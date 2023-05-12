В конце мая 2023 года состоится XII Международный конкурс-фестиваль имени Ю.Н. Должикова

XII Международный конкурс-фестиваль исполнителей на духовых и ударных инструментах имени Ю.Н. Должикова состоится с 27 мая по 1 июня 2023 года на нескольких специализированных площадках Москвы: МГОДШИ «Кусково», Детской школы искусств имени Н.А. Римского-Корсакова и Детской музыкальной школы имени Н.П. Будашкина.

Учредители конкурса: Благотворительный Фонд развития культуры имени Ю.Н. Должикова, «Академия Должикова» и Общероссийская общественная организация «Российский музыкальный союз».

​

Организаторами конкурса-фестиваля в этом году выступают образовательные учреждения России, Казахстана и Беларуси.

Российские организаторы, помимо МГОДШИ «Кусково» и Детской школы искусств имени Н.А. Римского-Корсакова – это музыкальные колледжи и школы Воронежа, Новосибирска, Сургута, Архангельска, Красноярска, Магнитогорска, Хабаровска. Чебоксар, Ноябрьска, Якутска, Набережных Челнов, республик Крым и Дагестан, а также общеобразовательные учебные заведения: Пермский государственный институт культуры, Санкт-Петербургская «Духовая академия Воронцова», екатеринбургский «Лицей имени С.П. Дягилева». В числе организаторов – Казахский национальный институт искусств и Республиканская средняя специальная музыкальная школа-интернат для одарённых детей имени Куляш Байсеитовой (Казахстан) и Детская музыкальная школа искусств № 14 города Минска (Беларусь).

В 2023 году Межрегиональный конкурс проходил с 1 марта по 15 апреля по всей нашей стране. XII Международный Конкурс-Фестиваль ожидает более трёхсот участников из таких городов России, как Санкт-Петербург, Архангельск, Екатеринбург, Пермь, Ханты-Мансийск, Ноябрьск, Хабаровск, Сургут, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре, Уфа, Чита, Ижевск, Набережные Челны, Чебоксары, Нижний Новгород, Воронеж, Ессентуки, Махачкала, Феодосия, Якутск, Москва. Приедут участники из Минска, Кишинёва, Алма-Аты, Астаны.

В дни проведения конкурса-фестиваля участникам выпадет бесценный шанс посещать мастер-классы выдающихся педагогов, членов жюри. Участники старшей группы "D" исполнят свою конкурсную программу в сопровождении симфонического оркестра. Дети, прошедшие отборочный тур и рекомендованные членами регионального жюри, помимо участия в конкурсе, войдут в состав Сводного духового оркестра, который является уникальной особенностью Конкурса-фестиваля имени Ю.Н. Должикова.

Фестивальная часть конкурса представит публике концертную программу с огромным разнообразием жанров и музыкальных духовых и ударных инструментов. В фестивале участвуют ансамбли различных инструментальных составов; для участников нет возрастных ограничений.

Положение о конкурсе-фестивале 2023 года с полными программными требованиями и условиями участия доступно https://www.fond-dolzhikov.ru/polozhenie-o-konkurse на официальном сайте мероприятия. Там же можно прочитать про более чем десятилетнюю историю конкурса.

Поддержку конкурсу-фестивалю оказывают: Президентский Фонд культурных инициатив, Методический центр по направлению «Духовые и ударные инструменты» г. Москвы, Камерный оркестр «Antonio-orchestra», «Духовая Академия Воронцова», «Воронежское Духовое Общество», Российский национальный музей музыки, «Московское музыкальное общество», «Духовое общество имени В. Халилова», «Аваллон», проект РАМ имени Гнесиных «Школа юного меломана».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.