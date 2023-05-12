В конце мая 2023 года состоится XII Международный конкурс-фестиваль имени Ю.Н. Должикова

XII Международный конкурс-фестиваль исполнителей на духовых и ударных инструментах имени Ю.Н. Должикова состоится с 27 мая по 1 июня 2023 года на нескольких специализированных площадках Москвы: МГОДШИ «Кусково», Детской школы искусств имени Н.А. Римского-Корсакова и Детской музыкальной школы имени Н.П. Будашкина.
Учредители конкурса: Благотворительный Фонд развития культуры имени Ю.Н. Должикова, «Академия Должикова» и Общероссийская общественная организация «Российский музыкальный союз».
Организаторами конкурса-фестиваля в этом году выступают образовательные учреждения России, Казахстана и Беларуси.
Российские организаторы, помимо МГОДШИ «Кусково» и Детской школы искусств имени Н.А. Римского-Корсакова – это музыкальные колледжи и школы Воронежа, Новосибирска, Сургута, Архангельска, Красноярска, Магнитогорска, Хабаровска. Чебоксар, Ноябрьска, Якутска, Набережных Челнов, республик Крым и Дагестан, а также общеобразовательные учебные заведения: Пермский государственный институт культуры, Санкт-Петербургская «Духовая академия Воронцова», екатеринбургский «Лицей имени С.П. Дягилева». В числе организаторов – Казахский национальный институт искусств и Республиканская средняя специальная музыкальная школа-интернат для одарённых детей имени Куляш Байсеитовой (Казахстан) и Детская музыкальная школа искусств № 14 города Минска (Беларусь).
В 2023 году Межрегиональный конкурс проходил с 1 марта по 15 апреля по всей нашей стране. XII Международный Конкурс-Фестиваль ожидает более трёхсот участников из таких городов России, как Санкт-Петербург, Архангельск, Екатеринбург, Пермь, Ханты-Мансийск, Ноябрьск, Хабаровск, Сургут, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре, Уфа, Чита, Ижевск, Набережные Челны, Чебоксары, Нижний Новгород, Воронеж, Ессентуки, Махачкала, Феодосия, Якутск, Москва. Приедут участники из Минска, Кишинёва, Алма-Аты, Астаны.
В дни проведения конкурса-фестиваля участникам выпадет бесценный шанс посещать мастер-классы выдающихся педагогов, членов жюри. Участники старшей группы "D" исполнят свою конкурсную программу в сопровождении симфонического оркестра. Дети, прошедшие отборочный тур и рекомендованные членами регионального жюри, помимо участия в конкурсе, войдут в состав Сводного духового оркестра, который является уникальной особенностью Конкурса-фестиваля имени Ю.Н. Должикова.
Фестивальная часть конкурса представит публике концертную программу с огромным разнообразием жанров и музыкальных духовых и ударных инструментов. В фестивале участвуют ансамбли различных инструментальных составов; для участников нет возрастных ограничений.
Положение о конкурсе-фестивале 2023 года с полными программными требованиями и условиями участия доступно https://www.fond-dolzhikov.ru/polozhenie-o-konkurse на официальном сайте мероприятия. Там же можно прочитать про более чем десятилетнюю историю конкурса.
Поддержку конкурсу-фестивалю оказывают: Президентский Фонд культурных инициатив, Методический центр по направлению «Духовые и ударные инструменты» г. Москвы, Камерный оркестр «Antonio-orchestra», «Духовая Академия Воронцова», «Воронежское Духовое Общество», Российский национальный музей музыки, «Московское музыкальное общество», «Духовое общество имени В. Халилова», «Аваллон», проект РАМ имени Гнесиных «Школа юного меломана».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.