. Как только нам позволит эпидемиологическая ситуация, моих зрителей будут ждать красивые концертные номера. Я готовлю много всего интересного, идеи приходят каждый день. Осталось только всё довести до ума и будем зажигать.

Беседовала Гульнара ДАХИВНИК

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