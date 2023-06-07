Евгений Миронов, Ирина Пегова, Дарья Мороз, Алиса Гребенщикова, Петр Дранга и другие звезды на детском фестивале искусств НЕБО

В Парке Горького завершился масштабный детский фестиваль искусств НЕБО, прошедший при поддержке Департамента культуры города Москвы. На семи площадках главного парка страны гостей ждали более 70 образовательных, развлекательных и театральных мероприятий в том числе с участием российских звезд.

Фестиваль охватил весь парк, объединяя театр и цирк, науку и искусство, музыку и танец, и привлек самую разную аудиторию — от семейной до ценителей театра. На мероприятии выступили более 400 артистов, и несмотря на дождь, фестиваль посетили более 72 500 человек: обилие перформативных форматов, уличных спектаклей и шествий превратило Парк Горького в большую иммерсивную площадку.

Перед гостями фестиваля выступили одни из лучших российских коллективов. В мероприятии приняли участие в качестве артистов, и в качестве гостей следующие звезды эстрады, театра и кино: Евгений Миронов, Ирина Пегова, Петр Дранга, Алиса Гребенщикова, Дарья Мороз с дочкой Анной Богомоловой, Иван Рудин, Григорий Верник, Даниил Чуп, Олег Савцов, Егор Сесарев, певица Сабрина, фигурист Александр Энберт и др. Многие из артистов пришли на фестиваль в Парк Горького со своими друзьями и близкими.

Каждый день в парке проходило восемь красочных и шумных шествий с участием всех коллективов фестиваля. В сувенирном магазине Арки Парка Горького открылась выставка книжек-картинок о реальных и воображаемых городах. Одной из самых посещаемых стала танцплощадка на Центральной аллее, где педагоги и участники музыкальных шоу обучали сценическому движению и здесь же прошли самые красочные выступления уличных театров и цирков. На Плюс Даче смотрели семейные спектакли и принимали участие в воркшопах от Московского музея современного искусства, посвященных будущим профессиям. Дети узнали о физике света и звука и познакомились с основами программирования на площадке программы Десятилетия науки и технологий в России, и вдохновились историями участников открытого микрофона «Путь в науку для школьников». В Рестопаркинге, преподаватели Moscow Music School погрузили гостей фестиваля в кухню электронной музыки и вместе с ними записали их первый музыкальный трек. В Зеленой Школе объятиями всех встречал Чебурашка — здесь дети создавали элементы будущих мультфильмов на мастер-классах по анимации.

Александр Кибовский, Евгений Миронов и Иван Рудин

Александр Кибовский, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы:

– Для нас очень важно, когда в Парке Горького проходят такие замечательные фестивали, которые наполняют эту зелёную территорию в центре Москвы культурой и искусством. Мы давно мечтали, чтобы в рамках празднования Дня защиты детей проводился подобный фестиваль, и весь парк был посвящён детской программе. Чего здесь только не было за эти два дня! Только в первый день фестиваля, когда шёл дождь и погода была так себе, пришло 18,5 тысяч посетителей! Спасибо Евгению Витальевичу Миронову, который своим авторитетом и обаянием привлек многих артистов к участию в фестивале!

Закрыла фестиваль симфоническая сказка Сергея Прокофьева «Петя и Волк» в исполнении народного артиста России Евгения Миронова, который вышел на сцену со своим сыном Петей, в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Ивана Рудина, а также премьера литературно-музыкальной композиции «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса с участием заслуженной артистки России Ирины Пеговой.

Евгений Миронов, народный артист России, художественный руководитель Государственного Театра Наций:

– Это мультижанровый фестиваль, и его задача в том, чтобы дети не только через искусство, но и через науку, спорт и образование постигали все разнообразие мира. Организаторами «Неба» были освоены семь площадок Парка Горького, на которых за два дня прошло более 70 событий. Только вдумайтесь — Театр и цирк, наука и искусство, музыка и танец, а еще прибавьте к этому активности, в которых могли участвовать сами дети, и вы поймете, насколько масштабным стал этот фестиваль. Я очень рад, что он заинтересовал большое количество москвичей и гостей столицы. И мне особенно приятно, что за последние годы Парк Горького в соответствии с названием стал настоящим парком культуры.

Ирина Пегова

Ирина Пегова, подчеркнула, что подобные фестивали в Москве очень необходимы:



– Они нужны всем: и нам, артистам, и людям, которые приходят гулять в парке с семьями, и прежде всего детям, чтобы они узнавали, что такое классическая музыка и другие виды искусств. Я не всё смогла увидеть сама, но наслышана была о многом. Что здесь происходило, — это просто грандиозно!

Алиса Гребенщикова, которая вышла на Главну сцену со своей сказкой «Винни-Пух», отдельно отметила теплый прием зрителей:

– Я, честно говоря, думала, что из-за прохлады не многие придут, но у нас был полный партер. И дети хорошо реагировали, и родители включались в игру. И мы получили удовольствие, выступая на сцене, и все те, кто сидел в зале, зарядились позитивом.

Петр Дранга

Петр Дранга, выступавший на фестивале со спектаклем-концертом «Сказки Акстер» подчеркнул, как важны подобные мероприятия самым юным зрителям:

– Мы должны обращать как можно больше внимания на наших детей. Они как губки, для них любое слово взрослого — закон, с ними нужно общаться очень аккуратно. Нужно транслировать им только хорошую, полезную, интересную информацию, чтобы им потом было легче в жизни. Что и происходило на площадках фестиваля, где царила совершенно волшебная атмосфера!

Григорий Верник на сцене

А Григорий Верник, отметил, что это был для него необычный опыт выступления:

– Был дождь и борьба с непогодой только прибавила нашему представлению шарма. Мы надеемся, что дети, посмотрев наш спектакль «Незнайка», заразились тем позитивом, который мы посылали в зрительный зал. Хочется помочь им найти себя, выбрать профессию. В любом случае, погрузить их в атмосферу лета и беззаботного детства, позволить присоединиться к маленькому празднику, устроенному на сцене. Для нас это очень важно.

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