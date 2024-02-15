ARMA: Путь от сотрудника завода до артиста

ARMA - Rap, RnB / POP артист. Яндекс.Музыка насчитывает 770+ тыс прослушиваний в месяц. Общие стримы за месяц в ЛК - 2,4 млн +. Феномен артиста в том, что ARMA смог добиться маленьких-больших побед преодолев путь от работника завода без музыкального образования до артиста, ежемесячно выпускающего релизы и коллаборирующим с популярными блогерами и артистами в соц.сетях, снимая совместный контент, а так же в копилке у ARMA совместные выступления на концертах в разных городах России с такими артистами, как: OWEEK, Andro, By Индия, Orxan, Кисло-сладкий & Bonah. В интервью артист поделился с нами, как решился изменить свою жизнь, что пишут сейчас ему подписчики в социальных сетях, и кто держит его в тонусе.

– ARMA, знаем, что ты работал на заводе в свое время, расскажи, как начал складываться твой творческий путь, и кто повлиял на выбор развиваться в музыкальном направлении?

– Да, было и такое в моей биографии. На самом деле, я был очень вдохновлен историей начала творческого пути Эльмана. Как-то ночью мне пришли в голову буквально 4 строчки, и я поделился ими в сторис, не поверишь, но на утро я увидел десятки сообщений от моих подписчиков с вопросом «Что это за трек?». Я посчитал это настоящим знаком, так и родилась моя первая песня.

– Как твои родные и твое окружение отреагировали, когда ты решил поменять деятельность?

– Я не скажу, что меня поддержали. Для родных и близких, творческая профессия всегда была чем-то не серьезным. К музыке, в целом, я пришел в уже осознанном возрасте и делал первые шаги самостоятельно. Естественно, я столкнулся с большим количеством хейта, но мое упорство не давало опускать руки. В последствии мой выбор приняли и сейчас мной, конечно же, гордятся и поддерживают, стоило только показать результат.

– Помнишь ли ты своё первое выступление?

– Конечно помню, это был один из ярчайших моментов в моей жизни, и я вряд ли забуду его. Мое первое выступление состоялось в моем родном городе Липецке, это было в клубе. Все произошло очень неожиданно, мне просто дали микрофон в руки, включили трек и сказали «пой». Было безумно волнительно, но страшно круто!

– Прошло уже достаточно времени, можешь сказать, что ты сейчас на своем месте?

– Однозначно – ДА! Музыка – это то, чем я жил, живу и вероятно буду жить. Прошло уже 5 лет и, оборачивая назад, я хочу сказать себе спасибо, что я не остановился, а последовал за мечтой. А для чего, собственно еще жить, если не исполнять свои самые заветные желания?

– Есть ли у тебя кумиры, на кого ты равняешься?

– Тут все очень просто, придерживаюсь правила «Не сотвори себе кумира». По большей части, меня вдохновляют не люди, а истории, которые происходят с ними, чувства и эмоции, которые они проживают. Кстати, я думаю это можно отследить в моих треках.

– О чем твоя музыка?

– Моя музыка, как уже принято говорить – это танцевальная романтика. В треках я чаще рассказываю счастливые истории, о моментах, когда душа и сердце расцветают, но иногда могу быть и настоящим понимающим другом, который поймет переживания человека. Моя музыка о самой настоящей жизни, которую мы с вами проживаем. Да мы все уникальны, но в чем-то наши жизненные линии периодически пересекаются, не так ли? Я искренне хочу, чтобы музыка, которую я делаю, была настоящей опорой и, наверно, даже отдушиной.

– Что обычно твои подписчики пишут тебе в соцсетях? И как ты считаешь, должен ли артист общаться со своей аудиторией и быть «доступным» для нее?

– Ох, коммуникация с подписчиками для меня очень важна. Мы с ними прошли, наверно, все стадии от отрицания до принятия. Изначально основной темой обсуждений была моя схожесть с артистом ANDRO. Я, кстати, до сих пор иногда получаю такие комментарии, хотя сам искренне считаю, что мы разные, как в творчестве, так и внешне. Сейчас у нас гармония и взаимопонимание. Они одаривают меня теплыми словами, не буду скрывать мне это очень греет душу.

Артист однозначно должен быть доступным для своей аудитории, поскольку она дает стимул расти дальше. Это как общаться с друзьями, если публика выбирает твое творчество, значит вы сходитесь во взглядах и таких людей нужно уважать и ценить. Внимание аудитории, пожалуй, самая ценная валюта в современных реалиях, поэтому закрываться от общения явно не стоит.

– Сталкивался ли ты с хейтом? Как реагируешь?

– Рискну предположить, что с ним сталкивался каждый. У меня это было с самого начала и по сей день. Критика в целом - очень интересная и многогранная штука, в ней реально можно подчерпнуть много полезного, если она обоснована. Если мы говорим о хейте, где тебе пишут гадости, просто чтобы выплеснуть негатив, то это нужно просто пропускать мимо. Я иногда на хейт люблю отвечать юмором, схема рабочая, проверено!

– Какие у тебя творческие планы на 2024 год? Чем планируешь удивить свою публику?

– Планы грандиозные! Я хочу масштабироваться. Делать больше треков, повышать их качество, охватить как можно больше слушателей, увеличить аудиторию и чаще встречаться со своими слушателями.

– Знаем, что количество стримов у тебя выросло в 10 раз меньше чем за год! Внушительный результат, с чем мы, конечно, поздравляем! Раскроешь свой секрет успеха?

– Огромное спасибо! Для меня важно видеть результат проделанной работы, как и для любого артиста. Самый главный секрет – это упорство! Я стараюсь не опускать руки и не сдаваться. Отдельно я хочу выделить свою команду, ведь за картинкой очередного релиза стоит огромная работа не одного человека. Моя команда – моя семья! И именно они зачастую оказывают мне поддержку и держат меня в тонусе.