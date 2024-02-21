VAL: «Я очень резко и сильно надавил на горло своим амбициям артиста, так как ушел на целый год в тень»

В интервью АртМосковии артист и сонграйтер VAL рассказал о своем опыте участия в шоу «Залетай в тренды», актуальны ли вообще сейчас тв-шоу и о планах на 2024 год.

– VAL, расскажи, как ты решил принять участие в шоу «Залетай в тренды», что сыграло ключевую роль в принятии решения?

– Салют! Подобные шоу для меня своего рода встряска, некий выход из зоны комфорта. Интересно было показать свой материал на широкую аудиторию, услышать мнение других людей, ну и проверить свою стрессоустойчивость.

– Что было самым сложным на проекте для тебя?

– Совладать с нервами перед выходом на сцену. По сей день, вне зависимости от площадки, перед выступлением нервничаю и переживаю. В такие моменты столько мыслей в голове, вопросов разных, на которые потом нахожу ответы.

– Согласен ли ты с мнением жюри, с комментариями, которые они давали по твоим выступлениям? С чем или с кем, возможно, не согласен?

– Честно, прошло уже не мало времени, поэтому дословно не помню, что говорили. Помню точно, что чего-то сверх конструктивного я не услышал, особенно от Людмилы. Видимо, чтобы в тот момент услышать от нее что-то полезное, мне нужно было быть тем самым Русланом. Если серьезно, любое мнение имеет место быть, даже негативное, но в конечном итоге приходишь к тому, что это просто слова, и единственное, о чем стоит думать - это твой путь и твоя музыка.

– А планируешь ли еще участие в подобных шоу, возможно, не только вокальных?

– Любые шоу для меня - это всегда авантюра, поэтому, если пригласят или наткнусь на что-то интересное, попытаю свои силы.

– Как ты считаешь, в эпоху интернета, насколько участие в шоу актуально сейчас, если известным можно стать и в социальных сетях?

– Шоу были, есть и всегда будут актуальны, как бы интернет не перетягивал на себя одеяло. Стать известным в рамках тв-проектов — отчасти, дело случая, так что всякое может быть. А если взять хороший результат с шоу и закрепить его успехом в социальных сетях, то выхлоп, уверен, будет крайне хорошим.

– VAL, ты – медийный человек, в такой сфере постоянно нужно быть в потоке с креативностью, где ты черпаешь вдохновение?

– Считаю, что человек медийный и стремящийся к большим результатам не должен быть заложником вдохновения. Я знаю, что это такая вещь, которая в любой момент может прийти, и потом внезапно исчезнуть. Если говорить о написании песен, то тут все просто, я черпаю вдохновение от самого процесса — от подбора гармонии, звуков до рифм и крутых панчей.

– А сталкивался ли с выгоранием? Как ты с ним справился?

– Выгорание случилось со мной года полтора назад, когда я активно писал песни другим артистам. Это было выгорание в виду того, что я очень резко и сильно надавил на горло своим амбициям артиста, так как ушел на целый год в тень. Когда приступил к своему проекту, сразу все прошло.

– Какие у тебя мечты?

– Мои мечты - мои цели. Иногда люблю помечтать о таком, что ни одному человеку невозможно достичь. Иногда о чем-то более приземленном, что более достижимо в реальной жизни. Мечтаю о путешествиях, о собаке, которую кстати скоро совсем куплю! Мечтаю о том, чтобы тысячи людей пели со мной в унисон. О том, чтобы близкие и родные были в порядке. Обо всем, в общем.

– Расскажи про планы в творческом развитии на 2024 год, планируешь ли удивить свою аудиторию?

– В 23-м году была гонка за цифрами, что мне в конечном итоге не совсем по душе. Да, хочется крутых результатов, но понял сейчас, что это не первостепенно для меня. Тем не менее, от своей цели к огромной аудитории я не отказываюсь, просто в 2024 я меняю инструменты и способы достижения этого. Удивить аудиторию? Да! С командой готовим альбом, в котором уже вырисовывается много экспериментов. Это риск, знаю, но я слишком люблю музыку, чтобы ей изменять. Помимо альбома планируются коммерческие синглы. В 2024 году также поставили цели, среди которых 2-3 фита с большими артистами, один из которых, кстати, выходит в этом месяце.