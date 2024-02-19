Евгений ЛЕОНОВИЧ: «Мной движет идея создания чего-то нового»

Евгений Леонович — композитор из Петербурга, исполняющий инструментальную музыку в жанре нью-эйдж. Чаще всего автор воплощает в композициях сиюминутные интенции и ощущения, оставляя слушателям пространство для интерпретаций. 13 февраля евгений представил новую композицию «Волны». Редакция АртМосковии пообщалась с музыкантов на тему вдохновения, инструментальной музыки и её влияния на внутреннее состояние слушателей.

– Расскажите о вашем процессе создания музыки. Какие этапы вы проходите и как находите вдохновение для новых композиций?

– Опишу коротко: при создании музыки мне важно «нащупать» и понять будущую основу, мелодию, определиться с её настроением. Затем выбрать основной инструмент, на котором она будет сыграна. Далее идёт процесс аранжировки, где другие инструменты обыгрывают и усиливают ту «основу», о которой я написал вначале. А далее - процесс записи и издания.

– Как вы считаете, музыка, а в частности - инструментальная (где отсутствует смысловой посыл текста) действительно способна воздействовать на настроение и эмоции слушателей? Как вы достигаете этого в своих композициях?

– Отвечу цитатой классика: «Музыка в чистом виде, без слов, способна нести и дарить такие эмоции, которые сложно передать словами. В этом ее божественная сила. Поэтому для меня сочинение музыки — самый радостный момент. Когда пишу музыку, я самый счастливый человек».

– Вы упоминали, что для создания «Волн» вам пришлось выйти из зоны комфорта. В чём это заключалось?

– Все просто - это первая фортепианная музыка мой основной инструмент - бас-гитара, то есть пришлось встать на абсолютно новый, неизведанный музыкальный путь. Но, лучше всего мелодия звучит на клавишных, поэтому выбора не оказалась. Мелодия родилась, я записал демо и подумал - почему бы её не довести до ума в студии? А сделать это на хорошем уровне, с добавлением других инструментов помог аранжировщик и звукорежиссер Никита Колесник. В треке, помимо фортепиано, вы можете услышать альт, скрипку, виалончель и контабас.

– Считаете ли вы борьбу с самим собой и с окружающей реальностью необходимым условием для создания произведения искусства? Или вполне можно творить «не выходя из комнаты»?

– Выражаясь условно, я вообще не рассматриваю «борьбу» с чем (кем) либо, как «топливо» для творчества. А вот созидание, как процесс создания чего-либо, как раз и считаю этим необходимым условием. Вообще мной движет идея создания чего-то нового - я создал интернет-СМИ «Портал Субкультура», корпоративное СМИ, пишу музыку. Главное - со временем, всем этим пользуются люди.

– Вы говорили, что одним из источников вдохновения при создании «Волн» для вас послужила музыка Людовико Эйнауди в картине «1+1». Есть ли ещё какие-то музыканты или композиторы, которые оказали влияние на ваше творчество, и как они повлияли на ваше музыкальное видение и стиль?

– Я считаю, что саундтрек к фильму «1+1» без преувеличения гениальным и очень точно подобранным. Именно связь музыки, её эмоциональной составляющей, с картинкой. Это не просто дополнение визуального ряда (музыка для фона), а его неотъемлемая часть. Лично для меня, местами, музыка там вообще важнее самого кино. В этом и суть саундтрека - подчеркнуть и дополнить видеоряд. Мне кажется музыкальная тема «Волн» очень «киношная». Кто знает, может когда-нибудь и она дополнит какой-то фильм?

– В чем заключается важность визуальной составляющей в вашем творчестве и как она влияет на интерпретацию вашей музыки слушателями? Получат ли «Волны» такое сопровождение?

– Важность именно в самой концепции - каждый трек имеет свою задумку и условную историю, но «иллюстрировать» музыку и объяснить это я могу только видеорядом, который усиливает восприятие музыки и создаёт атмосферу на выступлении. «Волны», безусловно, получат свою визуальную составляющую, но несколько позже.

– Как вы смотрите на будущее жанра нью-эйдж? Какие изменения и тенденции вы наблюдаете в этой музыкальной сфере?

– На мой взгляд, это один из самых интересных жанров в плане простора для творчества, ведь у него практически нет границ. Авторы не зажаты в какие-то рамки по типу «вступление - куплет - припев - куплет - соло - припев - окончание». Многие исполнители меняются от альбома к альбому, и ты можешь с интересом ждать чего же нового придумает тот или иной музыкант. Здесь автор всегда может удивить своих слушателей.

– Есть ли у вас какие-то амбициозные цели или мечты, связанные с музыкой? Или же для вас это просто отдушина и «время для самого себя»?

– Конечно же, если ты что-то издал - это уже для аудитории, ведь «для себя» можно просто играть дома или в кругу друзей. А если уж выпустил - значит, надеешься найти своих слушателей, так как иначе ждёшь их реакции. Хочется найти свою аудиторию, выступать и получать удовольствие от написания и исполнения музыки.